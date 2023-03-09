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  • Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 10 миллионов рублей и 20 миллионов бонусов

Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 10 миллионов рублей и 20 миллионов бонусов

09.03.2023 340 0 0

С 9 марта по 17 мая 2023 года клиенты АЗС «Газпромнефть» и сети АЗС «ОПТИ», в которых проводится акция «Маршрут к миллиону», могут стать участниками десяти еженедельных розыгрышей суперпризов по 1 000 000 рублей и 1000 бонусов. В призовом фонде – 10 суперпризов по 1 миллиону рублей, а также 20 000 призов по 1000 бонусов каждый.

Для участия в акции нужно: быть участником программы лояльности «Нам по пути»; совершить акционную заправку от 30 литров бензина, дизеля или сжиженного углеводородного газа (СУГ) в центральном регионе и на юге России, а на Урале и в Сибири – от 25 литров; один раз пройти регистрацию на странице акции в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть». Акционные заправки должны быть оплачены автовладельцами без использования бонусов программы лояльности «Нам по пути». Чем больше акционных заправок за неделю с четверга по среду, тем больше шансов на победу.

Победители первого розыгрыша станут известны до 30 марта 2023 года. С ними свяжутся представители организатора акции по электронной почте или номеру телефона, указанному при регистрации в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть». За весь период акции «Маршрут к миллиону» будет определено более 20 000 победителей по всей России в регионах присутствия сети АЗС «Газпромнефть».

С подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», доступном для  Android  и  iOS или по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), а также на АЗС «Газпромнефть» и «ОПТИ», участвующих в акции.

Бонусы «Здесь и сейчас»

Кроме того, в ходе акции «Маршрут к миллиону» все участники программы лояльности «Нам по пути», купив от 30 литров бензина, дизеля или СУГ в центральном регионе и на юге России, а на Урале и в Сибири – от 25 литров, получат по 2 бонуса за каждый литр заправленного топлива дополнительно к базовому начислению согласно статусу карты программы лояльности «Нам по пути».

Еще больше бонусов смогут получить любители подкрепиться в дороге. Одновременная оплата топлива в указанном выше объеме и кофе или хот-дога гарантирует начисление 4 бонусов за каждый литр.

Бонусами клиенты смогут оплатить заправку автомобиля или приобрести продукцию кафе и сопутствующие товары. Воспользоваться предложениями можно любое количество раз, выбрав удобный способ оплаты – наличными или банковской картой, а на АЗС сети «Газпромнефть» – также с помощью «Системы быстрых платежей» или мобильного приложения «АЗС Газпромнефть». Начисления бонусов в рамках акции можно получить за заправки бензином и СУГ до 50 литров, дизелем – до 100 литров. Срок действия акционных бонусов – 30 дней с момента начисления.

Напоминаем, что самый простой способ присоединиться к программе лояльности «Нам по пути» – выпустить бесплатную карту в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть».

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