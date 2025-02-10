Shacman останавливает в РФ продажи грузовиков SX3258 на фоне проверки Генпрокуратуры

20 декабря 2024 года в ЦМТУ Росстандарта поступила жалоба от ООО «Спецавтострой»: эта компания приобрела самосвал Shacman SX32586, на котором в процессе эксплуатации были выявлены признаки несоответствия обязательным требованиям, а именно «слабая конструкция заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильный шум, слабое торможение и тихий неразборчивый звук при работе ГЛОНАСС». Машину отправили на полигон НАМИ для проведения контрольных испытаний, в результате которых составлены три протокола о несоответствии требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств: превышены шумовые ограничения, не соответствуют требованиям противоподкатная защита и боковые защитные устройства.
На основании этих протоколов сделан следующий вывод: «Выпускаемые в обращение транспортные средства Shacman типа SX32586 имеют подтвержденный конструктивный недостаток и могут причинить вред здоровью и жизни граждан, а именно несоответствия в части шумовых ограничений непосредственно влияют на самочувствие и здоровье водителя такого грузового транспортного средства, способствуют его усталости, что в конечном итоге может стать причиной ДТП, несоответствия в части противоподкатной защиты и боковой защиты несут прямую угрозу причинения вреда жизни и здоровью водителей и пассажиров легковых транспортных средств, которым в случае попадания в ДТП с участием такой грузовой техники будут причинены значительные повреждения».
Проще говоря, китайский грузовик не соответствует выданному ОТТС, и теперь Генпрокуратура выясняет, как же так получилось, проводит внеплановую проверку, она же контрольное надзорное мероприятие (КНМ), в период с 6 февраля по 19 февраля этого года.
ООО «Шакман Моторс» в своём официальном пресс-релизе указывает на то, что «контрольные испытания были проведены в 2023 году в отношении не нового транспортного средства китайского бренда, а грузовика, бывшего в эксплуатации», но при этом настроено на сотрудничество с Росстандартом. ОТТС на вышеозначенную модель не отозван, однако на время проверки остановлены продажи всех грузовиков серии SX3258. Ранее проданные машины этой серии попадут под отзывную кампанию, которую предстоит согласовать с Росстандартом, после чего начнётся оповещение владельцев.
По данным аналитического агентства «Автостат», в 2024 году в России было продано 102 007 новых крупнотоннажных грузовиков, что на 18,8% меньше продаж в 2023 году. Лидером рынка в этом сегменте является китайский Sitrak, сумевший реализовать в прошлом году 19 409 машин (-18,5%), второе место занимает отечественный КАМАЗ — продано 17 254 шт. (-33,1%), на третьем месте Shacman — 15 729 шт. (-24,2%), на четвёртом FAW — 11 605 шт. (-26,4%), на пятом Dongfeng — 8260 шт. (+99,8%).
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А че так можно было?Б/у тазы с колдуном тоже плохо тормозят,но это прокуратуру не волнует.