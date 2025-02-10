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  • Shacman останавливает в РФ продажи грузовиков SX3258 на фоне проверки Генпрокуратуры

Shacman останавливает в РФ продажи грузовиков SX3258 на фоне проверки Генпрокуратуры

10.02.2025 445 1 0

Генпрокуратура РФ проводит в отношении ООО «Шакман Моторс» внеплановую проверку, поводом для которой стала жалоба одного из клиентов Shacman на то, что купленный им самосвал Shacman SX32586 категории N3G не соответствует российским требованиям безопасности.

20 декабря 2024 года в ЦМТУ Росстандарта поступила жалоба от ООО «Спецавтострой»: эта компания приобрела самосвал Shacman SX32586, на котором в процессе эксплуатации были выявлены признаки несоответствия обязательным требованиям, а именно «слабая конструкция заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильный шум, слабое торможение и тихий неразборчивый звук при работе ГЛОНАСС». Машину отправили на полигон НАМИ для проведения контрольных испытаний, в результате которых составлены три протокола о несоответствии требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств: превышены шумовые ограничения, не соответствуют требованиям противоподкатная защита и боковые защитные устройства.

На основании этих протоколов сделан следующий вывод: «Выпускаемые в обращение транспортные средства Shacman типа SX32586 имеют подтвержденный конструктивный недостаток и могут причинить вред здоровью и жизни граждан, а именно несоответствия в части шумовых ограничений непосредственно влияют на самочувствие и здоровье водителя такого грузового транспортного средства, способствуют его усталости, что в конечном итоге может стать причиной ДТП, несоответствия в части противоподкатной защиты и боковой защиты несут прямую угрозу причинения вреда жизни и здоровью водителей и пассажиров легковых транспортных средств, которым в случае попадания в ДТП с участием такой грузовой техники будут причинены значительные повреждения».

Проще говоря, китайский грузовик не соответствует выданному ОТТС, и теперь Генпрокуратура выясняет, как же так получилось, проводит внеплановую проверку, она же контрольное надзорное мероприятие (КНМ), в период с 6 февраля по 19 февраля этого года.

ООО «Шакман Моторс» в своём официальном пресс-релизе указывает на то, что «контрольные испытания были проведены в 2023 году в отношении не нового транспортного средства китайского бренда, а грузовика, бывшего в эксплуатации», но при этом настроено на сотрудничество с Росстандартом. ОТТС на вышеозначенную модель не отозван, однако на время проверки остановлены продажи всех грузовиков серии SX3258. Ранее проданные машины этой серии попадут под отзывную кампанию, которую предстоит согласовать с Росстандартом, после чего начнётся оповещение владельцев.

По данным аналитического агентства ﻿ «Автостат», в 2024 году в России было продано 102 007 новых крупнотоннажных грузовиков, что на 18,8% меньше продаж в 2023 году. Лидером рынка в этом сегменте является китайский Sitrak, сумевший реализовать в прошлом году 19 409 машин (-18,5%), второе место занимает отечественный КАМАЗ — продано 17 254 шт. (-33,1%), на третьем месте Shacman — 15 729 шт. (-24,2%), на четвёртом FAW — 11 605 шт. (-26,4%), на пятом Dongfeng — 8260 шт. (+99,8%).

грузовик Россия Китай авторынок отзывы отзывные кампании Shacman

 

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1 комментарий
10.02.2025 15:30
Яшка

А че так можно было?Б/у тазы с колдуном тоже плохо тормозят,но это прокуратуру не волнует.

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