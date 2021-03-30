Skoda дразнит первыми официальными изображениями обновлённого Kodiaq

Впервые среднеразмерный кроссовер Skoda показался в 2016 году: модель, ставшая серийной версией концепта VisionS, дебютировала на Парижском автосалоне. На европейском рынке с момента старта продаж лучшим годом для автомобиля стал 2019-ый: тогда дилеры сумели реализовать 88 516 экземпляров (+38,3%), а в «ковидном» 2020-ом показатели ожидаемо снизились (до 69 516 шт., -21,5%). Сейчас пришло время для планового рестайлинга: обновлённую модель покажут совсем скоро.



Поклонники модели уже давно готовятся к премьере «посвежевшего» Kodiaq. Ещё в конце прошлого года в сети появилось видео с закамуфлированным тестовым образцом новинки, после чего наш дизайнер поделился вариантом того, как может выглядеть чешский кроссовер после рестайлинга: изображения мы публиковали в декабре 2020-го.



Теперь же появились первые официальные эскизы обновлённого Skoda Kodiaq. Судя по этим изображениям, у автомобиля станет иной форма двухэтажной головной оптики: верхние фары теперь будут более узкими. Кроме того, в передней части привлекают внимание шестигранная радиаторная решётка и пересмотренный бампер с более крупным воздухозаборником и алюминиевой вставкой. Корму решили обновить за счёт видоизменённых задних фонарей: они получили так называемую «кристаллическую структуру».



Информации об изменениях в салоне обновлённого Kodiaq пока ничего не сообщается. Отметим, актуальный кроссовер предлагается как в версии на пятерых, так и в варианте на семерых седоков. Не исключено, что модель получит более новую мультимедийную систему и расширенный комплекс систем безопасности.

Пока что не поделились в Шкоде информацией и о моторной гамме «посвежевшей» модели. По предварительным данным, Skoda Kodiaq получит 2.0 TDI Evo, разработки Volkswagen (чешский бренд принадлежит немецкому концерну), кроме того, ожидается появление подключаемого гибрида. Не исключено, что в линейке будет присутствовать и RS-версия кроссовера с бензиновым 2,0-литровым турбомотором TSI с отдачей около 240 л.с.

На фото: актуальный кроссовер Skoda Kodiaq 1 / 3 На фото: актуальный кроссовер Skoda Kodiaq 2 / 3 На фото: актуальный кроссовер Skoda Kodiaq 3 / 3

В России актуальный Kodiaq предлагается с бензиновыми и дизельным моторами. К первым относятся варианты объёмом 1,4 (125 и 150 л.с.) и 2,0 литра (180 л.с.). Дизель только один – двухлитровый 150-сильный вариант. Привод – передний или полный. В линейке трансмиссий – шестискоростная механическая коробка передач, шестиступенчатый «автомат» DSG, а также 7DSG.



На нашем рынке модель весьма востребована: нередко она попадает в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в РФ (к примеру, в феврале 2021-го). По итогам 2020-го местные дилеры реализовали 20 578 экземпляров Kodiaq, что почти на 18% меньше, чем годом ранее.

