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  • ТОП бестселлеров в РФ: у Granta снова первое место, в список вернулись Arkana и Octavia

ТОП бестселлеров в РФ: у Granta снова первое место, в список вернулись Arkana и Octavia

04.03.2021 136 1 0

На российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в феврале зафиксирован хоть и очень скромный, но всё-таки «плюс»: продажи в прошлом месяце выросли меньше, чем на 1%.

 

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале 2021 года дилеры в РФ сумели реализовать 120 081 новый автомобиль: этот показатель на 0,8% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат продаж повысился на 1008 экземпляров (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). По словам председателя комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля, февральский результат – это «признак продолжающейся стабилизации с ещё одним месяцем восстановления». Он считает, что пока рынок остаётся на уровне прошлого года.

На фото: Lada Granta

По итогам первых двух месяцев 2021 года российские автодилеры в общей сложности продали 215 294 новых машины, что на 1,4% меньше, чем в январе-феврале 2020-го. Традиционно напомним, что в актуальной статистике не учтены результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения не каждый месяц, а раз в квартал.

«Золото» в списке самых востребованных брендов в РФ у бессменного лидера – отечественного бренда Lada. В феврале результат составил 28 272 экземпляра, что соответствует годовой прибавке на 13%. Бестселлер марки – Granta – отвоевал своё первое место в ТОП-25 самых популярных моделей, с которого его в январе потеснил Kia Rio (теперь корейский «бюджетник» переместился на вторую строчку). А вот Lada Vesta по-прежнему замыкает первую тройку.

МестоМаркаПродажи в феврале 2021 года, шт.Продажи в феврале 2020 года, шт.Разница, %
1Lada28 27225 002+13
2Kia16 51617 107-3
3Hyundai13 84114 368-4
4Renault10 17110 1230
5Toyota76408239-7
6Skoda70295200+35
7Volkswagen68827518-8
8Nissan47505725-17
9ГАЗ32503816-15
10Mazda32102184+47
11Haval21581220+77
12Chery1998457+337
13Mitsubishi19653303-41
14УАЗ15772609-40
15Audi14021332+5
16Lexus12271208+2
17Geely1203753+60
18Ford (ком.авт.)1070592+81
19Suzuki663621+7
20Volvo557637-13
21Land Rover527681-23
22Subaru523514+2
23Porsche515369+40
24Peugeot497336+48
25VW (ком.авт.)458401+14

На шестой строке февральского рейтинга располагается внедорожник Lada Niva с приростом на 29,3% по отношению к прошлому году. Отметим, модель недавно пережила рестайлинг, в ходе которого ей сменили имя на Niva Travel. Приём заказов на новинку стартовал ещё в конце января, скоро должны начаться и живые продажи. За месяц этот автомобиль поднялся на пару позиций выше. В первой десятке также числится Largus, который всё ещё занимает девятое место. Не поменял своей 17 строчки и высокий хэтчбек Xray, сумевший добиться годовой «прибавки» почти на 34%.

В списке наиболее востребованных марок на втором месте осталась Kia с результатом в 16 516 проданных машин (-3%). Как мы уже отметили, Рио пришлось переехать на этаж ниже, впрочем, как и кроссоверу Sportage (теперь он на 15 позиции в ТОП-25 самых популярных автомобилей). Кстати, другой SUV бренда – Seltos – снова покинул рейтинг, хотя в январе сумел забраться на 19 строку. Февральский показатель – 1214 шт. – не позволил ему закрепиться в списке. Однако в нём продолжает числиться бизнес-седан K5 (в предыдущем поколении – Optima). В АЕБ изучать динамику модели не стали, ну, а по нашим подсчётам автомобиль за год улучшил свой результат на 9,1%.

На фото: Kia K5

Замыкает первую тройку списка популярных в России марок традиционно Hyundai с результатом в 13 841 шт. (-4%). Самыми продаваемыми моделями корейского бренда остаются компактный кроссовер Creta (в середине этого года паркетник ждёт обновление), а также седан Solaris. Кстати, «четырёхдверка» может похвастаться февральским приростом почти на 24%. Не обошлось у Hyundai и без потерь: в прошлом месяце в рейтинг не вошёл кроссовер Tucson (реализован 561 экземпляр), который в январе занимал 24 строку.

На четвертой строке в рейтинге наиболее продаваемых в стране брендов располагается Renault. Показатель французской марки в феврале оказался равен 10 171 шт., что говорит о нулевой годовой динамике. Самой продаваемой моделью по итогам февраля является Logan, поднявшийся за месяц с 16-ой на 12 позицию в ТОП-25. В свою очередь кроссовер Duster потерял своё седьмое место и теперь находится на 13-ом. Отметим, модель недавно сменила поколение, приём заказов на новинку стартовал в середине прошлого месяца. На 16 строчке числится Sandero с почти 6-процентным приростом, на 22-ой – кроссовер Kaptur, а на 24-ую вернулась Arkana (в последний раз модель появлялась в списке в ноябре 2020 года).

МестоМодельПродажи в феврале 2021 года, шт.Продажи в феврале 2020 года, шт. Разница, %
1Lada Granta97909559+2,4
2Kia Rio87738367+4,9
3Lada Vesta87458107+7,9
4Hyundai Creta66766636+0,6
5Hyundai Solaris55144453+23,8
6Lada Niva43693378+29,3
7VW Polo38803966-2,2
8Toyota RAV438693684+5,0
9Lada Largus28242790+1,2
10Skoda Rapid2755--
11VW Tiguan27332924-6,5
12Renault Logan26632657+0,2
13Renault Duster22462043+9,9
14Mazda CX-521831618+34,9
15Kia Sportage21642192-1,3
16Renault Sandero21382019+5,9
17Lada Xray20581538+33,8
18Nissan Qashqai19682608-24,5
19Toyota Camry18452425-23,9
20Nissan X-Trail17531986-11,7
21Kia K51695--
22Renault Kaptur16191747-7,3
23Skoda Kodiaq14531356+7,2
24Renault Arkana14441477-2,2
25Skoda Octavia1419--

Первую пятёрку брендов замыкает Toyota с февральским показателем 7640 шт. (-7%). Бестселлер бренда – кроссовер RAV4 – за месяц поднялся на пару строчек вверх (до восьмой), а за год сумел нарастить продажи на 5%. Кроме того, с 22-го на 19 место сумел подняться бизнес-седан Camry (при этом за год он потерял почти 24%).

На шестом месте в списке наиболее востребованных марок располагается Skoda с результатом в 7029 машин: этот результат на 35% больше по сравнению с показателем февраля 2020 года. Самым популярным автомобилем чешской марки является Rapid. Мы сравнили показатели нынешней модели с предшественником, оказалось, что за год Рапид нарастил продажи на 40,7%. Также в списки числится кроссовер Kodiaq, который за месяц спустился с 15-ой на 23 строку. Кроме того, в ТОП-25 на последнее место попала Octavia, отсутствовавшая в рейтинге с октября прошлого года. Если сравнить показатель нового поколения с предыдущей моделью, то станет ясно, что результат снизился на 9,8%.

Следом в рейтинге марок находится Volkswagen, его дилеры в феврале реализовали в РФ 6882 автомобиля (-8%). Как и прежде, самой продаваемой моделью остаётся Polo: лифтбек за месяц спустился на одну позицию ниже (сейчас на седьмой). Тогда как кроссовер Tiguan, наоборот, одну отыграл (теперь на 11-ой).

На фото: Nissan X-Trail

На восьмом месте среди брендов находится Nissan с результатом 4750 машин. Потерявший за год почти четверть покупателей (-24,5%) паркетник Qashqai за месяц сумел подняться с 21-ой на 18 строку. Ещё заметнее – с 25-ой на 20 позицию переехал кроссовер X-Trail (его спад составил 11,7%).

Отметим, в первую десятку рейтинга марок также входят бренды ГАЗ (с 15-процентным снижением продаж) и Mazda 3210 (с 47-процентным приростом). Бестселлером японского бренда остаётся кроссовер CX-5: его февральский показатель за год вырос почти на 35%. За месяц он поднялся с 18-ой на 14 строку.

На российском рынке постепенно продолжают наращивать показатели китайские автомобильные бренды. Так, в феврале 2021-го результат Haval вырос на 77%, Chery – более чем в четыре раза, а Geely – на 60%. Более точную картину о состоянии авторынка РФ удастся составить по итогам продаж в текущем месяце, когда в отчёте появятся данные от всех автопроизводителей.

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1 комментарий
05.03.2021 00:29
Papirus (@sc_1968)

Октавия поднялась в рейтинге за счет распродаж старого поколения, новых на дорогах нет. Скорее всего, после распродажи склада объем реализации рухнет: по такой цене она нахер никому не сдалась.

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