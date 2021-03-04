ТОП бестселлеров в РФ: у Granta снова первое место, в список вернулись Arkana и Octavia

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале 2021 года дилеры в РФ сумели реализовать 120 081 новый автомобиль: этот показатель на 0,8% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат продаж повысился на 1008 экземпляров (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). По словам председателя комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля, февральский результат – это «признак продолжающейся стабилизации с ещё одним месяцем восстановления». Он считает, что пока рынок остаётся на уровне прошлого года.
По итогам первых двух месяцев 2021 года российские автодилеры в общей сложности продали 215 294 новых машины, что на 1,4% меньше, чем в январе-феврале 2020-го. Традиционно напомним, что в актуальной статистике не учтены результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения не каждый месяц, а раз в квартал.
«Золото» в списке самых востребованных брендов в РФ у бессменного лидера – отечественного бренда Lada. В феврале результат составил 28 272 экземпляра, что соответствует годовой прибавке на 13%. Бестселлер марки – Granta – отвоевал своё первое место в ТОП-25 самых популярных моделей, с которого его в январе потеснил Kia Rio (теперь корейский «бюджетник» переместился на вторую строчку). А вот Lada Vesta по-прежнему замыкает первую тройку.
|Место
|Марка
|Продажи в феврале 2021 года, шт.
|Продажи в феврале 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|28 272
|25 002
|+13
|2
|Kia
|16 516
|17 107
|-3
|3
|Hyundai
|13 841
|14 368
|-4
|4
|Renault
|10 171
|10 123
|0
|5
|Toyota
|7640
|8239
|-7
|6
|Skoda
|7029
|5200
|+35
|7
|Volkswagen
|6882
|7518
|-8
|8
|Nissan
|4750
|5725
|-17
|9
|ГАЗ
|3250
|3816
|-15
|10
|Mazda
|3210
|2184
|+47
|11
|Haval
|2158
|1220
|+77
|12
|Chery
|1998
|457
|+337
|13
|Mitsubishi
|1965
|3303
|-41
|14
|УАЗ
|1577
|2609
|-40
|15
|Audi
|1402
|1332
|+5
|16
|Lexus
|1227
|1208
|+2
|17
|Geely
|1203
|753
|+60
|18
|Ford (ком.авт.)
|1070
|592
|+81
|19
|Suzuki
|663
|621
|+7
|20
|Volvo
|557
|637
|-13
|21
|Land Rover
|527
|681
|-23
|22
|Subaru
|523
|514
|+2
|23
|Porsche
|515
|369
|+40
|24
|Peugeot
|497
|336
|+48
|25
|VW (ком.авт.)
|458
|401
|+14
На шестой строке февральского рейтинга располагается внедорожник Lada Niva с приростом на 29,3% по отношению к прошлому году. Отметим, модель недавно пережила рестайлинг, в ходе которого ей сменили имя на Niva Travel. Приём заказов на новинку стартовал ещё в конце января, скоро должны начаться и живые продажи. За месяц этот автомобиль поднялся на пару позиций выше. В первой десятке также числится Largus, который всё ещё занимает девятое место. Не поменял своей 17 строчки и высокий хэтчбек Xray, сумевший добиться годовой «прибавки» почти на 34%.
В списке наиболее востребованных марок на втором месте осталась Kia с результатом в 16 516 проданных машин (-3%). Как мы уже отметили, Рио пришлось переехать на этаж ниже, впрочем, как и кроссоверу Sportage (теперь он на 15 позиции в ТОП-25 самых популярных автомобилей). Кстати, другой SUV бренда – Seltos – снова покинул рейтинг, хотя в январе сумел забраться на 19 строку. Февральский показатель – 1214 шт. – не позволил ему закрепиться в списке. Однако в нём продолжает числиться бизнес-седан K5 (в предыдущем поколении – Optima). В АЕБ изучать динамику модели не стали, ну, а по нашим подсчётам автомобиль за год улучшил свой результат на 9,1%.
Замыкает первую тройку списка популярных в России марок традиционно Hyundai с результатом в 13 841 шт. (-4%). Самыми продаваемыми моделями корейского бренда остаются компактный кроссовер Creta (в середине этого года паркетник ждёт обновление), а также седан Solaris. Кстати, «четырёхдверка» может похвастаться февральским приростом почти на 24%. Не обошлось у Hyundai и без потерь: в прошлом месяце в рейтинг не вошёл кроссовер Tucson (реализован 561 экземпляр), который в январе занимал 24 строку.
На четвертой строке в рейтинге наиболее продаваемых в стране брендов располагается Renault. Показатель французской марки в феврале оказался равен 10 171 шт., что говорит о нулевой годовой динамике. Самой продаваемой моделью по итогам февраля является Logan, поднявшийся за месяц с 16-ой на 12 позицию в ТОП-25. В свою очередь кроссовер Duster потерял своё седьмое место и теперь находится на 13-ом. Отметим, модель недавно сменила поколение, приём заказов на новинку стартовал в середине прошлого месяца. На 16 строчке числится Sandero с почти 6-процентным приростом, на 22-ой – кроссовер Kaptur, а на 24-ую вернулась Arkana (в последний раз модель появлялась в списке в ноябре 2020 года).
|Место
|Модель
|Продажи в феврале 2021 года, шт.
|Продажи в феврале 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|9790
|9559
|+2,4
|2
|Kia Rio
|8773
|8367
|+4,9
|3
|Lada Vesta
|8745
|8107
|+7,9
|4
|Hyundai Creta
|6676
|6636
|+0,6
|5
|Hyundai Solaris
|5514
|4453
|+23,8
|6
|Lada Niva
|4369
|3378
|+29,3
|7
|VW Polo
|3880
|3966
|-2,2
|8
|Toyota RAV4
|3869
|3684
|+5,0
|9
|Lada Largus
|2824
|2790
|+1,2
|10
|Skoda Rapid
|2755
|-
|-
|11
|VW Tiguan
|2733
|2924
|-6,5
|12
|Renault Logan
|2663
|2657
|+0,2
|13
|Renault Duster
|2246
|2043
|+9,9
|14
|Mazda CX-5
|2183
|1618
|+34,9
|15
|Kia Sportage
|2164
|2192
|-1,3
|16
|Renault Sandero
|2138
|2019
|+5,9
|17
|Lada Xray
|2058
|1538
|+33,8
|18
|Nissan Qashqai
|1968
|2608
|-24,5
|19
|Toyota Camry
|1845
|2425
|-23,9
|20
|Nissan X-Trail
|1753
|1986
|-11,7
|21
|Kia K5
|1695
|-
|-
|22
|Renault Kaptur
|1619
|1747
|-7,3
|23
|Skoda Kodiaq
|1453
|1356
|+7,2
|24
|Renault Arkana
|1444
|1477
|-2,2
|25
|Skoda Octavia
|1419
|-
|-
Первую пятёрку брендов замыкает Toyota с февральским показателем 7640 шт. (-7%). Бестселлер бренда – кроссовер RAV4 – за месяц поднялся на пару строчек вверх (до восьмой), а за год сумел нарастить продажи на 5%. Кроме того, с 22-го на 19 место сумел подняться бизнес-седан Camry (при этом за год он потерял почти 24%).
На шестом месте в списке наиболее востребованных марок располагается Skoda с результатом в 7029 машин: этот результат на 35% больше по сравнению с показателем февраля 2020 года. Самым популярным автомобилем чешской марки является Rapid. Мы сравнили показатели нынешней модели с предшественником, оказалось, что за год Рапид нарастил продажи на 40,7%. Также в списки числится кроссовер Kodiaq, который за месяц спустился с 15-ой на 23 строку. Кроме того, в ТОП-25 на последнее место попала Octavia, отсутствовавшая в рейтинге с октября прошлого года. Если сравнить показатель нового поколения с предыдущей моделью, то станет ясно, что результат снизился на 9,8%.
Следом в рейтинге марок находится Volkswagen, его дилеры в феврале реализовали в РФ 6882 автомобиля (-8%). Как и прежде, самой продаваемой моделью остаётся Polo: лифтбек за месяц спустился на одну позицию ниже (сейчас на седьмой). Тогда как кроссовер Tiguan, наоборот, одну отыграл (теперь на 11-ой).
На восьмом месте среди брендов находится Nissan с результатом 4750 машин. Потерявший за год почти четверть покупателей (-24,5%) паркетник Qashqai за месяц сумел подняться с 21-ой на 18 строку. Ещё заметнее – с 25-ой на 20 позицию переехал кроссовер X-Trail (его спад составил 11,7%).
Отметим, в первую десятку рейтинга марок также входят бренды ГАЗ (с 15-процентным снижением продаж) и Mazda 3210 (с 47-процентным приростом). Бестселлером японского бренда остаётся кроссовер CX-5: его февральский показатель за год вырос почти на 35%. За месяц он поднялся с 18-ой на 14 строку.
На российском рынке постепенно продолжают наращивать показатели китайские автомобильные бренды. Так, в феврале 2021-го результат Haval вырос на 77%, Chery – более чем в четыре раза, а Geely – на 60%. Более точную картину о состоянии авторынка РФ удастся составить по итогам продаж в текущем месяце, когда в отчёте появятся данные от всех автопроизводителей.
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Октавия поднялась в рейтинге за счет распродаж старого поколения, новых на дорогах нет. Скорее всего, после распродажи склада объем реализации рухнет: по такой цене она нахер никому не сдалась.