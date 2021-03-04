ТОП бестселлеров в РФ: у Granta снова первое место, в список вернулись Arkana и Octavia

На российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в феврале зафиксирован хоть и очень скромный, но всё-таки «плюс»: продажи в прошлом месяце выросли меньше, чем на 1%.

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале 2021 года дилеры в РФ сумели реализовать 120 081 новый автомобиль: этот показатель на 0,8% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат продаж повысился на 1008 экземпляров (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). По словам председателя комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля, февральский результат – это «признак продолжающейся стабилизации с ещё одним месяцем восстановления». Он считает, что пока рынок остаётся на уровне прошлого года.



На фото: Lada Granta

По итогам первых двух месяцев 2021 года российские автодилеры в общей сложности продали 215 294 новых машины, что на 1,4% меньше, чем в январе-феврале 2020-го. Традиционно напомним, что в актуальной статистике не учтены результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения не каждый месяц, а раз в квартал.

«Золото» в списке самых востребованных брендов в РФ у бессменного лидера – отечественного бренда Lada. В феврале результат составил 28 272 экземпляра, что соответствует годовой прибавке на 13%. Бестселлер марки – Granta – отвоевал своё первое место в ТОП-25 самых популярных моделей, с которого его в январе потеснил Kia Rio (теперь корейский «бюджетник» переместился на вторую строчку). А вот Lada Vesta по-прежнему замыкает первую тройку.

Место Марка Продажи в феврале 2021 года, шт. Продажи в феврале 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada 28 272 25 002 +13 2 Kia 16 516 17 107 -3 3 Hyundai 13 841 14 368 -4 4 Renault 10 171 10 123 0 5 Toyota 7640 8239 -7 6 Skoda 7029 5200 +35 7 Volkswagen 6882 7518 -8 8 Nissan 4750 5725 -17 9 ГАЗ 3250 3816 -15 10 Mazda 3210 2184 +47 11 Haval 2158 1220 +77 12 Chery 1998 457 +337 13 Mitsubishi 1965 3303 -41 14 УАЗ 1577 2609 -40 15 Audi 1402 1332 +5 16 Lexus 1227 1208 +2 17 Geely 1203 753 +60 18 Ford (ком.авт.) 1070 592 +81 19 Suzuki 663 621 +7 20 Volvo 557 637 -13 21 Land Rover 527 681 -23 22 Subaru 523 514 +2 23 Porsche 515 369 +40 24 Peugeot 497 336 +48 25 VW (ком.авт.) 458 401 +14

На шестой строке февральского рейтинга располагается внедорожник Lada Niva с приростом на 29,3% по отношению к прошлому году. Отметим, модель недавно пережила рестайлинг, в ходе которого ей сменили имя на Niva Travel. Приём заказов на новинку стартовал ещё в конце января, скоро должны начаться и живые продажи. За месяц этот автомобиль поднялся на пару позиций выше. В первой десятке также числится Largus, который всё ещё занимает девятое место. Не поменял своей 17 строчки и высокий хэтчбек Xray, сумевший добиться годовой «прибавки» почти на 34%.

В списке наиболее востребованных марок на втором месте осталась Kia с результатом в 16 516 проданных машин (-3%). Как мы уже отметили, Рио пришлось переехать на этаж ниже, впрочем, как и кроссоверу Sportage (теперь он на 15 позиции в ТОП-25 самых популярных автомобилей). Кстати, другой SUV бренда – Seltos – снова покинул рейтинг, хотя в январе сумел забраться на 19 строку. Февральский показатель – 1214 шт. – не позволил ему закрепиться в списке. Однако в нём продолжает числиться бизнес-седан K5 (в предыдущем поколении – Optima). В АЕБ изучать динамику модели не стали, ну, а по нашим подсчётам автомобиль за год улучшил свой результат на 9,1%.



На фото: Kia K5

Замыкает первую тройку списка популярных в России марок традиционно Hyundai с результатом в 13 841 шт. (-4%). Самыми продаваемыми моделями корейского бренда остаются компактный кроссовер Creta (в середине этого года паркетник ждёт обновление), а также седан Solaris. Кстати, «четырёхдверка» может похвастаться февральским приростом почти на 24%. Не обошлось у Hyundai и без потерь: в прошлом месяце в рейтинг не вошёл кроссовер Tucson (реализован 561 экземпляр), который в январе занимал 24 строку.



На четвертой строке в рейтинге наиболее продаваемых в стране брендов располагается Renault. Показатель французской марки в феврале оказался равен 10 171 шт., что говорит о нулевой годовой динамике. Самой продаваемой моделью по итогам февраля является Logan, поднявшийся за месяц с 16-ой на 12 позицию в ТОП-25. В свою очередь кроссовер Duster потерял своё седьмое место и теперь находится на 13-ом. Отметим, модель недавно сменила поколение, приём заказов на новинку стартовал в середине прошлого месяца. На 16 строчке числится Sandero с почти 6-процентным приростом, на 22-ой – кроссовер Kaptur, а на 24-ую вернулась Arkana (в последний раз модель появлялась в списке в ноябре 2020 года).



Место Модель Продажи в феврале 2021 года, шт. Продажи в феврале 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 9790 9559 +2,4 2 Kia Rio 8773 8367 +4,9 3 Lada Vesta 8745 8107 +7,9 4 Hyundai Creta 6676 6636 +0,6 5 Hyundai Solaris 5514 4453 +23,8 6 Lada Niva 4369 3378 +29,3 7 VW Polo 3880 3966 -2,2 8 Toyota RAV4 3869 3684 +5,0 9 Lada Largus 2824 2790 +1,2 10 Skoda Rapid 2755 - - 11 VW Tiguan 2733 2924 -6,5 12 Renault Logan 2663 2657 +0,2 13 Renault Duster 2246 2043 +9,9 14 Mazda CX-5 2183 1618 +34,9 15 Kia Sportage 2164 2192 -1,3 16 Renault Sandero 2138 2019 +5,9 17 Lada Xray 2058 1538 +33,8 18 Nissan Qashqai 1968 2608 -24,5 19 Toyota Camry 1845 2425 -23,9 20 Nissan X-Trail 1753 1986 -11,7 21 Kia K5 1695 - - 22 Renault Kaptur 1619 1747 -7,3 23 Skoda Kodiaq 1453 1356 +7,2 24 Renault Arkana 1444 1477 -2,2 25 Skoda Octavia 1419 - -

Первую пятёрку брендов замыкает Toyota с февральским показателем 7640 шт. (-7%). Бестселлер бренда – кроссовер RAV4 – за месяц поднялся на пару строчек вверх (до восьмой), а за год сумел нарастить продажи на 5%. Кроме того, с 22-го на 19 место сумел подняться бизнес-седан Camry (при этом за год он потерял почти 24%).

На шестом месте в списке наиболее востребованных марок располагается Skoda с результатом в 7029 машин: этот результат на 35% больше по сравнению с показателем февраля 2020 года. Самым популярным автомобилем чешской марки является Rapid. Мы сравнили показатели нынешней модели с предшественником, оказалось, что за год Рапид нарастил продажи на 40,7%. Также в списки числится кроссовер Kodiaq, который за месяц спустился с 15-ой на 23 строку. Кроме того, в ТОП-25 на последнее место попала Octavia, отсутствовавшая в рейтинге с октября прошлого года. Если сравнить показатель нового поколения с предыдущей моделью, то станет ясно, что результат снизился на 9,8%.



Следом в рейтинге марок находится Volkswagen, его дилеры в феврале реализовали в РФ 6882 автомобиля (-8%). Как и прежде, самой продаваемой моделью остаётся Polo: лифтбек за месяц спустился на одну позицию ниже (сейчас на седьмой). Тогда как кроссовер Tiguan, наоборот, одну отыграл (теперь на 11-ой).



На фото: Nissan X-Trail

На восьмом месте среди брендов находится Nissan с результатом 4750 машин. Потерявший за год почти четверть покупателей (-24,5%) паркетник Qashqai за месяц сумел подняться с 21-ой на 18 строку. Ещё заметнее – с 25-ой на 20 позицию переехал кроссовер X-Trail (его спад составил 11,7%).

Отметим, в первую десятку рейтинга марок также входят бренды ГАЗ (с 15-процентным снижением продаж) и Mazda 3210 (с 47-процентным приростом). Бестселлером японского бренда остаётся кроссовер CX-5: его февральский показатель за год вырос почти на 35%. За месяц он поднялся с 18-ой на 14 строку.



На российском рынке постепенно продолжают наращивать показатели китайские автомобильные бренды. Так, в феврале 2021-го результат Haval вырос на 77%, Chery – более чем в четыре раза, а Geely – на 60%. Более точную картину о состоянии авторынка РФ удастся составить по итогам продаж в текущем месяце, когда в отчёте появятся данные от всех автопроизводителей.

