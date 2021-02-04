ТОП бестселлеров в РФ: Rio снова обошёл Лады, Seltos вернулся, а у Duster прирост в 1,5 раза

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе 2021-го автомобильные дилеры в РФ сумели реализовать 95 213 новых машины: этот показатель на 4,2% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении результат продаж снизился на 4156 экземпляров (АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, сейчас рынок постепенно сокращается после трёх месяцев роста (с сентября по ноябрь 2020-го). Традиционно напомним, что в январе не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения не каждый месяц, а раз в квартал.



На фото: Lada Vesta SW Cross

Лидером рейтинга самых востребованных брендов в РФ по итогам прошлого месяца является российская Lada с нулевой динамикой (продано 21 857 машин). Бестселлеры марки – Granta и Vesta – в прошлом месяце сместились на строчку вниз и теперь довольствуются «серебром» и «бронзой» (соответственно) в первой тройке самых популярных автомобилей. Напомним, в последний раз Веста была на третьей строчке в октябре 2019-го, а Гранта на второй – в марте того же года.

Largus в январе 2021-го подрос почти на 3% (по сравнению с тем же периодом 2020-го), однако по сравнению с предыдущим месяцем модель потеряла пару позиций и теперь находится на девятой. В списке бестселлеров по-прежнему числится Xray, причём его прирост в прошлом месяце превысил 28%. По сравнению с декабрём 2020-го он поднялся заметно выше: с 24 места на 17-ое.



Место Марка Продажи в январе 2021 года, шт. Продажи в январе 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada 21 857 21 790 0 2 Kia 15 051 14 955 +1 3 Hyundai 10 949 11 395 -4 4 Renault 8534 8293 +3 5 Skoda 6036 5945 +2 6 Volkswagen 5653 6269 -10 7 Toyota 5333 6405 -17 8 Nissan 3272 4938 -34 9 Mazda 2153 1899 +13 10 ГАЗ 2102 2568 -18 11 Chery 1914 417 +359 12 Haval 1567 1228 +28 13 Lexus 1428 1111 +29 14 УАЗ 1305 1942 -33 15 Audi 1085 879 +23 16 Mitsubishi 937 1539 -39 17 Ford 909 354 +157 18 Geely 555 778 -29 19 VW (ком. авт.) 513 384 +34 20 Land Rover 448 421 +6 21 Volvo 444 281 +58 22 Porsche 412 253 +63 23 Suzuki 410 521 -21 24 Subaru 404 368 +10 25 Peugeot 392 225 +74

Из ТОП-25 ожидаемо пропал внедорожник 4x4 (недавно он сменил имя на Niva Legend). В отчёте АЕБ, судя по всему, указано суммарное количество проданных Niva – и отечественного внедорожника, и версии «Шнивы», которая сменила галстук-бабочку Chevrolet на шильдик в виде «ладьи» (напомним, обновлённая версия, получившая имя Niva Travel, в продажу пока не поступила). Причём сравнение идёт с прошлогодними результатами только Niva; если же приплюсовать к ним показатель 4x4, то прирост окажется не столь заметным – всего на 1,1%.

Самым востребованным иностранным брендом остаётся Kia, дилеры реализовали в РФ в прошлом месяце 15 051 машину (+1%). На этот раз Rio стал самым продаваемым автомобилем в стране, прирост по отношению к январю 2020-го составил 24% (в прошлом году эта модель была обновлена). Остальные модели марки до первой десятки не дотянули: на 14 месте располагается кроссовер Sportage, потерявший более 28% (модель в этом году сменит генерацию); на 19-ой оказался паркетник Seltos (в последний раз модель появлялась в рейтинге в августе 2020-го); а на 20-ой – бизнес-седан K5 (если сравнить нынешние результаты с прошлогодними, то есть с Optima, то спад составит 7,9%).



На фото: Kia Seltos

На третьем месте в списке самых популярных марок находится Hyundai, её январский показатель – 10 949 машин, что соответствует спаду на 4%. Её бестселлеры Creta (+6%) и Solaris (+2%) располагаются в первой пятёрке рейтинга наиболее продаваемых моделей. Отметим, продаваемую в России Крету обновят в середине 2021 года. Ещё один кроссовер марки – Tucson – располагается на 24 строке с более чем 17-процентным спадом (за месяц автомобиль потерял 9 позиций).

Наиболее востребованным европейским брендом является Renault с результатом 8534 проданных в прошлом месяце машины (+3%). Драйвером роста Рено стал кроссовер Duster, который нарастил показатель к АППГ почти на 63% (модель совсем скоро сменит генерацию). За месяц Дастер сумел подняться с 9 места на 7-ое. По-прежнему примерно в середине ТОП-25 располагается Sandero (13 строка) и Logan (16-ая). Кроме того, на одно из освободившихся после декабря мест вернулся паркетник Kaptur (в январе он занимает 23 строку).



Далее в списке наиболее востребованных марок располагается Skoda (6036 шт., +2%). Бестселлером остаётся Rapid: в АЕБ публиковать годовую динамику не стали, однако мы всё же решили сравнить показатели нынешнего Рапида с предшественником. Как оказалось, прирост в январе 2021-го составил 13,4%. По сравнению с предыдущим месяцем, лифтбек потерял место в первой десятке (скатился с 8-ой на 11 строчку). Также в рейтинг моделей входит Kodiaq, сумевший подняться на пару позиций повыше (на 15-ую).



Место Модель Продажи в январе 2021 года, шт. Продажи в январе 2020 года, шт. Разница, % 1 Kia Rio 7763 6258 +24,0 2 Lada Granta 7720 8470 -8,9 3 Lada Vesta 6347 7506 -15,4 4 Hyundai Creta 5701 5376 +6,0 5 Hyundai Solaris 3481 3408 +2,1 6 VW Polo 3256 3483 -6,5 7 Renault Duster 2888 1773 +62,9 8 Lada Niva 2809 1194 +135,3 9 Lada Largus 2379 2312 +2,9 10 Toyota RAV4 2321 2618 -11,3 11 Skoda Rapid 2314 - - 12 VW Tiguan 1955 2273 -14,0 13 Renault Sandero 1938 1685 +15,0 14 Kia Sportage 1819 2531 -28,1 15 Skoda Kodiaq 1760 1981 -11,1 16 Renault Logan 1735 2083 -16,7 17 Lada Xray 1587 1239 +28,1 18 Mazda CX-5 1572 1380 +13,9 19 Kia Seltos 1503 8 - 20 Kia K5 1463 - - 21 Nissan Qashqai 1359 1538 -11,6 22 Toyota Camry 1338 1972 -32,2 23 Renault Kaptur 1158 1380 -16,1 24 Hyundai Tucson 1145 1382 -17,1 25 Nissan X-Trail 1101 2073 -46,9

На шестой строке рейтинга самых популярных брендов находится Volkswagen (5653 шт., -10%). Бестселлер марки по-прежнему Polo, в январе этого года он занял шестое место в ТОП-25, хотя в декабре был в первой пятёрке. Зато с 18-ой на 12 строку сумел подняться кроссовер Tiguan, при этом годовой спад продаж составил 14%.

Седьмое место списка наиболее востребованных брендов у Toyota (5333 шт., -17%). Самая продаваемая модель марки – кроссовер RAV4: за прошлый месяц он сохранил своё место замыкающего первой десятки. В свою очередь бизнес-седан Camry за тот же период не смог удержать позиции: теперь он находится не на 16-ой, а на 22 строке (за год модель потеряла более 32%).



Далее в списке – Nissan. В январе 2021-го дилеры бренда продали 3272 машины, что на 34% меньше, чем годом ранее. В прошлом месяце в список вернулись сразу две модели бренда, отсутствовавшие в декабре: речь идёт о Qashqai и X-Trail, которые сумели занять 21 и 25 строки, несмотря на годовой спад на 11,6 и почти 47% соответственно.



На фото: Mazda CX-5

Следом в январском рейтинге марок располагается Mazda с результатом в 2153 реализованных в прошлом месяце автомобиля (+13%). Бестселлером бренда остаётся кроссовер CX -5, который по сравнению с январём 2020-го увеличил показатель почти на 14%. За месяц модель поднялась с 22-ой до 18 позиции. Отметим, по сравнению с предыдущим месяцем, список покинули УАЗ Патриот и BMW X5.

Постепенно всё выше в рейтинге марок поднимаются «китайцы». Так, в январе на 11 строчку вышла Chery (+359%), на 12-ой оказался бренд Haval (+28%), а на 18-ой хоть и с «минусом» располагается Geely (-29%).



Отметим, в АЕБ низкие продажи в начале года назвали «традиционными». В Ассоциации предполагают, что в феврале и марте российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей вырастет. Согласно прогнозу, по итогам первого квартала он выйдет на уровень прошлого года.

