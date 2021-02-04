ТОП бестселлеров в РФ: Rio снова обошёл Лады, Seltos вернулся, а у Duster прирост в 1,5 раза

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе 2021-го автомобильные дилеры в РФ сумели реализовать 95 213 новых машины: этот показатель на 4,2% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении результат продаж снизился на 4156 экземпляров (АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, сейчас рынок постепенно сокращается после трёх месяцев роста (с сентября по ноябрь 2020-го). Традиционно напомним, что в январе не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения не каждый месяц, а раз в квартал.
Лидером рейтинга самых востребованных брендов в РФ по итогам прошлого месяца является российская Lada с нулевой динамикой (продано 21 857 машин). Бестселлеры марки – Granta и Vesta – в прошлом месяце сместились на строчку вниз и теперь довольствуются «серебром» и «бронзой» (соответственно) в первой тройке самых популярных автомобилей. Напомним, в последний раз Веста была на третьей строчке в октябре 2019-го, а Гранта на второй – в марте того же года.
Largus в январе 2021-го подрос почти на 3% (по сравнению с тем же периодом 2020-го), однако по сравнению с предыдущим месяцем модель потеряла пару позиций и теперь находится на девятой. В списке бестселлеров по-прежнему числится Xray, причём его прирост в прошлом месяце превысил 28%. По сравнению с декабрём 2020-го он поднялся заметно выше: с 24 места на 17-ое.
|Место
|Марка
|Продажи в январе 2021 года, шт.
|Продажи в январе 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|21 857
|21 790
|0
|2
|Kia
|15 051
|14 955
|+1
|3
|Hyundai
|10 949
|11 395
|-4
|4
|Renault
|8534
|8293
|+3
|5
|Skoda
|6036
|5945
|+2
|6
|Volkswagen
|5653
|6269
|-10
|7
|Toyota
|5333
|6405
|-17
|8
|Nissan
|3272
|4938
|-34
|9
|Mazda
|2153
|1899
|+13
|10
|ГАЗ
|2102
|2568
|-18
|11
|Chery
|1914
|417
|+359
|12
|Haval
|1567
|1228
|+28
|13
|Lexus
|1428
|1111
|+29
|14
|УАЗ
|1305
|1942
|-33
|15
|Audi
|1085
|879
|+23
|16
|Mitsubishi
|937
|1539
|-39
|17
|Ford
|909
|354
|+157
|18
|Geely
|555
|778
|-29
|19
|VW (ком. авт.)
|513
|384
|+34
|20
|Land Rover
|448
|421
|+6
|21
|Volvo
|444
|281
|+58
|22
|Porsche
|412
|253
|+63
|23
|Suzuki
|410
|521
|-21
|24
|Subaru
|404
|368
|+10
|25
|Peugeot
|392
|225
|+74
Из ТОП-25 ожидаемо пропал внедорожник 4x4 (недавно он сменил имя на Niva Legend). В отчёте АЕБ, судя по всему, указано суммарное количество проданных Niva – и отечественного внедорожника, и версии «Шнивы», которая сменила галстук-бабочку Chevrolet на шильдик в виде «ладьи» (напомним, обновлённая версия, получившая имя Niva Travel, в продажу пока не поступила). Причём сравнение идёт с прошлогодними результатами только Niva; если же приплюсовать к ним показатель 4x4, то прирост окажется не столь заметным – всего на 1,1%.
Самым востребованным иностранным брендом остаётся Kia, дилеры реализовали в РФ в прошлом месяце 15 051 машину (+1%). На этот раз Rio стал самым продаваемым автомобилем в стране, прирост по отношению к январю 2020-го составил 24% (в прошлом году эта модель была обновлена). Остальные модели марки до первой десятки не дотянули: на 14 месте располагается кроссовер Sportage, потерявший более 28% (модель в этом году сменит генерацию); на 19-ой оказался паркетник Seltos (в последний раз модель появлялась в рейтинге в августе 2020-го); а на 20-ой – бизнес-седан K5 (если сравнить нынешние результаты с прошлогодними, то есть с Optima, то спад составит 7,9%).
На третьем месте в списке самых популярных марок находится Hyundai, её январский показатель – 10 949 машин, что соответствует спаду на 4%. Её бестселлеры Creta (+6%) и Solaris (+2%) располагаются в первой пятёрке рейтинга наиболее продаваемых моделей. Отметим, продаваемую в России Крету обновят в середине 2021 года. Ещё один кроссовер марки – Tucson – располагается на 24 строке с более чем 17-процентным спадом (за месяц автомобиль потерял 9 позиций).
Наиболее востребованным европейским брендом является Renault с результатом 8534 проданных в прошлом месяце машины (+3%). Драйвером роста Рено стал кроссовер Duster, который нарастил показатель к АППГ почти на 63% (модель совсем скоро сменит генерацию). За месяц Дастер сумел подняться с 9 места на 7-ое. По-прежнему примерно в середине ТОП-25 располагается Sandero (13 строка) и Logan (16-ая). Кроме того, на одно из освободившихся после декабря мест вернулся паркетник Kaptur (в январе он занимает 23 строку).
Далее в списке наиболее востребованных марок располагается Skoda (6036 шт., +2%). Бестселлером остаётся Rapid: в АЕБ публиковать годовую динамику не стали, однако мы всё же решили сравнить показатели нынешнего Рапида с предшественником. Как оказалось, прирост в январе 2021-го составил 13,4%. По сравнению с предыдущим месяцем, лифтбек потерял место в первой десятке (скатился с 8-ой на 11 строчку). Также в рейтинг моделей входит Kodiaq, сумевший подняться на пару позиций повыше (на 15-ую).
|Место
|Модель
|Продажи в январе 2021 года, шт.
|Продажи в январе 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Kia Rio
|7763
|6258
|+24,0
|2
|Lada Granta
|7720
|8470
|-8,9
|3
|Lada Vesta
|6347
|7506
|-15,4
|4
|Hyundai Creta
|5701
|5376
|+6,0
|5
|Hyundai Solaris
|3481
|3408
|+2,1
|6
|VW Polo
|3256
|3483
|-6,5
|7
|Renault Duster
|2888
|1773
|+62,9
|8
|Lada Niva
|2809
|1194
|+135,3
|9
|Lada Largus
|2379
|2312
|+2,9
|10
|Toyota RAV4
|2321
|2618
|-11,3
|11
|Skoda Rapid
|2314
|-
|-
|12
|VW Tiguan
|1955
|2273
|-14,0
|13
|Renault Sandero
|1938
|1685
|+15,0
|14
|Kia Sportage
|1819
|2531
|-28,1
|15
|Skoda Kodiaq
|1760
|1981
|-11,1
|16
|Renault Logan
|1735
|2083
|-16,7
|17
|Lada Xray
|1587
|1239
|+28,1
|18
|Mazda CX-5
|1572
|1380
|+13,9
|19
|Kia Seltos
|1503
|8
|-
|20
|Kia K5
|1463
|-
|-
|21
|Nissan Qashqai
|1359
|1538
|-11,6
|22
|Toyota Camry
|1338
|1972
|-32,2
|23
|Renault Kaptur
|1158
|1380
|-16,1
|24
|Hyundai Tucson
|1145
|1382
|-17,1
|25
|Nissan X-Trail
|1101
|2073
|-46,9
На шестой строке рейтинга самых популярных брендов находится Volkswagen (5653 шт., -10%). Бестселлер марки по-прежнему Polo, в январе этого года он занял шестое место в ТОП-25, хотя в декабре был в первой пятёрке. Зато с 18-ой на 12 строку сумел подняться кроссовер Tiguan, при этом годовой спад продаж составил 14%.
Седьмое место списка наиболее востребованных брендов у Toyota (5333 шт., -17%). Самая продаваемая модель марки – кроссовер RAV4: за прошлый месяц он сохранил своё место замыкающего первой десятки. В свою очередь бизнес-седан Camry за тот же период не смог удержать позиции: теперь он находится не на 16-ой, а на 22 строке (за год модель потеряла более 32%).
Далее в списке – Nissan. В январе 2021-го дилеры бренда продали 3272 машины, что на 34% меньше, чем годом ранее. В прошлом месяце в список вернулись сразу две модели бренда, отсутствовавшие в декабре: речь идёт о Qashqai и X-Trail, которые сумели занять 21 и 25 строки, несмотря на годовой спад на 11,6 и почти 47% соответственно.
Следом в январском рейтинге марок располагается Mazda с результатом в 2153 реализованных в прошлом месяце автомобиля (+13%). Бестселлером бренда остаётся кроссовер CX -5, который по сравнению с январём 2020-го увеличил показатель почти на 14%. За месяц модель поднялась с 22-ой до 18 позиции. Отметим, по сравнению с предыдущим месяцем, список покинули УАЗ Патриот и BMW X5.
Постепенно всё выше в рейтинге марок поднимаются «китайцы». Так, в январе на 11 строчку вышла Chery (+359%), на 12-ой оказался бренд Haval (+28%), а на 18-ой хоть и с «минусом» располагается Geely (-29%).
Отметим, в АЕБ низкие продажи в начале года назвали «традиционными». В Ассоциации предполагают, что в феврале и марте российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей вырастет. Согласно прогнозу, по итогам первого квартала он выйдет на уровень прошлого года.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Очевидно что Дастер скупают в предверии замены 2х-литрового атмосферника на одноразовую турбо-жужжалку. После того, как закончится запас машин 1го поколения продажи Дастера уйдут под плинтус.