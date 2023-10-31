Skoda Enyaq второго поколения станет первой моделью марки на новой платформе SSP

Марка Skoda представила свой первый полностью электрический кроссовер, получивший название Enyaq, в сентябре 2020 года. Версия с покатой крышей и именем Enyaq Coupe дебютировала в январе 2022-го. Напомним, у нынешних моделей есть и «заряженные» модификации с прибавкой в виде литер RS (на британском рынке – vRS); кстати, недавно «горячие» паркетники довели до 2024 модельного года. Теперь же появилась первая информация о Skoda Enyaq второго поколения.
Чешский производитель уже работает над проектом «зелёного» кроссовера новой генерации, подробности о нём сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора Skoda Клауса Зеллмера. По его словам будущий Enyaq станет первой моделью бренда, в основу которой ляжет новая «тележка» SSP (Scalable Systems Platform) разработки немецкого концерна. Отметим, актуальный паркетник базируется на «фольксвагеновской» модульной платформе MEB и является ближайшим родственником VW ID.4.
Предполагается, что платформа SSP впоследствии станет основной для большинства моделей концерна Volkswagen. По плану, ближе к концу десятилетия на ней будет базироваться примерно 80% машин брендов, входящих в состав VW. По словам главы Skoda, Enyaq второго поколения дебютирует в 2028-м, а продажи в Европе могут стартовать в 2029 году; примерно тогда же, по плану, должен появиться электрический преемник VW Golf, базирующийся на этой же новой «тележке».
Ещё Клаус Зеллмер отметил, что Skoda Enyaq второго поколения будет по-прежнему выпускаться на чешском заводе в Млада-Болеславе. Пока он не рассказал подробностей о том, какие изменения получит будущая новинка. В британском издании предположили, что их будет немного, если учитывать успех актуальной «зелёной» модели. Так, за прошлый год старосветские дилеры Skoda отгрузили почти 54 тыс. экземпляров Enyaq, а в первой половине текущего года был зафиксирован прирост на 41%, в результате чешский «электрокроссовер» оказался на девятом месте среди самых продаваемых электромобилей в Европе.
Модульная платформа SSP позволит производителю внедрить некую новую унифицированную конструкцию тяговой батареи, которая была разработана силами инженеров концерна (это позволит сэкономить значительное количество средств). Ожидается, что на зарядку аккумулятора с 10 до 80% будет уходить всего около 12 минут (тогда как актуальному Skoda Enyaq на это требуется примерно 35 минут).
Данных о том, какой будет «начинка» следующего электрического кроссовера Skoda, пока нет. Как мы отмечали ранее, нынешние кроссоверы Skoda Enyaq RS и Enyaq Coupe RS недавно перешли в 2024 модельный год и стали при этом мощнее и дальнобойнее. Так, совокупная отдача двухмоторной системы подросла на 41 л.с. до 340 л.с. На разгон с места до «сотни» им требуется 5,5 секунды, что на 1 секунду меньше, чем у предшественников.
Кроме того, максимальный запас хода на одной зарядке по паспорту у «горячего» кросс-купе теперь составляет 547 км (при расчёте по циклу WLTP), что почти на 26 км больше, чем у дореформенной версии. А у посвежевшего Enyaq RS с традиционным кузовом дальнобойность без подзарядки равна 540 км, что превышает предыдущий показатель на 24 км.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Шикарный кузов, но почему без двигателя?! Экологи, убейтесь об стену!