Skoda Enyaq второго поколения станет первой моделью марки на новой платформе SSP

Марка Skoda представила свой первый полностью электрический кроссовер, получивший название Enyaq, в сентябре 2020 года. Версия с покатой крышей и именем Enyaq Coupe дебютировала в январе 2022-го. Напомним, у нынешних моделей есть и «заряженные» модификации с прибавкой в виде литер RS (на британском рынке – vRS); кстати, недавно «горячие» паркетники довели до 2024 модельного года. Теперь же появилась первая информация о Skoda Enyaq второго поколения.

На фото: актуальный кроссовер Skoda Enyaq

Чешский производитель уже работает над проектом «зелёного» кроссовера новой генерации, подробности о нём сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора Skoda Клауса Зеллмера. По его словам будущий Enyaq станет первой моделью бренда, в основу которой ляжет новая «тележка» SSP (Scalable Systems Platform) разработки немецкого концерна. Отметим, актуальный паркетник базируется на «фольксвагеновской» модульной платформе MEB и является ближайшим родственником VW ID.4.



Предполагается, что платформа SSP впоследствии станет основной для большинства моделей концерна Volkswagen. По плану, ближе к концу десятилетия на ней будет базироваться примерно 80% машин брендов, входящих в состав VW. По словам главы Skoda, Enyaq второго поколения дебютирует в 2028-м, а продажи в Европе могут стартовать в 2029 году; примерно тогда же, по плану, должен появиться электрический преемник VW Golf, базирующийся на этой же новой «тележке».



На фото: салон актуального кроссовера Skoda Enyaq

Ещё Клаус Зеллмер отметил, что Skoda Enyaq второго поколения будет по-прежнему выпускаться на чешском заводе в Млада-Болеславе. Пока он не рассказал подробностей о том, какие изменения получит будущая новинка. В британском издании предположили, что их будет немного, если учитывать успех актуальной «зелёной» модели. Так, за прошлый год старосветские дилеры Skoda отгрузили почти 54 тыс. экземпляров Enyaq, а в первой половине текущего года был зафиксирован прирост на 41%, в результате чешский «электрокроссовер» оказался на девятом месте среди самых продаваемых электромобилей в Европе.



На фото: актуальный кроссовер Skoda Enyaq Coupe RS

Модульная платформа SSP позволит производителю внедрить некую новую унифицированную конструкцию тяговой батареи, которая была разработана силами инженеров концерна (это позволит сэкономить значительное количество средств). Ожидается, что на зарядку аккумулятора с 10 до 80% будет уходить всего около 12 минут (тогда как актуальному Skoda Enyaq на это требуется примерно 35 минут).



Данных о том, какой будет «начинка» следующего электрического кроссовера Skoda, пока нет. Как мы отмечали ранее, нынешние кроссоверы Skoda Enyaq RS и Enyaq Coupe RS недавно перешли в 2024 модельный год и стали при этом мощнее и дальнобойнее. Так, совокупная отдача двухмоторной системы подросла на 41 л.с. до 340 л.с. На разгон с места до «сотни» им требуется 5,5 секунды, что на 1 секунду меньше, чем у предшественников.



На фото: салон актуального кроссовера Skoda Enyaq Coupe RS

Кроме того, максимальный запас хода на одной зарядке по паспорту у «горячего» кросс-купе теперь составляет 547 км (при расчёте по циклу WLTP), что почти на 26 км больше, чем у дореформенной версии. А у посвежевшего Enyaq RS с традиционным кузовом дальнобойность без подзарядки равна 540 км, что превышает предыдущий показатель на 24 км.

