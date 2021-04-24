Новинки ×

Skoda Fabia следующего поколения: новые изображения

24.04.2021 115 0 0

Пару дней назад Skoda опубликовала первые рисунки будущей новинки, благодаря которым у нас есть возможность составить наиболее полное представление о том, как будет выглядеть хэтчбек.

 

Имя Fabia хорошо знакомо российским автомобилистам, ведь машины первого (1999-2007) и второго (2007-2014) поколений продавались на нашем рынке и пользовались хорошим спросом. Однако третья генерация в Россию не приехала, её место занял лифтбек Rapid, который получил существенное обновление в конце позапрошлого года. При этом в Европе дела у Фабии идут не лучшим образом: в прошлом году удалось реализовать 97 906 экземпляров (на 37% меньше по сравнению с предыдущим годом), за это же время родственных хэтчбеков Volkswagen Polo было куплено 169 467 штук (-34%). Исправить положение может четвёртое поколение модели, которое будет сделано в актуальном стиле компании. Спереди появится уже хорошо знакомая шестиугольная решётка радиатора, фары с современной светодиодной начинкой получат оригинальную форму с заужением в районе решётки.

Вдоль всего кузова от фар до фонарей пройдёт глубокая выштамповка, ещё одна расположится в нижней части дверей. Задняя часть примечательна фонарями с оригинальным рисунком светодиодных габаритных огней.

Новая Фабия будет построена на платформе MQB-A0, которую также используют VW Polo, Audi A1, Seat Ibiza, а также Skoda Scala и Kamiq. Хэтчбек станет крупнее по сравнению с нынешним: клина увеличится на 110 мм (до 4107 мм), ширина на 48 мм (до 1780 мм). Колёсная база вырастет на 94 мм (до 2 564 мм). Базовым мотором станет 3-цилиндровый 1.0 MPI с двумя вариантами мощности – 65 иди 80 л.с. Также будет 150-сильный вариант с 1,5-литровым турбомотором, комплектующийся 7-ступенчатоым «роботом» DSG.

Премьера новинки состоится в следующем месяце.

Skoda Fabia третьего поколения
1 / 3
Skoda Fabia третьего поколения
2 / 3
Skoda Fabia третьего поколения
3 / 3

Сегодня в России B-сегмент в модельной гамме Skoda представлен лифтбеком Rapid, цены на который начинаются с отметки в 872 000 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Более мощный 110-сильный вариант обойдётся минимум в 958 тысяч, доплата за «автомат» составит ещё 50 тысяч рублей. Самый дорогой Рапид оснащается 125-сильным 1.4 TSI в паре с роботизированной коробкой DSG – от 1 128 000 рублей.

Между тем, на прошлой неделе был официально представлен обновлённый кроссовер Kodiaq.      

хэтчбек рендеры "Колёса.ру" новинки Skoda Skoda Fabia

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски И Viatti в частности… На чем поедет кроссовер летом? Времени на переобувку автомобиля в летние шины остается совсем немного. Согласно законодательным нововведениям уже с мая 2021 эксплуатация транспортных средств с шинами не по сезону будет на... 3375 0 2 23.04.2021
Статьи / Интересно Очень Vin, так Fast: как король украинского «доширака» строит во Вьетнаме BMW с V8 от Corvette Я не ставил себе цели рассказывать про всех вьетнамских автопроизводителей. Тема не слишком интересная и во многом напоминает китайскую историю копирования, честного и не очень. Вроде можно... 1114 0 3 23.04.2021
Статьи / Практика Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться... 1675 0 1 23.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 151368 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 127013 33 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 83663 30 23 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings