Пару дней назад Skoda опубликовала первые рисунки будущей новинки, благодаря которым у нас есть возможность составить наиболее полное представление о том, как будет выглядеть хэтчбек.

Имя Fabia хорошо знакомо российским автомобилистам, ведь машины первого (1999-2007) и второго (2007-2014) поколений продавались на нашем рынке и пользовались хорошим спросом. Однако третья генерация в Россию не приехала, её место занял лифтбек Rapid, который получил существенное обновление в конце позапрошлого года. При этом в Европе дела у Фабии идут не лучшим образом: в прошлом году удалось реализовать 97 906 экземпляров (на 37% меньше по сравнению с предыдущим годом), за это же время родственных хэтчбеков Volkswagen Polo было куплено 169 467 штук (-34%). Исправить положение может четвёртое поколение модели, которое будет сделано в актуальном стиле компании. Спереди появится уже хорошо знакомая шестиугольная решётка радиатора, фары с современной светодиодной начинкой получат оригинальную форму с заужением в районе решётки.

Вдоль всего кузова от фар до фонарей пройдёт глубокая выштамповка, ещё одна расположится в нижней части дверей. Задняя часть примечательна фонарями с оригинальным рисунком светодиодных габаритных огней.

Новая Фабия будет построена на платформе MQB-A0, которую также используют VW Polo, Audi A1, Seat Ibiza, а также Skoda Scala и Kamiq. Хэтчбек станет крупнее по сравнению с нынешним: клина увеличится на 110 мм (до 4107 мм), ширина на 48 мм (до 1780 мм). Колёсная база вырастет на 94 мм (до 2 564 мм). Базовым мотором станет 3-цилиндровый 1.0 MPI с двумя вариантами мощности – 65 иди 80 л.с. Также будет 150-сильный вариант с 1,5-литровым турбомотором, комплектующийся 7-ступенчатоым «роботом» DSG.

Премьера новинки состоится в следующем месяце.

Skoda Fabia третьего поколения 1 / 3 Skoda Fabia третьего поколения 2 / 3 Skoda Fabia третьего поколения 3 / 3

Сегодня в России B-сегмент в модельной гамме Skoda представлен лифтбеком Rapid, цены на который начинаются с отметки в 872 000 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Более мощный 110-сильный вариант обойдётся минимум в 958 тысяч, доплата за «автомат» составит ещё 50 тысяч рублей. Самый дорогой Рапид оснащается 125-сильным 1.4 TSI в паре с роботизированной коробкой DSG – от 1 128 000 рублей.

Между тем, на прошлой неделе был официально представлен обновлённый кроссовер Kodiaq.