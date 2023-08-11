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Skoda готовит конкурента для Kia EV6: первое изображение

11.08.2023 54 1 0

Предполагается, что новый полностью электрический семейный автомобиль Skoda Octavia Combi появится в 2026 году.

Чешская марка, входящая в состав концерна Volkswagen, начала выпускать Skoda Octavia в 1996 году. За прошедшие годы автомобиль успел трижды сменить генерацию, модель актуального четвёртого поколения была представлена в 2019-м. Сейчас Octavia выпускается в двух вариантах кузова – лифтбек и универсал, у последнего есть приставка Combi к названию. Ожидается, что позже у Octavia появятся полностью электрические версии.

На фото: актуальный универсал Skoda Octavia Combi

Ранее предполагалось, что «зелёную» Skoda Octavia придётся ждать до конца текущего десятилетия, однако теперь сообщается, что «электрички» появятся раньше, уже в 2026 году. Одной из грядущих новинок Шкоды может стать полностью электрический семейный автомобиль Octavia Combi, который, очевидно, может либо «записаться» в сегмент паркетников, либо окажется «приподнятым» универсалом.

Какой-либо официальной информации о том, как будет выглядеть потенциальная новинка, пока нет. Свой вариант экстерьера полностью электрического семейного автомобиля Skoda Octavia Combi предложил на суд интернет-пользователей дизайнер испанского издания Motor.es. Предполагается, что длина такого автомобиля составит около 4,6 метра, а внутреннее пространство будет соответствовать автомобилям класса D.

Рендер На фото: электрического семейного автомобиля Skoda Octavia Combi

Судя по рендеру, на внешность будущей пятидверки сильное влияние может оказать концепт Vision 7S. Головная оптика изображённого автомобиля визуально сливается с глянцевой чёрной заглушкой, расположенной на месте традиционной решётки радиатора. В верхней части располагаются «реснички» ходовых огней, ниже – основные блоки фар новой формы и с другой «начинкой». В нижнюю часть переднего бампера встроен лаконичный трапециевидный воздухозаборник.

На изображении заметно, что у будущего электрокара очень короткий задний свес, другие фонари, имеется спойлер на верхней части покатой пятой двери, сделанный из некрашеного пластика, на крыше имеются чёрные рейлинги, в том же цвете оформлены корпуса традиционных зеркал заднего вида на отдельных ножках. Обычные дверные ручки окрашены в цвет кузова. Художник украсил профиль пятидверки оригинальными колёсными дисками большого диаметра.

На фото: салон актуального универсала Skoda Octavia Combi

По предварительным данным, в основу Skoda Octavia Combi EV ляжет модернизированная платформа MEB+, вероятно, у новинки будут варианты как с одним электродвигателем, размещённым на передней оси, так и полноприводные версии с двухмоторными силовыми установками. В состав системы войдёт либо литий-ионная, либо литий-железо-фосфатная тяговая батарея, а максимальный запас хода на одной зарядке, скорее всего, превысит 500 км.

Ожидается, что новой «электричке» Skoda Octavia Combi придётся побороться за покупателей с Kia EV6: мировая премьера этой модели корейской марки прошла в конце марта 2021 года. Напомним, у этого кросс-хэтчбека, базирующегося на модульной платформе E-GMP, имеется спортивная версия с прибавкой GT к названию.

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1 комментарий
11.08.2023 13:50
Roman Mangrim

Шкода готовит очередной провал, судя по тому что ваги электрические ни в Европе, ни в Китае никому не нужны

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