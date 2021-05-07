Skoda готовит универсал Fabia нового поколения: первое изображение

Skoda выпускает Fabia с 1999 года, третье поколение модели появилось в 2014-ом, а рестайлинг она пережила в 2018-ом. По итогам тяжёлого для отрасли «ковидного» 2020-го результаты продаж Фабии на старосветском рынке ощутимо упали. Согласно данным Carsalesbase, дилеры Skoda реализовали 97 906 машин, что на 37% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, родственный «хэтч» Volkswagen Polo за тот же период разошёлся тиражом в 169 467 шт. (на 34% меньше). Пару дней назад чешская марка представила хэтчбек Fabia новой генерации и отметила, что универсал модели придётся подождать.



На фото: хэтчбек Skoda Fabia нового поколения

Это не стало новостью: о том, что «пятидверка побольше» задержится, стало известно ещё в конце прошлого года. Ожидается, что универсал будет представлен только в следующем году, тогда как хэтчбеки «четвёртой» Skoda Fabia начнут продавать в Европе летом 2021 года.



Официальной информации о том, как будет выглядеть универсал модели нового поколения, пока нет. Это даёт возможность художникам поразмышлять об экстерьере будущей новинки. Так, дизайнер испанского издания motor.es представил свой вариант того, какой окажется «сарай» Skoda Fabia следующей генерации.

Судя по рендеру, передняя часть автомобиля будет такой же, как и у нового хэтчбека. Напомним, в ходе смены генерации светодиодная головная оптика осталась «одноэтажной», форма фар оказалась более узкой, теперь она выполнена в том же стиле, что и у «старших» актуальных моделей Skoda. Кроме того, Fabia получила новую фирменную решётку радиатора, более крупную и массивную, чем у предшественницы.



Задний свес у универсала, конечно, будет больше, чем у хэтчбека. Это позволит увеличить объём багажника. Профиль будет иным за счёт традиционной для универсала линии крыши, других задних стоек и багажной двери. Корму, вероятно, оформят в фирменном стиле чешского бренда с горизонтально расположенными фонарями.

В основе «четвёртой» Fabia лежит платформа MQB-A0: на этой же «тележке» базируются Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Audi A1, а также Skoda Scala и Kamiq. Салон универсала, вероятно, будет таким же, как и у хэтчбека: у базовых версий приборная панель аналоговая, но за доплату предложат виртуальную «приборку» диагональю 10,25 дюйма. Также интерьер отличают круглые дефлекторы вентиляции по бокам передней панели, а подсветки стало больше: теперь она есть и возле дверных ручек.



Рендер универсала Skoda Fabia нового поколения

Моторная гамма у новых хэтчбека и универсала, скорее всего, будет едина. Как мы сообщали ранее, в качестве базовых модели четвёртого поколения предлагают трёхцилиндровые бензиновые 1,0-литровые моторы MPI в двух вариантах форсировки – 65 и 80 л.с. (крутящий момент един – 95 Нм), а также TSI с отдачей 95 и 110 л.с. (175 и 200 Нм соответственно). Версии побогаче получили бензиновую 1,5-литровую «турбочетвёрку» TSI мощностью в 150 л.с. (250 Нм) с функцией отключения половины цилиндров при малой нагрузке. Последний вариант идёт в комплекте с 7DSG, «атмосферник» и младшая «турботройка» работают в паре 5МКП, а 110-сильный 1.0 TSI агрегатируется либо с шестискоростной «механикой», либо с семиступенчатым роботом. Привод только передний.

