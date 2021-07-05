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  • Skoda Octavia «для бедных»: с мотором 1,6 л и МКП «всего» за 1,5 млн рублей

Skoda Octavia «для бедных»: с мотором 1,6 л и МКП «всего» за 1,5 млн рублей

05.07.2021 308 0 0

Бессменный лидер российского С-класса — лифтбек Skoda Octavia — обзавёлся базовой версией с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

 

Нынешняя Octavia четвёртого поколения дебютировала осенью 2019 года, но до России добралась осенью 2020-го — у дилеров «живые» машины появились в октябре. В марте 2021 года у российской новой Октавии расширилась моторная гамма, но до сих пор лифтбек «на минималках» нельзя было купить с ручной коробкой передач. Теперь такая версия появилась: базовый 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» (110 л.с.) доступен в сочетании с 5-ступенчатой МКП и стоит 1 490 000 рублей в самой простой на данный момент комплектации Active Plus (4 подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, медиа-система Swing с 8-дюймовым экраном, стальные 16-дюймовые колёса, кузов белого цвета).

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Любопытно, что в конфигураторе, откуда мы взяли фотографии, коробка передач — 6-ступенчатая, но в реальности шесть ступеней доступны только в сочетании с тубомотором 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 561 000 рублей. Для сравнения скажем что комплектация Active Plus с мотором 1.6 MPI и 6-ступенчатым «автоматом» обойдётся в 1 558 000 рублей, то есть сильно сэкономить на «механике» не удастся, зато можно насладиться процессом ручного выбора передач и выжима сцепления, а также порадоваться чуть лучшей динамике разгона: первую «сотню» базовая Octavia на «ручке» набирает за 11,2 с, тогда как с «автоматом» — за 12,4 с. Максимальная скорость — 198 км/ч.

Нужна ли сегодня кому-нибудь машина такого класса на «механике»? Ответ даёт предоставленная нам агентством «Автостат» статистика регистраций за 2020 год по Октавии прошлого поколения: на учёт поставлено 3422 автомобиля с МКП, тогда как общее число постановок на учёт этой модели составило 18 829. Выходит, что с «механикой» продаётся примерно каждая пятая Octavia, так что сбрасывать МКП со счетов пока рано. Кстати, на юрлиц зарегистрировано всего 324 трёхпедальные Октавии, что развеивает расхожее убеждение о том, будто дешёвые Откавии на «ручке» интересуют лишь таксистов. Наоборот, в крупных городах даже такси эконом-класса с МКП сегодня редкость, извозчики всё чаще предпочитают «автомат».

Альтернатив у «голой» Октавии с «механикой» в России немного. Можно присмотреться к Kia Cerato (1,6 л, 128 л.с., 6МКП) по цене от 1 349 900 рублей, китайскому лифтбеку JAC S7 (1,5 л, 136 л.с., 6МКП) — от 1 099 000 рублей, Toyota Corolla (1,6 л, 122 л.с., 6МКП) — от 1 534 000 рублей, калужским Citroen C4 (1,6 л, 115 л.с., 5МКП) — от 1 401 000 рублей и Peugeot 408 (1,6 л, 115 л.с., 5МКП) — от 1 299 000 рублей. Импортная VW Jetta, которую везут в нашу страну из Мексики, существенно дороже — от 1 627 000 рублей (1,6 л, 110 л.с., 5МКП).

Все цены указаны на момент выхода публикации и, можете не сомневаться, будут ещё не раз скорректированы в бόльшую сторону — таковы безрадостная экономическая реальность и неизбежные последствия госрегулирования рынка.

Россия авторынок новинки лифтбек Skoda Skoda Octavia

 

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