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  • Новая Skoda Octavia в России: теперь с базовым и топовым моторами, плюс подорожание

Новая Skoda Octavia в России: теперь с базовым и топовым моторами, плюс подорожание

31.03.2021 551 0 0

На нашем рынке лифтбек нового поколения отныне представлен с тремя двигателями на выбор, модель все так же доступна в трех комплектациях. Позже появится еще одно исполнение – самое дешевое.

 

Продажи Octavia четвертой генерации в РФ стартовали минувшей осенью, как и прежде, выпуск машин для нашей страны налажен на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. До сегодняшнего дня лифтбек был доступен только с одним двигателем – бензиновой «турбочетверкой» 1.4 TSI (150 л.с.), она сочетается с шестиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом». И вот, наконец, российский офис Skoda объявил о начале приема заказов на Октавию с «атмосферником» 1.6 MPI (110 л.с.) калужского производства и турбомотором 2.0 TSI (190 л.с.), который пришел на смену 1.8 TSI (180 л.с.). Базовому двигателю пока положена лишь 6АКП, версии с «механикой» появятся позже. Ну а топовый двухлитровый мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG.

С двигателем 1.6 MPI и «автоматом» лифтбек наберет «первую» сотню за 12,4 секунды, максимальная скорость – 199 км/ч. Показатели для Octavia с 1.4 TSI и АКП – 9 секунд и 223 км/ч, с 2.0 TSI – 7,4 секунды и 240 км/ч.

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Модель с базовым мотором представлена в тех же трех комплектациях, что и 150-сильная версия (Active Plus, Ambition Plus и Style Plus), а Skoda Octavia 2.0 TSI доступна в «среднем» и «богатом» исполнениях. У всех вариантов имеются светодиодная оптика, электромеханический ручной тормоз, передние и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, обогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений и система Start-Stop. Самая дешевая на сегодня комплектация – это еще кондиционер и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. Начиная со «средней» версии появляются двухзонный климат-контроль, шторки безопасности, датчики дождя и света, обогрев форсунок омывателя лобового стекла. А в арсенале топ-версии значатся мультимедиа с 10-дюймовым экраном, виртуальная «приборка», система мониторинга «слепых» зон. Разумеется, для модели также предусмотрено множество опций.

На первом фото — салон базовой новой Skoda Octavia. Далее — топ-версия
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На первом фото — салон базовой новой Skoda Octavia. Далее — топ-версия
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На первом фото — салон базовой новой Skoda Octavia. Далее — топ-версия
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Цена лифтбека с 1.6 MPI и 6АКП начинается с отметки в 1 473 000 рублей, а за Octavia с двухлитровым турбомотором просят минимум 1 929 000 рублей. Одновременно Шкода подняла цены на машины с 1.4 TSI: модель с «механикой» теперь стоит от 1 476 000 рублей, с «автоматом» — от 1 533 000 рублей.

Комплектации и цены новой Skoda Octavia

Комплектация

1.6 MPI, 110 л.с., 6АКП

1.4 TSI, 150 л.с., 6МКП

1.4 TSI, 150 л.с., 8АКП

2.0 TSI, 190 л.с., DSG7

Active Plus

от 1 473 000 рублей

от 1 476 000 рублей

от 1 533 000 рублей

-

Ambition Plus

от 1 563 000 рублей

от 1 566 000 рублей

от 1 623 000 рублей

от 1 929 000 рублей

Style Plus

от 1 764 000 рублей

от 1 767 000 рублей

от 1 824 000 рублей

от 2 130 000 рублей

При этом на момент публикации новости на сайте марки висел прежний прайс-лист на Октавию с младшим турбомотором — от 1 443 000 рублей с МКП и от 1 500 000 рублей с 8АКП. К слову, свою карьеру новая Skoda Octavia 1.4 TSI в РФ начинала с ценником от 1 409 000 рублей. В рамках прошлогодней российской презентации лифтбека в компании озвучили цену и самого дешевого исполнения: планировалось, что модель с 1.6 MPI и пятиступенчатой «механикой» будет стоить 1 338 000 рублей. Но такой ценник на базовую Октавию мы, вероятно, уже не увидим.

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