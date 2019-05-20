Skoda припасла сюрприз для поклонников Superb: у модели появилась внедорожная версия

Опубликованы финальные тизеры обновленного флагмана чешской марки. Премьера модели состоится уже на этой неделе.

Внешний облик рестайлингового Superb раскрыли еще в начале января – фотографии машины без камуфляжа внесли в базу министерства промышленности Китая. Сама же марка принялась рассекречивать модель лишь в мае: пару недель назад появился первый официальный эскиз, затем чехи распространили дополнительные картинки. На всех прежних изображениях запечатлен лифтбек, а в видеотизере, опубликованном сегодня, наконец засветился и универсал. Причем теперь мы знаем, что «сарай» обзавёлся внедорожной версией Scout – соответствующая табличка промелькнула в ролике.

Итак, у Superb поменяли бамперы и противотуманки, фары «примкнули» к увеличившейся в размерах радиаторной решетке (у топовых версий матричные светодиодные фары), задние фонари теперь с динамическими поворотниками. На корме красуется хромированная плашка, при этом с багажной двери исчезла эмблема Шкоды, вместо нее – надпись с названием бренда.

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Универсал Scout от обычного «сарая» отличается наличием защитного обвеса по периметру кузова. Кроме того, у такой модификации, скорее всего, увеличили дорожный просвет. Предполагается, что Scout будет доступен только с полным приводом (версии 4WD также есть у нынешних лифтбека и Combi). Напомним, внедорожный вариант был и у Суперба предыдущего поколения — та модель звалась Outdoor, ее можно было купить как с передним, так и с полным приводом.

Еще в видеотизере впервые продемонстрирован интерьер рестайлингового Superb. Судя по всему, внутри без изменений – виртуальная «приборка» имеется и в арсенале дореформенного флагмана.

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Двигатели тоже, по предварительным данным, прежние, разве что их отдачу могли немного увеличить. Дорестайлинговый Superb в Европе предлагается с бензиновыми 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (272 л.с.), дизелями 1.6 TDI (120 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.). Но при этом Суперб должен стать первым подзаряжаемым гибридом марки. Ожидается, что такой автомобиль получит 150-сильный бензиновый мотор TSI и 95-сильный электродвигатель, только на электротяге он сможет проехать до 70 километров.

Полноценная презентация обновленного семейства Skoda Superb пройдет 23 мая на Чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Напомним, в этом году Skoda также представит Octavia новой генерации – премьера этой модели, скорее всего, состоится осенью. Кстати, несколько дней назад в Сети появились фотографии следующей Октавии почти без маскировки.