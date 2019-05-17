Skoda Octavia нового поколения: четырехглазая оптика в прошлом, багажник – больше

Появились фотографии бестселлера Шкоды следующей генерации почти без камуфляжа. Модель представят уже в этом году.

Снимки универсала Octavia нового поколения сделаны в Чехии, в редакцию местного издания Auto.cz их прислал читатель. На первый взгляд кажется, что машина лишена маскировки, однако пленка есть, просто она окрашена в цвет кузова. Тем не менее, получить общее представление о том, как будет выглядеть новая Октавия, уже можно.

Пожалуй, главное – и давно ожидаемое – решение в плане экстерьера: отказ от четырехглазой оптики. Напомним, такие фары появились у Octavia после рестайлинга в 2016 году. Любопытно, что вскоре после премьеры модернизированного семейства Шкоду покинул автор неоднозначного дизайна – Йозеф Кабан (в 2017-м он перешел в BMW, а с апреля 2019-го возглавляет дизайн-центр Rolls-Royce). У новой модели головную оптику, а заодно и радиаторную решетку, сделали в стиле хэтчбека Skoda Scala. На багажной двери пока пусто, но там вместо эмблемы наверняка появится надпись с названием марки.

Салон, как ожидается, также выполнят по мотивам Scala – то есть внутри будет мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью сенсорным экраном. По предварительным данным, багажник станет вместительнее: у «сарая» объем увеличат с нынешних 588 где-то до 630 литров, у лифтбека – с 568 до 610 литров. В список оборудования новой Октавии могут войти проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и электромеханический стояночный тормоз.

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В основе модели лежит модернизированная «тележка» MQB. Двигатели, по предварительным данным, перейдут с нынешней Octavia. Актуальные «пятидверки» в Европе предлагаются с бензиновыми 1.0 TSI (115 л.с.), 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), а также с дизелями 1.6 TDI (115 л.с.) и 2.0 TDI (150 л.с.). При этом у Октавии еще могут появиться «мягкая» гибридная версия с 48-вольтовым стартер-генератором и полноценный гибридный вариант с возможностью зарядки от электросети.

Премьера Skoda Octavia нового поколения состоится в этом году, но точные сроки пока не объявлены. Самой подходящей площадкой для публичного дебюта выглядит автосалон во Франкфурте – он откроется осенью. Онлайн-презентацию могут провести еще до мотор-шоу. Кстати, чешское издание Auto утверждает, что сначала представят именно универсал.

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Отметим, и с четырьмя «глазами» Octavia остается самой популярной моделью марки, хотя ее глобальные продажи и упали: в 2018-м по всему миру было реализовано 388 200 автомобилей (-7,3%), а по итогам первого квартала 2019-го – 92 500 экземпляров (-12,5%).