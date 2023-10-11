Skoda прокатит новый Kodiaq мимо Китая и вообще, вероятно, скоро покинет этот рынок

Продажи Skoda в Китае падают пятый год подряд под давлением успешно развивающихся местных брендов. Слухи о возможном уходе Skoda из Китая циркулируют в деловых СМИ с прошлой зимы, теперь появилось очередное подтверждение: стало известно о том, что кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения, справивший мировую премьеру на прошлой не деле, в Китае продаваться не будет.

Skoda вышла на китайский рынок в 2007 году, пик продаж чешской марки здесь пришёлся на 2018 год, тогда было реализовано более 350 000 тысяч машин чешской марки. Kodiaq был одной из самых успешных моделей Skoda в Китае, специально для этого рынка была даже разработана эксклюзивная купеобразная версия Kodiaq GT, которая вместе с обычным Кодиаком и другими локальными моделями Skoda пока ещё производится на мощностях совместного предприятия SAIC VW.

Китайский Kodiaq GT

На презентации нового Кодиака (показан на заглавном фото) нынешний гендиректор Шкоды Клаус Целльмер сообщил корреспонденту делового издания Automotive News Europe, что кроссовер второго поколения не будет предлагаться на китайском рынке и вообще будущее марки здесь находится «в процессе обсуждения с китайским партнёром». Понимать это, вероятно, надо так, что в скором времени будет объявлено об уходе Шкоды из Китая — все объективные показания к этому есть.



С января по август этого года Skoda, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), продала в Китае лишь 16 308 автомобилей, что на 49,4% меньше продаж за аналогичный период 2022 года. Наибольшим спросом сейчас пользуется субкомпактный кроссовер Kamiq (с января по август продано 4977 шт., -46,4%), на втором месте Octavia (3190 шт., -58,6%), на третьем Kodiaq (2740 шт., -21,4%).

Электрические модели Skoda продавать в Китае не рискнула, и правильно сделала — родственные «электрички» VW и Audi расходятся в Китае плохо, потому что уступают по уровню технологий и потребительских качеств продукции местных брендов, которые вдобавок умудряются обновлять наиболее ходовые модели чуть ли не каждый год.

Весной этого года инсайдеры сообщали, что концерн Volkswagen хочет запустить в Китае новый молодёжный электрический суббренд, который в итоге заменит здесь провальные Skoda и Jetta, но пока эти слухи не подтвердились.

На фоне падения продаж в Китае и вынужденного ухода из РФ главным рынком для Skoda за пределом Европы стала Индия. Для этой страны чешская марка разработала кроссовер Kushaq и седан Slavia, а в будущем хочет запустить здесь недорогой электромобиль. За первые три квартала этого года Skoda продала в Индии 35 736 автомобилей (-13,2% по сравнению с продажами за аналогичный период прошлого года), что в общем тоже пока немного. Для сравнения скажем, что лидер индийского рынка — компания Maruti Suzuki — продала с января по сентябрь 1 300 685 машин (+9,2%), Hyundai — 454 749 машин (+8,9%). В России на пике карьеры в 2012 году Skoda продала 99 062 автомобиля.

Помимо Индии руководство Skoda считает перспективным рынок Вьетнама: чешская марка запустилась на нём в этом году и хочет выйти на уровень продаж в 40 000 машин в год к концу текущего десятилетия.

