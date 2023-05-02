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Volkswagen создаёт новый суббренд для Китая на фоне провала марок Skoda и Jetta

02.05.2023 335 0 0

Германский автоконцерн теряет позиции в Китае под давлением молодых китайских компаний и хочет бороться с ними их же оружием — создаст новый молодёжный электромобильный суббренд, первой моделью которого будет слегка изменённый и переименованный купеобразный кроссовер Cupra Tavascan.

Серийная версия кроссовера Cupra Tavascan дебютировала в прошлом месяце с обещанием начала продаж в 2024 году, главным сюрпризом во время премьеры стала страна производства новинки — Китай. Дело в том, что испанская марка Cupra в Китае официально не представлена, но подоплёка раскрылась быстро: немецкое деловое издание Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Volkswagen собирается начать продажи Tavascan в Китае под новым молодёжным суббрендом, то есть это будет не Cupra, а некая другая марка, имя которой пока не раскрыто.

Cupra Tavascan

У Volkswagen десятки заводов, но конкретно Cupra Tavascan и его клон для китайского рынка будут производиться на предприятии Volkswagen (Anhui) в городе Хэфэй провинции Аньхой. История этого предприятия началась в 2017 году как совместный равнодолевой проект VW и JAC по производству доступных легковых электромобилей. VW изначально намеревался в рамках этого СП запустить в Китае марку Seat, но китайские власти не захотели видеть у себя ещё один иностранный бренд и не дали добро, вместо Seat в Китае появилась марка Sol, она же впоследствии Sehol — сегодня это один из суббрендов JAC. В 2020 году VW стал основным владельцем СП с JAC с долей в 75% и начал подготовку к производству электромобилей собственной разработки на платформе MEB, ради этого завод Volkswagen (Anhui) в конце прошлого года был модернизирован и расширен, его мощность выросла с 100 000 до 350 000 машин в год.

Cupra Tavascan

Короче говоря, подготовка к запуску нового суббренда — это не спонтанное, а достаточно давно принятое решение, просто сейчас оно кажется особенно актуальным. Статистика от CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) за первый квартал текущего года показывает, что массовые бренды немецкого концерна сдают позиции в Поднебесной: материнская марка Volkswagen за указанный период реализовала 442 203 автомобиля (-21,8% по сравнению с январём-мартом 2022 года), утратив абсолютное лидерство и пропустив вперёд BYD (продано 484 365 автомобилей, +67%). Продажи Audi составили 123 673 шт. (-10,4%), Jetta — 35 533 шт. (-23,1%), Skoda — 6003 шт. (-61,4%).

Cupra Tavascan

Напомним, что марка Jetta была запущена в 2019 году специально для Китая, но пока плохо справляется с привлечением молодой аудитории, на которую была рассчитана. Марка Skoda, похоже, в Китае вообще никого не интересует и скоро покинет крупнейший рынок планеты. Теперь Volkswagen будет пытаться привлечь молодых китайцев с помощью местного аналога бренда Cupra, на сей раз исключительно электромобильного. Tavascan станет первой моделью нового суббренда, последующие не обязательно будут копировать европейские модели Cupra, то есть возможны и некие эксклюзивные «электрички», разработанные специально для Китая.

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