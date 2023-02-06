Марка Jetta расширяется в России: на подходе кроссовер VS7

С 2019 года Jetta – это не только седан Volkswagen, но и отдельный бюджетный бренд, изначально созданный специально для Китая, где и налажено производство: за выпуск машин Джетты-марки отвечает совместное предприятие Фольксвагена и концерна FAW. Не так давно один из столичных дилеров организовал в РФ поставки по схеме параллельного импорта седана Jetta VA3 и паркетника VS5, то есть аналогов наших Skoda Rapid/VW Polo и Skoda Karoq. А теперь за продажи автомобилей бренда Jetta взялся еще один крупный дилер (тоже московский), и у него гамма будет шире: к «четырехдверке» и кроссу присоединится старший SUV с индексом VS7. Впрочем, не исключено, что и тот, первый, продавец, решит привезти в Россию «семерку». Да и вообще, к поставкам моделей Jetta могут подключиться и другие игроки рынка. Но вернемся к анонсированному кроссоверу.

Стандартный кроссовер Jetta VS7 1 / 3 Стандартный кроссовер Jetta VS7 2 / 3 Стандартный кроссовер Jetta VS7 3 / 3

Паркетник Jetta VS7 представляет собой растянутую версию VS5, между собой кроссы также слегка отличаются оформлением экстерьера и интерьера. Длина «семерки» равна 4624 мм против 4418 мм у VS5, колесная база – 2730 мм (+100 мм по сравнению с «пятеркой»). Но при этом, как и младший паркетник, VS7 строго пятиместный.



Двигатель один на двоих – бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Судя по сайту дилера, Jetta VS7 предложат с пятиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом». Отметим, VS5 в РФ представлен только с 6АКП. Оба кроссовера бывают исключительно с передним приводом.

Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая 1 / 4 Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая 2 / 4 Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая 3 / 4 Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая 4 / 4

Jetta VS7 будет доступен в трех комплектациях, их обозначили как Aggressive, Enjoyment и Glory, и только базовый кросс имеет МКП. В списке стандартного оборудования заявлены электропривод и обогрев наружных зеркал, панорамная крыша, климат-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль. В «средней» версии появляются камера заднего вида и 10-дюймовый дисплей мультимедиа, а топовому паркетнику положены подогрев передних кресел, камеры кругового обзора и адаптивный «круиз».



Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая 1 / 2 Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая 2 / 2

На момент публикации новости цена у Jetta VS7 на сайте продавца была одна – от 2 899 000 рублей. За младший паркетник Jetta VS5 тот же дилер просит минимум 2 155 000 рублей (у другого продавца «пятерка» стоит от 1 990 000 рублей; возможно, в разных салонах у кроссов разное оснащение). Поставки Jetta VS7 ожидаются в марте.

