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Марка Jetta расширяется в России: на подходе кроссовер VS7

06.02.2023 636 0 3

Как и родственный паркетник VS5, «семерка» будет доступна с безальтернативным турбомотором 1.4 и передним приводом.

С 2019 года Jetta – это не только седан Volkswagen, но и отдельный бюджетный бренд, изначально созданный специально для Китая, где и налажено производство: за выпуск машин Джетты-марки отвечает совместное предприятие Фольксвагена и концерна FAW. Не так давно один из столичных дилеров организовал в РФ поставки по схеме параллельного импорта седана Jetta VA3 и паркетника VS5, то есть аналогов наших Skoda Rapid/VW Polo и Skoda Karoq. А теперь за продажи автомобилей бренда Jetta взялся еще один крупный дилер (тоже московский), и у него гамма будет шире: к «четырехдверке» и кроссу присоединится старший SUV с индексом VS7. Впрочем, не исключено, что и тот, первый, продавец, решит привезти в Россию «семерку». Да и вообще, к поставкам моделей Jetta могут подключиться и другие игроки рынка. Но вернемся к анонсированному кроссоверу.

Стандартный кроссовер Jetta VS7
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Стандартный кроссовер Jetta VS7
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Стандартный кроссовер Jetta VS7
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Паркетник Jetta VS7 представляет собой растянутую версию VS5, между собой кроссы также слегка отличаются оформлением экстерьера и интерьера. Длина «семерки» равна 4624 мм против 4418 мм у VS5, колесная база – 2730 мм (+100 мм по сравнению с «пятеркой»). Но при этом, как и младший паркетник, VS7 строго пятиместный.

Двигатель один на двоих – бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Судя по сайту дилера, Jetta VS7 предложат с пятиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом». Отметим, VS5 в РФ представлен только с 6АКП. Оба кроссовера бывают исключительно с передним приводом.

Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая
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Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая
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Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая
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Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая
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Jetta VS7 будет доступен в трех комплектациях, их обозначили как Aggressive, Enjoyment и Glory, и только базовый кросс имеет МКП. В списке стандартного оборудования заявлены электропривод и обогрев наружных зеркал, панорамная крыша, климат-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль. В «средней» версии появляются камера заднего вида и 10-дюймовый дисплей мультимедиа, а топовому паркетнику положены подогрев передних кресел, камеры кругового обзора и адаптивный «круиз».

Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая
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Jetta VS7 в почерневшей спецверсии для Китая
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На момент публикации новости цена у Jetta VS7 на сайте продавца была одна – от 2 899 000 рублей. За младший паркетник Jetta VS5 тот же дилер просит минимум 2 155 000 рублей (у другого продавца «пятерка» стоит от 1 990 000 рублей; возможно, в разных салонах у кроссов разное оснащение). Поставки Jetta VS7 ожидаются в марте.

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