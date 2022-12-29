В Россию везут седан Jetta VA3: родня наших VW Polo и Skoda Rapid, цена уже объявлена

Простенькая «четырехдверка» будет доступна с безальтернативным полуторалитровым «атмосферником». На родине можно выбрать «механику» или «автомат», но у нас модель предложат исключительно с АКП.

Список моделей, поставляемых в РФ по схеме параллельного импорта, скоро вновь будет расширен: крупный московский дилер анонсировал седан Jetta VA3 китайского производства. И это вовсе не разновидность хорошо знакомой россиянам «четырехдверки» Volkswagen: с 2019 года Джетта – это еще и отдельный бюджетный бренд, он создан специально для Поднебесной (аналог глобальной VW Jetta там тоже представлен, и даже в двух версиях – стандартной и растянутой), за выпуск машин отвечает совместное предприятие немецкой компании и концерна FAW.

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Седан Jetta VA3 построен на той же платформе, что и российские лифтбеки VW Polo и Skoda Rapid (и та же «тележка» лежит и в основе наших прежних четырехдверного Поло и «пятидверки» Шкоды). При этом китайская модель крупнее: длина равна 4501 мм, расстояние между осями – 2604 мм. Объем багажника VA3 – 546 литров против 530 литров у лифтбеков Polo и Rapid.



Как и на родине, в РФ «четырехдверка» под маркой Jetta будет доступна с единственным двигателем – это «атмосферник» 1.5 MPI мощностью 112 л.с. (145 Нм). В Китае седану положены пятиступенчатая «механика» или классический шестиступенчатый «автомат», и только последняя коробка заявлена для модели в России.



Комплектация пока одна, ее дилер обозначил как Aggressive. Наполнение, судя по сайту продавца, скудное: диодные ходовые огни, 14-дюймовые колеса, тканевый салон, ABS, ESP, передние подушки безопасности, обогрев и электрорегулировка наружных зеркал, электростеклоподъемники всех дверей.

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За Jetta VA3 просят 1 750 000 рублей, на момент публикации новости была заявлена партия из 400 машин. Родственные лифтбеки VW Polo и Skoda Rapid пока еще есть у дилеров. Для сравнения: у того же продавца Поло со 110-сильным 1.6 MPI и «механикой» стоит от 1 649 000 рублей, с «автоматом» — от 1 960 000 рублей (в обоих случаях лифтбек имеет «допы»).



В Китае в гамму марки Jetta также входят кроссоверы VS5 и VS7, то есть аналог Skoda Karoq и его растянутая версия. Не исключено, что позже паркетники тоже привезут в Россию.

