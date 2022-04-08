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  • Родственные Skoda Karoq кроссоверы Jetta: отличий после рестайлинга стало больше

Родственные Skoda Karoq кроссоверы Jetta: отличий после рестайлинга стало больше

08.04.2022 84 0 0

Паркетникам подправили внешность, интерьера же реформы почти не коснулись. Техника тоже прежняя: у моделей один мотор на двоих.

 

Вот уже три года как Jetta – это не только седан Фольксвагена, но и отдельный бренд, созданный специально для Китая. Под маркой локально производят относительно простые и недорогие автомобили, за их выпуск отвечает СП FAW Volkswagen. На данный момент в гамму входят три модели: кроссовер VS5 (аналог Skoda Karoq) и его растянутая версия VS7 (длина равна 4624 мм против 4418 мм у «пятерки», но оба кросса – с пятиместным салоном), плюс седан VA3 (в его основе лежит «тележка» PQ25, то есть он родственник наших Skoda Rapid и VW Polo). Проект оказался успешным – например, в 2021-м реализовано 178 000 машин. Кстати, поговаривали о том, что Volkswagen выведет марку Jetta за пределы китайского рынка, но дальше разговоров дело так и не пошло. Тем временем паркетники пережили плановый рестайлинг.

Обновленный кроссовер Jetta VS5
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Обновленный кроссовер Jetta VS5
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Обновленный кроссовер Jetta VS5
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Обновленный кроссовер Jetta VS5
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Вообще, посвежевший VS5 засветился еще в начале 2022-го, а в марте сама марка Jetta раскрыла оба кроссовера нового модельного года, но то были особые версии (к ним мы еще вернемся). Теперь же представлены стандартные SUV, одновременно открыт прием заказов.

Обновленный кроссовер Jetta VS5
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Обновленный кроссовер Jetta VS5
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Обновленный кроссовер Jetta VS5
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Обновленный кроссовер Jetta VS5
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Кроссовер Jetta VS5 получил новые бамперы, над скошенными диодными полосками ходовых огней появились декоративные элементы (они не светятся). На радиаторной решетке по-прежнему красуются блестящие «квадраты», но их стало больше, кроме того, на них нанесли тонкие «игреки». У Jetta VS7 тоже новый обвес, причем бамперы отныне свои, оригинальные (у дореформенных машин они унифицированы). А еще у старшего кросса увеличена решетка. Наконец, для обоих SUV расширили палитру цветов кузова.

Обновленный кроссовер Jetta VS7
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Обновленный кроссовер Jetta VS7
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Обновленный кроссовер Jetta VS7
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Обновленный кроссовер Jetta VS7
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Обновленный кроссовер Jetta VS7
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Обновленный кроссовер Jetta VS7
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В салоне заменили лишь материалы отделки. В список оборудования кроссоверов входят (в зависимости от комплектации): виртуальная «приборка», мультимедиа-система с тачскрином, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида. Для VS7 еще предусмотрены камеры кругового обзора.

Обновленный кроссовер Jetta VS7

Те самые особые исполнения  – без хромированной отделки. У таких машин в черном цвете выполнены решетка, окантовка стекол, корпуса зеркал, колеса и рейлинги. Спецверсии приурочены к Универсиаде, которая откроется в Китае летом.

Особые обновленные Jetta VS5 и VS7

Двигатель у VS5 и VS7 один на двоих, и он прежний: бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI серии EA211, которая выдает 150 л.с. и 250 Нм. Мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод у обоих паркетников исключительно передний.

Дореформенные Jetta VS5 и VS7
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Дореформенные Jetta VS5 и VS7
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Цены пока объявлены только для стандартных SUV, «почерневшие» версии появятся в продаже позже. За обновленный кроссовер Jetta VS5 просят 87 900 – 114 900 юаней (около 1 054 000 – 1 378 000 рублей по текущему курсу), Jetta VS7 обойдется в 105 900 – 134 900 (1 270 000 – 1 617 000 рублей).

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