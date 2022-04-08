Родственные Skoda Karoq кроссоверы Jetta: отличий после рестайлинга стало больше

Паркетникам подправили внешность, интерьера же реформы почти не коснулись. Техника тоже прежняя: у моделей один мотор на двоих.

Вот уже три года как Jetta – это не только седан Фольксвагена, но и отдельный бренд, созданный специально для Китая. Под маркой локально производят относительно простые и недорогие автомобили, за их выпуск отвечает СП FAW Volkswagen. На данный момент в гамму входят три модели: кроссовер VS5 (аналог Skoda Karoq) и его растянутая версия VS7 (длина равна 4624 мм против 4418 мм у «пятерки», но оба кросса – с пятиместным салоном), плюс седан VA3 (в его основе лежит «тележка» PQ25, то есть он родственник наших Skoda Rapid и VW Polo). Проект оказался успешным – например, в 2021-м реализовано 178 000 машин. Кстати, поговаривали о том, что Volkswagen выведет марку Jetta за пределы китайского рынка, но дальше разговоров дело так и не пошло. Тем временем паркетники пережили плановый рестайлинг.

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Вообще, посвежевший VS5 засветился еще в начале 2022-го, а в марте сама марка Jetta раскрыла оба кроссовера нового модельного года, но то были особые версии (к ним мы еще вернемся). Теперь же представлены стандартные SUV, одновременно открыт прием заказов.



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Кроссовер Jetta VS5 получил новые бамперы, над скошенными диодными полосками ходовых огней появились декоративные элементы (они не светятся). На радиаторной решетке по-прежнему красуются блестящие «квадраты», но их стало больше, кроме того, на них нанесли тонкие «игреки». У Jetta VS7 тоже новый обвес, причем бамперы отныне свои, оригинальные (у дореформенных машин они унифицированы). А еще у старшего кросса увеличена решетка. Наконец, для обоих SUV расширили палитру цветов кузова.



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В салоне заменили лишь материалы отделки. В список оборудования кроссоверов входят (в зависимости от комплектации): виртуальная «приборка», мультимедиа-система с тачскрином, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида. Для VS7 еще предусмотрены камеры кругового обзора.



Обновленный кроссовер Jetta VS7

Те самые особые исполнения – без хромированной отделки. У таких машин в черном цвете выполнены решетка, окантовка стекол, корпуса зеркал, колеса и рейлинги. Спецверсии приурочены к Универсиаде, которая откроется в Китае летом.



Особые обновленные Jetta VS5 и VS7

Двигатель у VS5 и VS7 один на двоих, и он прежний: бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI серии EA211, которая выдает 150 л.с. и 250 Нм. Мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод у обоих паркетников исключительно передний.



Дореформенные Jetta VS5 и VS7 1 / 2 Дореформенные Jetta VS5 и VS7 2 / 2

Цены пока объявлены только для стандартных SUV, «почерневшие» версии появятся в продаже позже. За обновленный кроссовер Jetta VS5 просят 87 900 – 114 900 юаней (около 1 054 000 – 1 378 000 рублей по текущему курсу), Jetta VS7 обойдется в 105 900 – 134 900 (1 270 000 – 1 617 000 рублей).

