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Марка Jetta в России: теперь и кроссовер VS5, аналог Skoda Karoq

13.01.2023 1070 0 2

Как и на родине, у нас паркетник будет доступен с безальтернативным турбомотором 1.4 и передним приводом. На данный момент для модели заявлены две комплектации, цены уже известны.

Под самый конец прошлого года один из крупных московских дилеров анонсировал появление в РФ седана Jetta VA3 китайского производства, родственного нашим лифтбекам Volkswagen Polo и Skoda Rapid. А теперь тот же продавец заявил вторую модель марки – кроссовер VS5. Напомним, отдельный бюджетный бренд Jetta существует с 2019-го, изначально он создан специально для Поднебесной, за выпуск машин отвечает совместное предприятие Фольксвагена и концерна FAW. В Россию же машины марки Джетта поставляют по схеме параллельного импорта.

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Паркетник Jetta VS5 представляет собой аналог знакомого россиянам Skoda Karoq, в прошлом году «китаец» пережил скромный рестайлинг. Длина VS5 равна 4418 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1616 мм. По первому показателю кросс Джетты превосходит Карок, но колесная база – такая же, как у переднеприводного паркетника Шкоды (2630 мм). Объем багажника Jetta VS5 – 482 литра.

Двигатель один – бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI мощностью 150 л.с. В России кросс будет доступен исключительно с шестиступенчатым «автоматом», тогда как в Китае еще можно выбрать пятиступенчатую «механику». Привод только передний.

Jetta VS5 в почерневшей спецверсии для Китая

На момент публикации новости паркетник Jetta VS5 был представлен на сайте дилера в двух комплектациях. В арсенале версии, обозначенной продавцом как Enjoyment, значатся 18-дюймовые колеса, фронтальные и боковые подушки безопасности, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, датчики парктроника спереди и сзади, климат-контроль, люк с электроприводом и круиз-контроль. Исполнение Glory дополнительно имеет подогрев передних сидений, адаптивный «круиз» и шторки безопасности.

Jetta VS5 в почерневшей спецверсии для Китая
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Jetta VS5 в почерневшей спецверсии для Китая
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Jetta VS5 в почерневшей спецверсии для Китая
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Jetta VS5 в почерневшей спецверсии для Китая
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Цена Jetta VS5 Enjoyment – от 1 990 000 рублей, версия Glory обойдется минимум в 2 100 000 рублей. Судя по сайту продавца, первая партия будет включать 50 паркетников. Кстати, в Китае у модели еще есть растянутая версия – VS7. Не исключено, что позже и этот SUV доберется до РФ.

Между тем тот же дилер расширил количество комплектаций седана Jetta VA3: если в декабре «четырехдверка» была заявлена в единственном исполнении Aggressive за 1 750 000 рублей, то теперь у модели появились базовый вариант Enjoyment за 1 690 000 рублей и топ-версия Glory за 1 840 000 рублей.

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