Skoda раскрыла другой обновлённый Kodiaq: купеобразная версия внешне почти не изменилась

Появились изображения рестайлинговых паркетников, предназначенных для китайского рынка. Стандартный SUV получил дизайн в стиле глобальной «заряженной» версии, но над обликом «купе» решили не заморачиваться. Зато новый салон вроде бы достался обеим модификациям.

В Европе модернизированный кроссовер Skoda Kodiaq представили весной 2021-го, осенью того же года состоялась премьера и в России. А вот в Поднебесной обновленная модель только готовится к дебюту. Эскизы SUV для КНР выложили в Сеть в ноябре, теперь же СП SAIC Volkswagen, которое отвечает за локальное производство, полностью раскрыло облик кросса. Кроме того, опубликованы первые изображения посвежевшего купеобразного варианта Kodiaq GT («купе» продают только в Китае).

Оптика и радиаторная решетка обычному китайскому кроссоверу достались от «мировой» модели, но бамперы – как у «заряженного» Kodiaq RS. К слову, так же компания SAIC Volkswagen поступила и с местной новой Octavia: у лифтбека с приставкой Pro внешность в стиле глобальной «эрэски».

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«Личико» кросс-купе Kodiaq GT на официальных картинках не показано, однако некоторые «поднебесные» профильные медиа уже познакомились с таким паркетником, и выяснилось, что передок у него прежний, лишь радиаторная решетка теперь окрашена в черный. Сзади – чуть подретушированный бампер и трапециевидные патрубки выпускной системы вместо круглых. Плюс «купе» получило 20-дюймовые колеса (дореформенному кроссоверу положены 17-, 18- или 19-дюймовые).



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Полноценных фото интерьера предназначенного для КНР Kodiaq-2022 пока нет. Впрочем, и на эскизе видно, что салон у паркетника свой. Так, если глобальный SUV после рестайлинга внутри почти не изменился, то «китаец» обрел новую переднюю панель, центральные дефлекторы обдува сделали горизонтальными, а боковые (они по-прежнему вертикальные) теперь «пронзает» серебристая декоративная вставка. Кроме того, экран мультимедийной системы отныне «парит» (у модели для остальных стран он встроен в панель): кроссу положен дисплей на 12 дюймов, тогда как на других рынках максимум 9,2 дюйма. Ну а сенсорный блок управления «климатом» у «поднебесного» Kodiaq появился еще в апреле. Предполагается, что у «купе» 2022 модельного года аналогичный интерьер (то есть с возвышающимся над панелью тачскрином).



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Технику, по предварительным данным, менять не стали. В Китае стандартный Skoda Kodiaq и купеобразный Kodiaq GT оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TSI серии EA888 мощностью 186 или 220 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Паркетники с 220-сильным мотором имеют полный привод.



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На китайский рынок обновленное семейство должно выйти в ближайшее время. В других странах купеобразный Kodiaq GT продавать по-прежнему не планируют. Зато в Европе скоро появится электрический кросс Skoda Enyaq Coupe iV.

