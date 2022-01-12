Рестайлинг ×
  • Skoda раскрыла другой обновлённый Kodiaq: купеобразная версия внешне почти не изменилась

Skoda раскрыла другой обновлённый Kodiaq: купеобразная версия внешне почти не изменилась

12.01.2022 2656 0 0

Появились изображения рестайлинговых паркетников, предназначенных для китайского рынка. Стандартный SUV получил дизайн в стиле глобальной «заряженной» версии, но над обликом «купе» решили не заморачиваться. Зато новый салон вроде бы достался обеим модификациям.

 

В Европе модернизированный кроссовер Skoda Kodiaq представили весной 2021-го, осенью того же года состоялась премьера и в России. А вот в Поднебесной обновленная модель только готовится к дебюту. Эскизы SUV для КНР выложили в Сеть в ноябре, теперь же СП SAIC Volkswagen, которое отвечает за локальное производство, полностью раскрыло облик кросса. Кроме того, опубликованы первые изображения посвежевшего купеобразного варианта Kodiaq GT («купе» продают только в Китае).

Оптика и радиаторная решетка обычному китайскому кроссоверу достались от «мировой» модели, но бамперы – как у «заряженного» Kodiaq RS. К слову, так же компания SAIC Volkswagen поступила и с местной новой Octavia: у лифтбека с приставкой Pro внешность в стиле глобальной «эрэски».

Обновленный Skoda Kodiaq для Китая
1 / 5
Обновленный Skoda Kodiaq для Китая
2 / 5
Обновленный Skoda Kodiaq для Китая
3 / 5
Обновленный Skoda Kodiaq для Китая
4 / 5
Обновленный Skoda Kodiaq для Китая
5 / 5

«Личико» кросс-купе Kodiaq GT на официальных картинках не показано, однако некоторые «поднебесные» профильные медиа уже познакомились с таким паркетником, и выяснилось, что передок у него прежний, лишь радиаторная решетка теперь окрашена в черный. Сзади – чуть подретушированный бампер и трапециевидные патрубки выпускной системы вместо круглых. Плюс «купе» получило 20-дюймовые колеса (дореформенному кроссоверу положены 17-, 18- или 19-дюймовые).

Обновленный Skoda Kodiaq GT для Китая
1 / 3
Обновленный Skoda Kodiaq GT для Китая
2 / 3
Обновленный Skoda Kodiaq GT для Китая
3 / 3

Полноценных фото интерьера предназначенного для КНР Kodiaq-2022 пока нет. Впрочем, и на эскизе видно, что салон у паркетника свой. Так, если глобальный SUV после рестайлинга внутри почти не изменился, то «китаец» обрел новую переднюю панель, центральные дефлекторы обдува сделали горизонтальными, а боковые (они по-прежнему вертикальные) теперь «пронзает» серебристая декоративная вставка. Кроме того, экран мультимедийной системы отныне «парит» (у модели для остальных стран он встроен в панель): кроссу положен дисплей на 12 дюймов, тогда как на других рынках максимум 9,2 дюйма. Ну а сенсорный блок управления «климатом» у «поднебесного» Kodiaq появился еще в апреле. Предполагается, что у «купе» 2022 модельного года аналогичный интерьер (то есть с возвышающимся над панелью тачскрином).

Обновленный Skoda Kodiaq для Китая
1 / 2
Обновленный Skoda Kodiaq для Китая
2 / 2

Технику, по предварительным данным, менять не стали. В Китае стандартный Skoda Kodiaq и купеобразный Kodiaq GT оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TSI серии EA888 мощностью 186 или 220 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Паркетники с 220-сильным мотором имеют полный привод.

Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS)
1 / 5
Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS)
2 / 5
Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS)
3 / 5
Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS)
4 / 5
Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS)
5 / 5

На китайский рынок обновленное семейство должно выйти в ближайшее время. В других странах купеобразный Kodiaq GT продавать по-прежнему не планируют. Зато в Европе скоро появится электрический кросс Skoda Enyaq Coupe iV.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Skoda Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq GT

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Богаче, красивее и дороже X-Trail: стоит ли покупать Renault Koleos II за 2,2 миллиона С бюджетом в 2-2,5 миллиона выбор полноприводного автомобиля пока остается не очень сложным. За эти деньги можно купить, например, кроссовер Lexus RX в возрасте 7-10 лет, более крупный Toy... 12913 8 2 11.01.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Skoda Kodiaq Скоро пять лет, как первые товарные Кодиаки поступили в салоны российских дилеров, а значит, пора подводить первые итоги эксплуатации. Допустим, сломаться эти машины ещё толком не успели, но... 9840 11 2 11.01.2022
Статьи / Практика Накатом, в повороте и просто так: откуда появился гул в машине? Гул – штука неприятная. Иногда он появляется постепенно, и владелец подсознательно к нему привыкает и не обращает на него внимания до тех пор, пока что-нибудь не отвалится. Это плохо, поэтом... 1347 0 11 07.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 11632 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 11481 16 6 30.09.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 11033 20 20 02.12.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings