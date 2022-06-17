Чешская компания готовит новую генерацию своего флагмана, и на прошлой неделе фотошпионами были замечены тестовые образцы модели. Как будет выглядеть новинка?

Лифтбек Superb первого поколения был представлен в 2001 году. Сегодня на конвейере третья генерация чешского флагмана, премьера которого состоялась в 2015-м, а спустя 4 года автомобиль получил рестайлинг. Подходит время смены поколений, и Skoda уже вывела на дороги тестовые экземпляры будущей новинки. Пока они представляют из себя лишь «мулы» — так называют образцы, имеющие техническую часть новой модели, но скрытые под старым кузовом. Поэтому пока не представляется возможным увидеть какие-либо внешние особенности следующего поколения, однако мы изобразили его на основе актуального стиля компании.

Рендер нового Superb

Бренд Skoda относительно консервативен с точки зрения дизайна, поэтому можем предположить, что новое поколение Суперба сохранит знакомые пропорции. Наверняка появится новая передняя часть с более крупной решёткой радиатора, расположенной вертикально. Аналогичное решение применено на первом электромобиле марки – кроссовере Enyaq. Фары могут сделать более сложными по форме и наполнению, мы изобразили вариант со светодиодной полосой, встроенной в решётку радиатора и визуально объединяющей переднюю оптику, как сделано на том же Enyaq. Сзади также должна появиться оптика новой формы, кроме того, лифтбек изображён с перенесённой на бампер нишей номерного знака.

Рендер нового Superb

Ожидается, что грядущее поколение Superb станет последним, предлагающимся с двигателями внутреннего сгорания. Большинство бензиновых и дизельных модификаций будут мягкими гибридами, также появятся подзаряжаемые гибриды, как и на будущем Volkswagen Passat. Последний, кстати, будет представлен исключительно в виде универсала, в то время как Superb сохранит оба варианта кузова.

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Напомним, несколько месяцев назад мы опубликовали большую статью, посвящённую истории создания модели Superb.