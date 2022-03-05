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Новый Volkswagen Passat: первые изображения

05.03.2022 149 1 0

Позавчера в Сети появились первые шпионские фотографии нового поколения немецкой модели, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

 

Пассат – одна из самых старых моделей компании Volkswagen, ведь первое поколение, дизайн которого был разработан ателье ItalDesign, было представлено ещё в 1973 году (за год до появления первого Гольфа). Сегодня на конвейере уже восьмая генерация (индекс B8), премьера которой состоялась в июне 2014 года, а в 2019-м автомобиль получил небольшой рестайлинг. Подходит время для смены поколения, и тестовые образцы нового Пассата на днях попались в объектив фотошпионов.

Рендер нового Volkswagen Passat

На рендерах изображён автомобиль в кузове универсал, и это неспроста: ещё в конце 2020 года стало известно о том, что седана в новом поколении Passat не будет, останется только грузопассажирская версия. Что же касается дизайна, то в целом стилистика станет чуть более плавной по сравнению со строгой геометричностью нынешней модели. Передняя часть будет выполнена в стиле других новинок бренда, среди которых новый Гольф, микроавтобус T7 и электромобили ID. Пассат получит вытянутые горизонтальные фары с узкой перемычкой между ними, в центре которой расположится логотип компании. У бампера оригинальный дизайн с крупной вставкой воздухозаборника. Сбоку интересна изогнутая подоконная линия, а также плавные выступы над задними колёсными арками. Сзади появятся фирменные горизонтальные фонари, объединённые светодиодной полосой, подобные имеют кроссоверы T-Cross и ID.5.

Рендер нового Volkswagen Passat

Информации о технической части пока практически нет. Можно предположить, что автомобиль предложат с широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, представляющих из себя мягкие гибриды. Будет и подзаряжаемый plug-in гибрид, а также кросс-версия Passat Alltrack, которая есть и у нынешней модели.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний Volkswagen Passat Variant
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Нынешний Volkswagen Passat Variant
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Нынешний Volkswagen Passat Variant
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Сегодня в России нынешний Пассат в кузове седан предлагается по цене от 2 733 000 рублей (1.4 TSI DSG, 150 л.с.). Более мощная 190-сильная версия с мотором 2.0 TSI в аналогичных комплектациях оценивается на 0 тысяч дороже. Есть также кросс-универсал Alltrack, который появился на нашем рынке летом прошлого года. Он предлагается с единственным 220-сильным 2.0 TSI, «роботом» DSG и полным приводом 4Motion – от 3 813 000 рублей.

Напомним, ранее на этой неделе Volkswagen раскрыл облик нового бюджетного седана.  

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1 комментарий
05.03.2022 14:21
Алексей

Вот это дизайн!

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