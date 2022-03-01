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Volkswagen почти полностью раскрыл облик нового седана Virtus

01.03.2022 116 0 0

Такая «четырехдверка» пока анонсирована только для индийского рынка. При этом не исключено, что предназначенная для Латинской Америки одноименная модель позже обновится в том же ключе.

 

Первые тизеры нового седана индийское подразделение Volkswagen опубликовало примерно полторы недели назад. И вот еще одна порция, причем на этих кадрах уже можно получить почти полное представление об облике модели. А еще местный офис марки официально подтвердил имя новинки: ее назвали так же, как «четырехдверку», которую с 2017 года производят в Бразилии, — Virtus.

Напомним, ближайшим родственником грядущего седана является Skoda Slavia, дебютировавшая в Индии под конец прошлого года. Славия же, в свою очередь, представляет собой существенно переработанную версию того самого бразильского Volkswagen Virtus: в основе модели Шкоды лежит «тележка» MQB-A0-IN (создана специально для Индии, на ней же базируется и локальный Виртус), то есть упрощенный вариант MQB, тогда как южноамериканская машина построена на исходной глобальной платформе. В Индии новый Фольксваген заменит Vento, он же экс-седан Поло в РФ (российский VW Polo со сменой поколений превратился в лифтбек на базе нового Skoda Rapid).

Volkswagen Virtus для Индии
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Volkswagen Virtus для Индии
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Volkswagen Virtus для Индии
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Volkswagen Virtus для Индии
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Volkswagen Virtus для Индии
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Volkswagen Virtus для Индии
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Кузов у индийского Virtus такой же, как у Славии, но дизайн экстерьера все же свой. Ну а если сравнивать с «бразильцем», то «индийцу» достались иные оптика, радиаторная решетка и бамперы, плюс обильный хромированный декор. К слову, на тизерах запечатлен «оспортивленный» вариант GT, его особенности – чуть более агрессивный передок, небольшой спойлер на крышке багажника и соответствующие шильдики на передних крыльях и решетке. Салон еще не засвечен.

Отметим, у Slavia варианта «под спорт» пока нет, зато таковой имеется у бразильского Virtus (он носит индекс GTS). Между тем седан, предназначенный для Латинской Америки, позже, вероятно, обновится в стиле «индийца» (но на упрощенную «тележку» его вряд ли переведут).

Volkswagen Virtus и Skoda Slavia для Индии
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Volkswagen Virtus и Skoda Slavia для Индии
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В Индии седан Volkswagen, очевидно, будет доступен с теми же моторами, что и Славия. Речь идет о бензиновых «турботройке» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверке» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровый еще работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом», а старший движок – с DSG7. При этом местные профильные СМИ пишут, что полуторалитровый турбомотор, возможно, положен только исполнению GT.

Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии
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Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии
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Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии
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Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии
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Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии
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Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии
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Премьера «другого» Volkswagen Virtus намечена на 8 марта текущего года. Производство наладят на индийском заводе, который выпускает и Skoda Slavia. В VW такой седан называют глобальной моделью, но, скорее всего, Виртус индийской сборки появится лишь в странах Юго-Восточной Азии и Африки.

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