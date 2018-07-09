Следующий Mercedes-Benz S-Class демонстрирует новую оптику на видео

В свежем видео кузов Mercedes-Benz S-Class следующего поколения все еще скрывает камуфляжная пленка, но фальш-накладок под ней стало меньше, а еще у автомобиля частично засвечена новая головная оптика. Видео было сделано в процессе дорожных испытаний где-то на дорогах Германии в дождливую погоду.

Получить представление о новом дизайне флагмана пока еще не позволяет массивный камуфляж, скрывающий большинство деталей, правда, можно заметить одну интересную особенность – дверные ручки выделяются специальными накладками – предполагается, что там установлены сканеры ладоней, хотя, возможно, под этими накладками скрываются традиционные дверные ручки.

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Кроме того, в передней части нового S-Class можно заметить приоткрытую часть радиаторной решетки, где, возможно, располагаются сенсоры для работы системы автономного управления, тоже можно сказать про вставку с внутренней стороны лобового стекла сверху по центру.

1 / 3 Mercedes-Benz S-Class (текущее поколение) 2 / 3 Mercedes-Benz S-Class (текущее поколение) 3 / 3 Mercedes-Benz S-Class (текущее поколение)

Никаких технических подробностей Mercedes-Benz по поводу нового S-Class пока не раскрывает. Скорее всего, седан следующей генерации дебютирует не ранее 2020 года, а выход на рынок состоится уже в 2021 году.

1 / 2 Mercedes-Benz S-Class (текущее поколение) 2 / 2 Mercedes-Benz S-Class (текущее поколение)

Напомним, актуальный Mercedes-Benz S-Class был представлен в 2013 году. Автомобиль неплохо продается – за последние два года объемы продаж модели в Европе составили 14 967 штук (2016 год) и 14 757 единиц (2017 год). Для сравнения, у BMW 7 Series эти показатели равны 13 320 и 11 533 машины, соответственно, а у Audi A8 – 5 372 и 5 887 автомобилей, соответственно.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о планах Mercedes-Benz выпустить большой электрический седан под суббрендом EQ уже в 2020 году – крайний срок 2022 год.