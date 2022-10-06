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  • Смартфон позовёт на сервис: об отзывах машин уведомят через «госуслуги»

Смартфон позовёт на сервис: об отзывах машин уведомят через «госуслуги»

06.10.2022 24 1 0

Сервисные кампании – не редкость в РФ. Так, в период с 2015 по 2022 годы в стране объявляли об отзыве 6,1 млн автомобилей различных брендов.

 

Машины попадают под условия отзывных кампаний по всему миру, в том числе и в РФ, по разным причинам: нередко им необходимо просто обновить программное обеспечение операционной системы до актуальной версии, но встречаются и более серьёзные случаи. К примеру, если выявленная неисправность способна привести к выходу из строя важных систем авто, тогда появляется риск потерять управление во время движения и попасть в ДТП. Поэтому всем автовладельцам необходимо следить за сервисными кампаниями, о которых периодически объявляют производители.

Напомним, отзывы автомобилей в РФ находятся под контролем Росстандарта. Раньше собственников машин, которым требуется отправить ТС на сервис, по мере своих возможностей информировали официальные дилеры. 

При этом зачастую бывает так, что под условия кампании попадают «возрастные» автомобили, как правило, к этому времени они уже несколько раз успевают сменить владельцев, так что найти актуальных собственников дилерам оказывается сложнее.

Автовладельцы также могут периодически изучать списки VIN-номеров машин, попавших под отзывы: эти документы публикуются на официальном сайте Росстандарта. Но посмотрим правде в глаза: вряд ли многие россияне заботятся об этом. Теперь же информировать собственников машин о необходимости приехать на сервис начали с помощью сервиса «госуслуги»: сведения приходят в личный кабинет; проверить статус авто можно либо на сайте, либо с помощью мобильного приложения на смартфоне.

О том, что новая функция уже начала работать, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сервис разрабатывался совместно с Росстандартом. В личном кабинете владельцев отзываемых машин будет указан обнаруженный дефект, его описание и возможные последствия. Кроме того, доступна будет информация о том, куда собственник может обратиться за консультацией и бесплатным ремонтом. 

В период с 2015 по 2022 годы в РФ было объявлено в общей сложности об отзыве 6,1 млн автомобилей, выпущенных под различными марками. Судя по данным Росстандарта, только в течение прошлого года в стране провели 111 сервисных кампаний в отношении транспортных средств. Под условия этих отзывов попало 325,9 тыс. автомобилей.

Россия авто и общество приложения отзывы законы отзывные кампании

 

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1 комментарий
07.10.2022 03:36
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