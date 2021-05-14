Сменные АКБ для электромобилей: после провала Renault готова повторить эксперимент

Глава компании Renault Лука де Мео поручил инженерам ещё раз проработать идею быстрой замены батарей на электромобилях, так как видит в таком решении массу преимуществ. Десять лет назад Renault обкатывала эту идею вместе с американо-израильской компанией Better Place, но тогда ничего хорошего из этого не вышло.

Основанная в 2007 году компания Better Place считалась перспективным стартапом и сумела заразить своей идеей сменных АКБ для электромобилей тогдашнее руководство Renault. В рамках партнёрства Better Place и Renault планировали реализовать 100 000 электрических седанов Renault Fluence Z.E., у которых на специальных станциях менее чем за пять минут можно было заменять севшую батарею на заряженную. Пилотные проекты были запущены в Израиле и Дании.

Станция по замене АКБ Better Place

В 2013 году Better Place обанкротилась, не сумев найти деньги на развитие. К тому времени удалось реализовать менее полутора тысяч Renault Fluence Z.E., то есть электрическая машина со сменным батареями, по сути, оказалась никому не нужна. Возможно, непривлекательной оказалась сама модель, имевшая даже по тем временам довольно слабые технические характеристики – батарея ёмкостью 22 кВт∙ч обеспечивала всего 185 км пробега на одной зарядке по циклу NEDC, а в реальности не более сотни. Даже имя возможность быстро заменить батарею на специальной станции, далеко на такой машине не уедешь.



Renault Fluence Z.E.

Но Лука де Мео, возглавивший Renault в прошлом году, внимательно изучил этот исторический опыт и посчитал возможным вернуться к идее сменных АКБ на новом технологическом уровне, о чём сообщил в интервью газете Financial Times. Де Мео рассматривает сменные АКБ не как возможность увеличить запас хода электромобилей, а как выгодное бизнес-предложение: машины можно продавать отдельно, батареи отдельно, причём батареи при такой схеме будут сдаваться в аренду – соответственно стартовую цену за электромобиль можно радикально снизить.



Впрочем, сама Renault уже давно освоила продажу электромобилей с арендными батареями – осталось только научиться оперативно эти батареи из них извлекать. Плюсов в таком подходе, действительно, немало. Самый жирный: исчезает проблема естественного снижения ёмкости АКБ по мере износа. Как только износ превышает комфортный для потребителя уровень, батарея снимается и оправляется на «второй и третий циклы», то есть её можно использовать на катерах, на промышленных объектах и в домашних хозяйствах, где полная ёмкость не требуется, – эта технология уже обкатана компанией Nissan на отслуживших свой электромобильных срок батареях Leaf. Возможность быстро заменить батарею и совершать длительные поездки без простоев – тоже большой плюс, но не основной.

Минусы, конечно, тоже есть: станций замены АКБ должно быть много, при этом в современной реальности они будут обслуживать только автомобили одной компании. В случае с Renault к проекту, конечно, автоматически подключатся партнёры по альянсу – Nissan и Mitsubishi, но даже столь крупный альянс может не обеспечить экономическую эффективность глобальной сети по замене батарей.

Пока Renault только глубоко прорабатывает идею возвращения к сменным батареям и окончательного решения по ним ещё не приняла. Возможно, сменные АКБ появятся на отдельных моделях и отельных рынках, а не по всему миру. На уровне концепта Renault предложила сменную АКБ на кроссовере Morphoz 2020 года (на заглавном фото), но там сменная батарея шла как дополнение к встроенной – компромиссное решение, хотя и не безынтересное.

Ставку на сменные АКБ уже сделала китайская компания Nio, которая недавно объявила о выходе на европейский рынок. Но у неё планы пока скромные: для начала только в Норвегии только четыре станции по замене АКБ в Осло, затем ещё 12 станций в других городах. В общем, риски невелики. Но в Китае у Nio уже около двухсот станций по замене батарей и они уже совершили более 2 млн операций – Better Place могла только мечтать о таких масштабах.