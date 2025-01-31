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  • Снижение стоимости китайских автомобилей с пробегом почти не отличается от европейских и японских

Снижение стоимости китайских автомобилей с пробегом почти не отличается от европейских и японских

31.01.2025 89 1 0

Как показал анализ совместной статистики Группы Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и автомобильной системы Pango Cars, специализирующейся на продаже авто с пробегом по всей России, снижение стоимости китайских автомобилей с пробегом по отношению к новым оказалось сопоставимо с прочими производителями. За годы пользования они теряют в цене чуть больше западноевропейских, корейских, японских и российских автомобилей.

Например, за первый год снижение стоимости китайского авто в среднем составляет 11%, что почти соразмерно автопрому Франции (-10,8%), США (-10,1%), Англии (-10,1%) и России (-9,5%) и меньше, чем у немецкого автопрома (-12,4%).

За второй год «китайцы» дешевеют в среднем еще на (-12,9%) — чуть сильнее, чем немецкие (-12%), японские (-10,9%), российские (-10,5%) и французские (-10,1%) автомобили, и меньше, чем итальянские и (-14,6%). 

За четвертый год китайские авто дешевеют не так активно в отличие от брендов производителей других стран (-10,2%). Для сравнения: автомобили производства  Германии теряют в стоимости (-14,3%), России (-13%), Франции (12,1%), Японии (12%), Кореи (11,9%) и т.д.

Исходя из результатов опроса, китайский автопром сохранит свои устойчивые позиции в России, в том числе благодаря улучшениям в сервисном обслуживании и положительному опыту эксплуатации. Статистика изменения стоимости китайского автопрома по мере увеличения пробега подкрепляет наши выводы. Соответственно, мы рассматриваем китайских автопроизводителей как ключевых партнеров и предлагаем хорошие условия по каско для авто производства Китая.
Сергей Демидов
вице-президент «Ренессанс страхование»

В ходе эксплуатации любой автомобиль теряет свою стоимость. Потеря стоимости автомобиля зависит от марки, модели, репутации и популярности авто. Китайские бренды с каждым годом становятся наиболее востребованными, поэтому и их стоимость со временем снижается наравне с брендами-производителями стран, к которым сегодня есть доверие, приобретенное годами.
Антон Ганжа
руководитель автомобильной системы Pango Cars

В январе Группа Ренессанс Страхование и федеральная сеть автосервисов Caready провели опрос среди владельцев китайских автомобилей на предмет того, насколько они удовлетворены опытом вождения и обслуживания этих авто. Абсолютное большинство респондентов (81%) оказались в целом довольны своими автомобилями и отметили, что в прошлом году по сравнению с предыдущими годами обслуживать автомобиль стало заметно проще с точки зрения доступности запчастей и стоимости обслуживания.

По данным агентства «Автостат», китайский автопром является одним из лидеров по продажам по итогам 2024 года. В прошлом году китайский Haval вошел в тройку самых востребованных марок, заняв второе место с результатом в 191 тыс. проданных экземпляров и уступив только российской Lada (436,2 тысячи проданных экземпляров). Еще три китайских марки преодолели отметку в 100 тысяч проданных экземпляров: это Chery (157 тысяч), Geely (149 тысячи) и Changan (106 тысячи).

СтранаСнижение стоимости
За 1-й годЗа 2-й годЗа 3-й годЗа 4-й год
Китай11,00%12,90%10,80%10,20%
Чехия7,80%8,50%9,20%6,30%
Франция10,80%10,10%10,80%12,10%
Германия12,40%12,00%11,90%14,30%
Италия7,90%14,60%10,90%10,40%
Япония8,90%10,90%10,50%12,00%
Корея9,80%9,70%10,90%11,90%
Нидерланды9,60%9,60%9,30%9,80%
Россия9,50%10,50%10,80%12,70%
Швеция9,10%12,00%12,20%10,50%
Великобритания10,10%16,30%14,70%13,30%
США10,10%12,30%13,60%16,80%

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2 комментария
31.01.2025 17:31
Алексей

Папирусу не давайте читать этот материал, беспокоюсь о нём 😂

31.01.2025 17:56
Иннокентий Мамикон

Уже молчит полчаса... похоже что всё)

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