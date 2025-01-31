Снижение стоимости китайских автомобилей с пробегом почти не отличается от европейских и японских

Например, за первый год снижение стоимости китайского авто в среднем составляет 11%, что почти соразмерно автопрому Франции (-10,8%), США (-10,1%), Англии (-10,1%) и России (-9,5%) и меньше, чем у немецкого автопрома (-12,4%).
За второй год «китайцы» дешевеют в среднем еще на (-12,9%) — чуть сильнее, чем немецкие (-12%), японские (-10,9%), российские (-10,5%) и французские (-10,1%) автомобили, и меньше, чем итальянские и (-14,6%).
За четвертый год китайские авто дешевеют не так активно в отличие от брендов производителей других стран (-10,2%). Для сравнения: автомобили производства Германии теряют в стоимости (-14,3%), России (-13%), Франции (12,1%), Японии (12%), Кореи (11,9%) и т.д.
Исходя из результатов опроса, китайский автопром сохранит свои устойчивые позиции в России, в том числе благодаря улучшениям в сервисном обслуживании и положительному опыту эксплуатации. Статистика изменения стоимости китайского автопрома по мере увеличения пробега подкрепляет наши выводы. Соответственно, мы рассматриваем китайских автопроизводителей как ключевых партнеров и предлагаем хорошие условия по каско для авто производства Китая.
В ходе эксплуатации любой автомобиль теряет свою стоимость. Потеря стоимости автомобиля зависит от марки, модели, репутации и популярности авто. Китайские бренды с каждым годом становятся наиболее востребованными, поэтому и их стоимость со временем снижается наравне с брендами-производителями стран, к которым сегодня есть доверие, приобретенное годами.
В январе Группа Ренессанс Страхование и федеральная сеть автосервисов Caready провели опрос среди владельцев китайских автомобилей на предмет того, насколько они удовлетворены опытом вождения и обслуживания этих авто. Абсолютное большинство респондентов (81%) оказались в целом довольны своими автомобилями и отметили, что в прошлом году по сравнению с предыдущими годами обслуживать автомобиль стало заметно проще с точки зрения доступности запчастей и стоимости обслуживания.
По данным агентства «Автостат», китайский автопром является одним из лидеров по продажам по итогам 2024 года. В прошлом году китайский Haval вошел в тройку самых востребованных марок, заняв второе место с результатом в 191 тыс. проданных экземпляров и уступив только российской Lada (436,2 тысячи проданных экземпляров). Еще три китайских марки преодолели отметку в 100 тысяч проданных экземпляров: это Chery (157 тысяч), Geely (149 тысячи) и Changan (106 тысячи).
|Страна
|Снижение стоимости
|За 1-й год
|За 2-й год
|За 3-й год
|За 4-й год
|Китай
|11,00%
|12,90%
|10,80%
|10,20%
|Чехия
|7,80%
|8,50%
|9,20%
|6,30%
|Франция
|10,80%
|10,10%
|10,80%
|12,10%
|Германия
|12,40%
|12,00%
|11,90%
|14,30%
|Италия
|7,90%
|14,60%
|10,90%
|10,40%
|Япония
|8,90%
|10,90%
|10,50%
|12,00%
|Корея
|9,80%
|9,70%
|10,90%
|11,90%
|Нидерланды
|9,60%
|9,60%
|9,30%
|9,80%
|Россия
|9,50%
|10,50%
|10,80%
|12,70%
|Швеция
|9,10%
|12,00%
|12,20%
|10,50%
|Великобритания
|10,10%
|16,30%
|14,70%
|13,30%
|США
|10,10%
|12,30%
|13,60%
|16,80%
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Папирусу не давайте читать этот материал, беспокоюсь о нём 😂
Уже молчит полчаса... похоже что всё)