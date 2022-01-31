Снижение нештрафуемого порога превышения скорости в России должно снизить смертность в ДТП

Законодатели не хотят отказываться от идеи изменить действующий в РФ нештрафуемый порог превышения скорости. Напомним, пока что в стране продолжает действовать норма, согласно которой водителей не наказывают при «плюс» 20 км/ч к установленному на участке дороги лимиту. Это правило появилось в 2013 году (до этого нештрафуемый порог был установлен на отметке в «плюс» 10 км/ч). В тот момент решение объяснялось большой погрешностью в замерах дорожных камер, которые начали появляться по всей России.



О том, что действующие нормы пора менять, заговорили ещё в конце 2018 года: тогда глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов пояснил, что современные автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД работают намного точнее: их погрешность не превышает 3 км/ч. Тогда он предлагал установить соответствующий нештрафуемый порог взамен актуального. Затем к обсуждению подключились и профильные ведомства, в итоге законодатели сошлись на предложении вернуться к старой норме – то есть сделать нештрафуемый порог на отметке «плюс» 10 км/ч.

Вопрос периодически поднимался в течение последних нескольких лет, однако соответствующая норма так и не была одобрена. Сейчас законодатели в очередной раз затронули данную тему. Как сообщают «РИА Новости», Максим Ликсутов отметил, что власти Москвы настаивают на необходимости снижения нештрафуемого порога на дорогах столицы. Он добавил, что соответствующая возможность сейчас обсуждается с федеральным правительством.



По словам главы столичного департамента транспорта, власти оценивают уровень сокращения смертности в ДТП на дорогах Москвы примерно в 10%, в случае, если будет введена норма, снижающая нештрафуемый порог до «плюс» 10 км/ч. При этом, по словам Максима Ликсутова, за пределами населённых пунктов этот ненаказуемый лимит превышения может остаться на нынешней отметке (то есть «плюс» 20 км/ч).

Стоит отметить, что ранее в Мосгордуме уже беспокоились о том, что настоящей целью предлагаемых изменений является увеличение количества штрафов: ведь у некоторых автомобилистов, привыкших учитывать нештрафуемый порог, не сразу получится приспособиться к новых ограничениям. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что такая норма может в итоге привести к фактам коррупции и различным ошибкам при определении превышения лимита скорости. Кстати, в «Единой России» предложение тоже не нашло поддержки, а норму назвали избыточной.



Напомним, осенью прошлого года появилось ещё одно предложение по вопросу ненаказуемого превышения: оно поступило от депутата партии «Яблоко». В частности, предлагалось снизить нештрафуемый порог с 20 до 5 км/ч. При этом предполагалось, что штраф за превышение на 5-10 км/ч составит 500 рублей, при превышении на 10-20 км/ч – 1 тыс. рублей, а если скорость больше лимита на 20-40 км/ч, взыскание предлагалось сделать равным 2,5 тыс. рублей. Отметим, актуальное наказание за «плюс» 20-40 км/ч – штраф в размере 500 рублей.

Согласно документу, в случае если ограничение скорости превышено на 40-60 км/ч, то водителя могли ждать либо обязательные работы продолжительностью до 35 часов, либо штраф в размере 10 тыс. рублей (сейчас – штраф 1-1,5 тыс. рублей). Водителей, превысивших установленное ограничение на 60-80 км/ч, хотели наказывать или 60 часами обязательных работ, или штрафом от 15 до 20 тыс. рублей, а также лишением прав (на сегодняшний день – штраф 2-2,5 тыс. рублей либо лишение). Если же превышение скорости составляет более 80 км/ч, то предлагалась санкция в виде административного ареста до 15 суток и лишения прав (сейчас – штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение).

