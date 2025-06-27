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  • В память о былой изящности: BMW посвятила спецверсию новой «пятёрки» поколению E34

В память о былой изящности: BMW посвятила спецверсию новой «пятёрки» поколению E34

27.06.2025 104 0 0

Компания BMW анонсировала для Канады лимитированную спецверсию Legacy Edition седана BMW 540i xDrive, посвящённую традиционным ценностям «пятёрки» и сделала душещипательную фотосессию с аналогичным седаном поколения E34.

«Пятёрка» BMW поколения E34 справедливо считается иконой автомобильного стиля конца 1980-х — начала 1990-х, её чаще всего вспоминают при взгляде на новые модели баварской марки — опухшие, тяжёлые, неуклюжие, с салонами в стиле китайского Нового года. Парадокс в том, что кичливый дизайн помогает BMW привлечь новых клиентов, а вот старые клиенты и просто поклонники плачут горючими слезами, глядя на то, во что превратилась любимая марка.

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Весной 2023 года BMW представила актуальную «пятёрку» поколения G60, вокруг её дизайна по сей день не утихают споры, а тяжёлую, как рамный внедорожник, новую BMW M5 не пнул ногой только ленивый — мол, ну нельзя же так измываться над традициями, всему есть предел. Канадское представительство BMW решило сыграть на ностальгических чувствах и анонсировало седан BMW 540i xDrive Legacy Edition, его тираж составит 151 экземпляр, поставки начнутся в четвёртом квартале текущего года.

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Фотосессия BMW 540i xDrive Legacy Edition небесно голубого цвета Maldives Blue II Metallic рядом с аналогичным BMW 540i поколения E34 наглядно показывает разницу между эпохами: за прошедшие годы «пятёрка» раздалась в размерах (колёсная база увеличилась с 2761 до 2995 мм, длина — с 4720 до 5060 мм) и, будем откровенны, сильно подурнела.

Под капотом BMW 540i поколения E34 установлен 4,0-литровый атмосферный V8 семейства M60 (286 л.с., 400 Нм), с ним седан набирает первую «сотню» за 6,4 с, максимальная скорость — 250 км/ч, это отличные динамические характеристики для начала 1990-х. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», но были версии и с 5-ступенчатым «автоматом», ведущие колёса — только задние, снаряженная масса — 1680 кг.

У современного BMW 540i xDrive под капотом установлена 3,0-литровая рядная «турбошестёрка» B58 (380 л.с., 540 Нм), коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», привод — полный, разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч, снаряженная масса — 1982 кг.

Основная прелесть BMW 540i xDrive Legacy Edition состоит в том, что регулярной версии 540i в Канаде нет, есть только младшая версия 530i xDrive с 4-цилиндровым мотором, тяжёлая plug-in гибридная версия 550e xDrive с рядной «шестёркой» и электрические версии i5. За эксклюзив, однако, придётся щедро заплатить: BMW 540i xDrive Legacy Edition стоит 94 500 канадских долларов (5,4 млн рублей в переводе по текущему курсу) — это самая дорогая «углеводородная» версия, базовый BMW 530i xDrive стоит от 76 691 доллара (4,37 млн рублей), BMW 550e xDrive — от 89 691 доллара (5,11 млн рублей).

В цену BMW 540i xDrive Legacy Edition входят любой выбранный заказчиком цвет из эксклюзивной палитры BMW Individual Manufaktur (можно выбрать в том числе Maldives Blue II Metallic, как на фотографиях), пакет M Sport Pro, 21-дюймовые колёса из коллекции Individual, аудиосистема Bowers & Wilkins с 18 динамиками и многое другое.

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