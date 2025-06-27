В память о былой изящности: BMW посвятила спецверсию новой «пятёрки» поколению E34

«Пятёрка» BMW поколения E34 справедливо считается иконой автомобильного стиля конца 1980-х — начала 1990-х, её чаще всего вспоминают при взгляде на новые модели баварской марки — опухшие, тяжёлые, неуклюжие, с салонами в стиле китайского Нового года. Парадокс в том, что кичливый дизайн помогает BMW привлечь новых клиентов, а вот старые клиенты и просто поклонники плачут горючими слезами, глядя на то, во что превратилась любимая марка.
Весной 2023 года BMW представила актуальную «пятёрку» поколения G60, вокруг её дизайна по сей день не утихают споры, а тяжёлую, как рамный внедорожник, новую BMW M5 не пнул ногой только ленивый — мол, ну нельзя же так измываться над традициями, всему есть предел. Канадское представительство BMW решило сыграть на ностальгических чувствах и анонсировало седан BMW 540i xDrive Legacy Edition, его тираж составит 151 экземпляр, поставки начнутся в четвёртом квартале текущего года.
Фотосессия BMW 540i xDrive Legacy Edition небесно голубого цвета Maldives Blue II Metallic рядом с аналогичным BMW 540i поколения E34 наглядно показывает разницу между эпохами: за прошедшие годы «пятёрка» раздалась в размерах (колёсная база увеличилась с 2761 до 2995 мм, длина — с 4720 до 5060 мм) и, будем откровенны, сильно подурнела.
Под капотом BMW 540i поколения E34 установлен 4,0-литровый атмосферный V8 семейства M60 (286 л.с., 400 Нм), с ним седан набирает первую «сотню» за 6,4 с, максимальная скорость — 250 км/ч, это отличные динамические характеристики для начала 1990-х. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», но были версии и с 5-ступенчатым «автоматом», ведущие колёса — только задние, снаряженная масса — 1680 кг.
У современного BMW 540i xDrive под капотом установлена 3,0-литровая рядная «турбошестёрка» B58 (380 л.с., 540 Нм), коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», привод — полный, разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч, снаряженная масса — 1982 кг.
Основная прелесть BMW 540i xDrive Legacy Edition состоит в том, что регулярной версии 540i в Канаде нет, есть только младшая версия 530i xDrive с 4-цилиндровым мотором, тяжёлая plug-in гибридная версия 550e xDrive с рядной «шестёркой» и электрические версии i5. За эксклюзив, однако, придётся щедро заплатить: BMW 540i xDrive Legacy Edition стоит 94 500 канадских долларов (5,4 млн рублей в переводе по текущему курсу) — это самая дорогая «углеводородная» версия, базовый BMW 530i xDrive стоит от 76 691 доллара (4,37 млн рублей), BMW 550e xDrive — от 89 691 доллара (5,11 млн рублей).
В цену BMW 540i xDrive Legacy Edition входят любой выбранный заказчиком цвет из эксклюзивной палитры BMW Individual Manufaktur (можно выбрать в том числе Maldives Blue II Metallic, как на фотографиях), пакет M Sport Pro, 21-дюймовые колёса из коллекции Individual, аудиосистема Bowers & Wilkins с 18 динамиками и многое другое.
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