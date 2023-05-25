Соболь NN, CITYMAX 9 и Газель e-City выиграли конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года»

23 мая в рамках международной выставки коммерческого транспорта и технологий COMVEX состоялось подведение итогов конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Техника марки ГАЗ одержала победу сразу в трех номинациях и была высоко оценена экспертами автомобильной отрасли за значительный вклад, внесенный в эффективность грузовых и пассажирских перевозок. Награды в престижном конкурсе получили «Соболь NN», «CITYMAX 9» и «Газель e-City».

