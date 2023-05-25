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  • Соболь NN, CITYMAX 9 и Газель e-City выиграли конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года»

Соболь NN, CITYMAX 9 и Газель e-City выиграли конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года»

25.05.2023 65 0 0

23 мая в рамках международной выставки коммерческого транспорта и технологий COMVEX состоялось подведение итогов конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Техника марки ГАЗ одержала победу сразу в трех номинациях и была высоко оценена экспертами автомобильной отрасли за значительный вклад, внесенный в эффективность грузовых и пассажирских перевозок. Награды в престижном конкурсе получили «Соболь NN», «CITYMAX 9» и «Газель e-City».

Ежегодный конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года в России» проводится с 2001 г. и является авторитетным мероприятием, в ходе которого эксперты профессионального автомобильного сообщества оценивают участников на основе таких параметров, как новизна технических решений, эксплуатационные затраты, объем продаж, финансовые условия приобретения и наличие сервиса. Главным критерием выбора победителей является вклад, внесенный в повышение эффективности грузовых и пассажирских перевозок.

В рамках 23-й церемонии награждения автомобили ГАЗ одержали победу в трех номинациях:

  • «Соболь NN» был признан лучшим коммерческим автомобилем в номинации «Фургон/малотоннажник года». Компактный, маневренный и в то же время вместительный развозной фургон идеально подходит для комфортного передвижения в условиях плотной городской застройки и работы в службах доставки и сегменте онлайн-торговли. За счет компактных габаритов и радиуса разворота на уровне легкового автомобиля (5,4 м) «Соболь NN» может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту. Высота менее 2,5 м позволяет заезжать в легковые мойки и низкие арки домов, а стандартная парковочная площадь 13,5 м2 обеспечивает удобство парковки даже в самых стесненных условиях. За счет односкатной ошиновки автомобиль обладает расширенным погрузочным пространством, которое позволяет разместить три европалеты внутри грузового отсека. За комфорт рабочего места водителя уже в базовом исполнении отвечают система кондиционирования, а также сиденье с подогревом, механизмом подрессоривания и возможностью регулировки по 18 направлениям. Тормозная система с дисковыми механизмами на всех колесах и светодиодные фары значительно повышают безопасность эксплуатации автомобиля.
  • Низкопольный автобус среднего класса «CITYMAX 9» стал победителем в номинации «Автобус/электробус года». Рассчитанный на перевозку до 84 пассажиров, автобус нового поколения предназначен для работы на городских маршрутах. Это уникальная для российского рынка модель, не имеющая аналогов в своем сегменте. Располагающиеся в базе две просторные двери позволили обеспечить «CITYMAX 9» самой большой площадью низкого пола в среднем классе (10 м2). Компоновка салона и крепление сидений к боковинам кузова облегчают передвижение по салону, а отсутствие ступеней возле дверей обеспечивает удобство входа/выхода и ускоряет пассажирообмен на остановках. Конструктивные особенности машины облегчают работу водителя благодаря эргономичному рабочему месту, высокой маневренности и полному отсутствию слепых зон при посадке/высадке пассажиров. Система «книлинг» в совокупности с механической аппарелью, специально оборудованной зоной для размещения инвалидной коляски и просторной накопительной площадкой с поясничными упорами делают «CITYMAX 9» адаптированным для перевозки маломобильных пассажиров. Кузов автобуса изготовлен из композитных материалов, которые отличаются легкостью, прочностью и не подвержены коррозии. Снижение массы кузова, достигнутое благодаря применению современных композитных материалов, позволяет значительно сократить расход топлива. Пневматическая подвеска отвечает за мягкость хода и комфорт во время поездки, а большая площадь остекления дает наилучшую обзорность пассажирам и водителю.
  • В номинации «Перспектива года» победу одержала «Газель e-City» – электрическая модификация микроавтобуса «Газель City» с запасом хода на одной зарядке до 150 км. В автомобиле предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости батареи за 45 минут. Машина рассчитана на перевозку 16 пассажиров, имеет 10 стационарных посадочных мест и 3 откидных сиденья. Электрическая «Газель e-City» сохраняет в себе все преимущества базовой модели, которые обеспечивают комфорт и безопасность поездки. Благодаря оригинальной раме с пониженной центральной частью у микроавтобуса отсутствуют ступени на входе, что облегчает процесс посадки и высадки. Просторная накопительная площадка в центральной части салона, система понижения высоты пола на остановках, широкая двойная дверь с электроприводом обеспечивают доступность для маломобильных пассажиров. Пневмоподвеска заднего моста гарантирует высокую плавность хода, а работа на электротяге дает машине дополнительные преимущества за счет снижения шума и отсутствия вредных выбросов в атмосферу.

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