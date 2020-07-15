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  • Собравшийся в Россию минивэн Kia Carnival: новые официальные фото

Собравшийся в Россию минивэн Kia Carnival: новые официальные фото

15.07.2020 927 0 0

На родине марки прием заказов на вэн четвертой генерации может начаться уже на следующей неделе. Модель обещана и России, но точные сроки еще неизвестны.

 

Компания Kia уже полностью раскрыла дизайн минивэна Carnival нового поколения (на некоторых рынках MPV известен под именем Sedona). Так, в июне нам показали фирменные изображения с машиной в полный рост, а всего пару дней назад были опубликованы эскизы и полноценные картинки интерьера. И тем не менее, марка продолжает «дополнять» образ «четвертого» Carnival: несколько свежих фото появилось на официальном корейском сайте Kia.

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На новых снимках мы опять видим салон. Напомним, Kia пока рассекретила лишь топовую семиместную версию для домашнего рынка – на родине такой вариант зовется Limousine, у него два отдельных кресла во втором ряду, с подлокотниками и откидными подставками для ног. На этот раз компания показала центральный тоннель со сменившей традиционный рычаг коробки шайбой, часть двери со светящейся вставкой, плюс выдвижной охлаждаемый бокс (такой был у предшественника, но объем теперь составляет 5,5 литра вместо прежних 3-х). Ну и еще нам продемонстрировали то, что у пассажиров есть своя зона климат-контроля.

Дорогим комплектациям также положена виртуальная «приборка», объединенная с большим экраном мультимедийной системы (оба дисплея диагональю 12,3 дюйма). Впрочем, в версиях попроще, вероятно, будут аналоговые приборы и отдельный, более компактный планшет мультимедиа. Как и предшественник, в Корее новый MPV еще будет доступен с 9- или 11-местным салоном.

Что же касается экстерьера, для Carnival четвертой генерации дизайнеры Kia даже придумали категорию Grand Utility Vehicle (GUV) – мол, в его экстерьере теперь прослеживаются черты, присущие кроссоверам. Кроме того, благодаря шпионским фото, мы знаем, что для вэна предусмотрено несколько вариантов радиаторной решетки. Кстати, новый Carnival крупнее уходящей модели, не изменилась лишь высота (1740 мм): длина равна 5155 мм (+40 мм по сравнению с предыдущим MPV), ширина – 1995 мм (+10 мм), колесная база – 3090 мм (+30 мм).

Эти фото компания Kia распространила пару дней назад
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Эти фото компания Kia распространила пару дней назад
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О технике до сих пор ни слова. Некоторые корейские СМИ считают, что на домашнем рынке Carnival предложат с модернизированным турбодизелем 2.2 (мощность не называется, нынешний дизель выдает 202 л.с.), а также с новой бензиновой «турбочетверкой» 2.5 семейства Smartstream (на Sorento, например, она выдает 281 л.с.), которая заменит «атмосферник» V6 3.3 (280 л.с.). Кроме того, минивэну прочат гибридную версию. Ранее корейские медиа писали даже о полном приводе, но теперь о нем не упоминают (актуальная модель исключительно переднеприводная).

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По неофициальной информации, в Корее заказы на «четвертый» Carnival начнут принимать уже на следующей неделе, а «живые» продажи стартуют в августе. Минивэн привезут и в Россию, хотя предыдущая модель у нас не была представлена. Сроки появления новинки в РФ объявят позже (скорее всего, до нас MPV доберется в 2021-м).

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