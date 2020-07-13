Новый Kia Carnival привезут в РФ. Внутри вэн тоже преобразился: «табло» и шайба вместо рычага

Корейская марка показала интерьер минивэна нового поколения. На родине продажи MPV стартуют уже в этом году. А еще компания приняла решение вывести модель на наш рынок.

Внешний облик минивэна Carnival четвертой генерации марка Kia раскрыла в июне (на некоторых рынках MPV знают под именем Sedona), модель даже успела засветиться «живьем» на шпионских фото. Напомним, для нового MPV дизайнеры марки придумали категорию Grand Utility Vehicle (GUV) – мол, в его экстерьере теперь прослеживаются черты, присущие кроссоверам. Теперь же рассекречен салон, и его концепцию окрестили как «Пространственные таланты» (Spatial Talents), в компании интерьер также называют «футуристичным», а корейский офис и вовсе сравнивает его с «космическим кораблем». Впрочем, все это мы уже видели на других моделях – как концерна Hyundai-Kia, так и других производителей.

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Итак, главная «фишка» внутри нового Kia Carnival – спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма, предшественнику цифровые приборы не положены, а экран мультимедиа – 8-дюймовый). Хотя на фирменных картинках изображен топовый вариант (в Корее он зовется Limousine), то есть не исключено, что в версиях попроще будут аналоговые приборы и отдельный «планшет» поменьше. Дефлекторы обдува сделали в виде единой линии, блок управления «климатом» теперь с сенсорными «кнопками», а вместо традиционного рычага коробки установили шайбу (управление работой трансмиссии – электронное, без механических связей).



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Как и прежде, в Корее Carnival предложат с 7-, 9- или 11-местным салоном. Семиместная версия – с отдельными «капитанскими» креслами во втором ряду, у них регулируются не только спинки, но и подлокотники, плюс они имеют откидные подставки для ног. В задней части центральной консоли есть выдвижной ящик – его объем вырос с 3 до 5 литров. Кстати, по неофициальным данным, позже у вэна может появиться еще и четырехместная VIP-версия.



Длина нового Kia Carnival равна 5155 мм (+40 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1995 мм (+10 мм), высота – прежние 1740 мм. Колесная база – 3090 мм (+30 мм) 1 / 2 Длина нового Kia Carnival равна 5155 мм (+40 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1995 мм (+10 мм), высота – прежние 1740 мм. Колесная база – 3090 мм (+30 мм) 2 / 2

О технике минивэна в Kia не рассказали. Некоторые корейские СМИ считают, что на домашнем рынке Carnival четвертого поколения предложат с модернизированным турбодизелем 2.2 (мощность не называется, нынешний дизель выдает 202 л.с.), а также с новой бензиновой «турбочетверкой» 2.5 семейства Smartstream (на Sorento, например, она выдает 281 л.с.), которая заменит «атмосферник» V6 3.3 (280 л.с.). Кроме того, минивэну прочат гибридную версию и даже полный привод (уходящая модель исключительно переднеприводная).



На домашнем рынке продажи новинки стартуют в третьем квартале текущего года. В России предыдущий Carnival не был представлен, но модель четвертого поколения к нам привезут – об этом объявил российский офис Kia. Однако сроки появления минивэна в РФ пока не названы.