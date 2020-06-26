Новый минивэн Kia Carnival без камуфляжа показался на «живых» фото

Вэн корейской марки кардинально преобразился как снаружи, так и внутри. На родине модель уже получила прозвище – Робокоп. В продажу новинка поступит до конца текущего года.

На этой неделе компания Kia распространила фирменные изображения минивэна Carnival (на некоторых рынках модель зовется Sedona) четвертой генерации с заводским индексом K4. А следом на корейских сайтах стали появляться шпионские снимки застуканных на воле машин, причем без какой-либо маскировки. Несколько таких кадров выложили на форуме Clien.

Напомним, для «четвертого» Carnival дизайнеры марки придумали категорию Grand Utility Vehicle – мол, в экстерьере модели теперь прослеживаются черты, присущие кроссоверам. У нового вэна более рельефные колесные арки, на бамперах установили защитные накладки.

Фары со светодиодными «зигзагами» дневных ходовых огней «слились» с радиаторной решеткой (как у последнего Sorento), появились отдельные секции дальнего света. У минивэна будет несколько вариантов решетки: у машины на этих фото она с вертикальными «клиньями», на официальных картинках – с «сеткой», а ранее папарацци еще попадались тестовые образцы с горизонтальными «штрихами». Задние фонари отныне выполнены в виде единой «световой линии» (так эту «плашку» называют в компании). Кстати, за эту «линию» корейцы (и на форумах, и СМИ) прозвали новый Carnival Робокопом – им фонари напоминают полоску в шлеме легендарного персонажа.



Длина Kia Carnival выросла на 40 мм до 5155 мм, ширина увеличена на 10 мм до 1995 мм, а вот высота не изменилась – 1740 мм. Колесная база новинки составляет 3090 мм, что на 30 мм больше, чем у предшественника.



Интерьер марка пока не раскрыла. Впрочем, благодаря предыдущим шпионским снимкам, мы знаем, что минивэн обзавелся виртуальной «приборкой», которую объединили с большим тачскрином мультимедийной системы. А еще, по неофициальным данным, Carnival может получить четырехместную VIP-версию (предшественник в Корее бывает семи-, девяти- или одиннадцатиместным).

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Некоторые корейские СМИ считают, что на домашнем рынке минивэн предложат с модернизированным турбодизелем 2.2 (мощность не называется, нынешний дизель выдает 202 л.с.), а также с новой бензиновой «турбочетверкой» 2.5 семейства Smartstream (на Sorento, например, она выдает 281 л.с.), которая заменит «атмосферник» V6 3.3 (280 л.с.). Кроме того, минивэну прочат гибридную версию и даже полный привод (уходящая модель исключительно переднеприводная).



На родине продажи преобразившегося Kia Carnival стартуют в третьем квартале текущего года. Позже модель доберется и до других стран. В России предшественник не был представлен, но, как сообщили в местном офисе марки, компания изучает возможность появления «четвертого» минивэна в нашей стране.