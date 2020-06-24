Теперь официально: Kia показала минивэн Carnival нового поколения (крупнее предшественника)

Первым рынком для нового вэна станет родная Корея, там модель, скорее всего, по-прежнему будет доступна с бензиновым и дизельным моторами. В Kia также задумались о появлении своего MPV в России.

Эскиз минивэна Carnival четвертой генерации (в некоторых странах модель зовется Sedona) марка Kia распространила на прошлой неделе, а вчера дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, какой получилась модель. Теперь же сама компания раскрыла облик новинки. Напомним, для нового Carnival в Kia придумали категорию Grand Utility Vehicle – мол, в экстерьере машины прослеживаются черты, присущие кроссоверам.

Итак, «четвертый» Kia Carnival действительно выглядит брутальнее за счет «квадратного» дизайна. Фары со светодиодными «зигзагами» дневных ходовых огней «слились» с радиаторной решеткой, как у последнего Sorento, появились отдельные секции дальнего света. Кстати, судя по опубликованным ранее шпионским фото, у минивэна будет минимум два варианта решетки, по крайней мере, в Корее: не только с «сеткой», но и с горизонтальными «штрихами». Задние фонари отныне выполнены в виде единой широкой плашки.

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Салон марка не показала, но, благодаря все тем же папарацци, мы знаем, что внутри появилась виртуальная «приборка», которую объединили с большим тачскрином мультимедийной системы. А еще, по неофициальным данным, вэн может обзавестись четырехместной VIP-версией (предшественник в Корее бывает семи-, девяти- или одиннадцатиместным).



Длина нового Carnival (в корейской спецификации) равна 5155 мм, что на 40 мм больше, чем у предшественника. Ширина увеличена на 10 мм до 1995 мм, а вот высота не изменилась – 1740 мм. Колесная база модели четвертой генерации составляет 3090 мм – плюс 30 мм по сравнению с прежним вэном.

О технике пока ни слова. Некоторые корейские СМИ считают, что на домашнем рынке минивэн предложат с модернизированным турбодизелем 2.2 (мощность не называется, нынешний дизель выдает 202 л.с.), а также с новой бензиновой «турбочетверкой» 2.5 семейства Smartstream (на Sorento, например, она выдает 281 л.с.), которая заменит «атмосферник» V6 3.3 (280 л.с.). Минивэну также прочат гибридную версию и даже полный привод (уходящая модель исключительно переднеприводная).



В Корее продажи новинки стартуют в третьем квартале текущего года (полноценную презентацию могут провести в июле), затем Carnival появится и в других странах. На российском рынке предыдущая модель не представлена, но в местном офисе Kia говорят, что компания изучает возможность появления «четвертого» вэна в нашей стране.