Согласовать с ГИБДД установку на автомобиль ГБО стало немного проще

Несмотря на внесённые в этот многоэтапный процесс изменения, масштабная реформа таким автовладельцам всё ещё нужна.

Многие автовладельцы, которые решили установить на свои машины газобаллонное оборудование (ГБО), столкнулись с тем, что согласовать этот вопрос с ГИБДД проблематично. Это же касается машин с лебедками, экспедиционными багажниками или, например, силовыми бамперами. Таким автомобилистам сначала приходится обращаться в испытательную лабораторию: там ТС проходят предварительную экспертизу.

После этого автовладельцы должны приехать в ГИБДД и предоставить на осмотр автомобиль, чтобы получить разрешение на установку дополнительного оборудования.

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Затем они могут отправляться в сервис, где им выдают документы о проведённых работах. Далее автовладельцам нужно отправить машину на техосмотр, после чего ещё раз съездить в лабораторию (для проведения финальной экспертизы).

Последний этап согласования – вторая поездка в ГИБДД, где автовладелец получает свидетельство о соответствии изменённого ТС требованиям безопасности. После этого он может зарегистрировать новую конструкцию машины.

На оформление всех требуемых документов такие автомобилисты тратят примерно 10 000 рублей. Из-за нежелания платить и тратить столько времени на эту процедуру часть водителей переделывает автомобили без согласования. Однако, это чревато проблемами: в случае, если инспектор ДПС останавливает такую машину, он может либо составить протокол по статье 12.5 КоАП «Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена…» (штраф – 500 рублей с предписанием устранить нарушение), либо может снять автомобиль с учёта.

Однако теперь согласовать с ГИБДД установку ГБО (изменения касаются только этой «переделки») автовладельцам стало чуть проще. Как сообщает «Коммерсант», сейчас таким водителям не нужно приезжать на первичный осмотр автомобиля в ГИБДД: заявление можно отправить по электронной почте. Ответ от ведомства, как обещают, также придёт на электронный ящик.

Это изменение несколько упростит процесс согласования, однако в МВД считают, что масштабная реформа необходима. Её разработкой ведомство занимается уже давно. Так, осенью 2017 года министерство предлагало проводить согласование изменений в конструкции автомобиля в режиме одного окна: для этого хотели ввести новую госуслугу. В январе текущего года стало известно о том, что Минэкономразвития документ не одобрило, так что проект отправился на доработку.