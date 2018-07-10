Согласовать с ГИБДД установку на автомобиль ГБО стало немного проще

Согласовать с ГИБДД установку на автомобиль ГБО стало немного проще

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Несмотря на внесённые в этот многоэтапный процесс изменения, масштабная реформа таким автовладельцам всё ещё нужна.

Многие автовладельцы, которые решили установить на свои машины газобаллонное оборудование (ГБО), столкнулись с тем, что согласовать этот вопрос с ГИБДД проблематично. Это же касается машин с лебедками, экспедиционными багажниками или, например, силовыми бамперами. Таким автомобилистам сначала приходится обращаться в испытательную лабораторию: там ТС проходят предварительную экспертизу.

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После этого автовладельцы должны приехать в ГИБДД и предоставить на осмотр автомобиль, чтобы получить разрешение на установку дополнительного оборудования.

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Затем они могут отправляться в сервис, где им выдают документы о проведённых работах. Далее автовладельцам нужно отправить машину на техосмотр, после чего ещё раз съездить в лабораторию (для проведения финальной экспертизы).

Последний этап согласования – вторая поездка в ГИБДД, где автовладелец получает свидетельство о соответствии изменённого ТС требованиям безопасности. После этого он может зарегистрировать новую конструкцию машины.

На оформление всех требуемых документов такие автомобилисты тратят примерно 10 000 рублей. Из-за нежелания платить и тратить столько времени на эту процедуру часть водителей переделывает автомобили без согласования. Однако, это чревато проблемами: в случае, если инспектор ДПС останавливает такую машину, он может либо составить протокол по статье 12.5 КоАП «Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена…» (штраф – 500 рублей с предписанием устранить нарушение), либо может снять автомобиль с учёта.

Однако теперь согласовать с ГИБДД установку ГБО (изменения касаются только этой «переделки») автовладельцам стало чуть проще. Как сообщает «Коммерсант», сейчас таким водителям не нужно приезжать на первичный осмотр автомобиля в ГИБДД: заявление можно отправить по электронной почте. Ответ от ведомства, как обещают, также придёт на электронный ящик.

the police officer in an office form stops the car

Это изменение несколько упростит процесс согласования, однако в МВД считают, что масштабная реформа необходима. Её разработкой ведомство занимается уже давно. Так, осенью 2017 года министерство предлагало проводить согласование изменений в конструкции автомобиля в режиме одного окна: для этого хотели ввести новую госуслугу. В январе текущего года стало известно о том, что Минэкономразвития документ не одобрило, так что проект отправился на доработку.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , газовые автомобили , ГИБДД , переделанные автомобили
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