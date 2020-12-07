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Сотрудники ГИБДД получат право забирать у водителей свидетельство о регистрации

07.12.2020 412 0 0

В Министерстве внутренних дел РФ планируют серьёзно ужесточить контроль за неисправными автомобилями на российских дорогах.

 

В МВД подготовили проект, который, в случае одобрения, внесёт поправки сразу в несколько законов: «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре». Известно, что при разработке новых правил в ведомстве опирались на международный опыт. С помощью изменений законодатели хотят в том числе сократить количество аварий с участием неисправного транспорта.

Согласно нынешним нормам (ст. 12.5 КоАП), в случае, если инспекторы ДПС в ходе проверки на дороге выявляют неисправности тормозной системы автомобиля (за исключением «ручника»), либо рулевого управления, следствием становится штраф в размере 500 рублей, при этом само транспортное средство требуется эвакуировать, так как передвигаться на нём запрещено. Если же нарушения менее серьёзные – к примеру, некорректно функционируют внешние световые приборы, не работают стеклоомыватели или стеклоочистители и т.д. – сумма взыскания будет прежней, однако водителю разрешат продолжить движение.

По данным «Коммерсанта», за такие нарушения каждый год наказывают более миллиона автомобилистов. Власти признают, что на сегодняшний день контроль в ходе регулярного техосмотра можно счесть формальным, так как сейчас диагностические карты покупают примерно 80% автовладельцев.

Ожидается, что проблему решит масштабная реформа ТО, которая должна стартовать весной следующего года. Однако в МВД решили, что нужно дополнительно усилить контроль за неисправным транспортом. Предлагается дать сотрудникам ГИБДД право принимать решение «о запрещении эксплуатации» автомобиля в случае, если у него обнаружится определённая неисправность. Полный список нарушений появится позже, в него могут войти не горящие фары, поворотники и стоп-сигнал, неисправные рулевое управление и тормоза, летние шины зимой и т.д.

Согласно законопроекту, на водителя машины с неисправностью оформят протокол по ст. 12.5 КоАП, а также приостановят действие диагностической карты автомобиля. При этом оговаривается, что дальнейшее движение будет запрещено в случае, если в тёмное время суток не работает оптика, либо во время дождя – стеклоочиститель. Если нарушения будут несерьёзными, то водителю разрешат доехать до места ремонта.

После этого у автовладельцев будет 72 часа, чтобы устранить поломку и пройти так называемый «внеочередной техосмотр» – соответствующий термин планируется ввести в закон о ТО. Во время этой процедуры операторы должны проверить факт устранения неисправности, тогда диагностическая карта снова станет действительной (запрет за эксплуатацию снимается автоматически).

Судя по поправкам, в случае, если автомобилист не успевает произвести ремонт и пройти «внеочередное ТО» в отведённые трое суток, то у него должны забрать свидетельство о регистрации (СТС). Ожидается, что схему изъятия и возврата этого документа позже пропишут в отдельном постановлении кабмина. Напомним, за езду без СТС водителей наказывают штрафом в размере 500 рублей и отправкой машины на штрафстоянку.

Как мы уже отмечали, законодатели предполагают, что новые правила позволят снизить число аварий с участием неисправного транспорта на наших дорогах. Так, в ГИБДД подсчитали, что с января по октябрь 2020-го на такие ДТП пришлось свыше 6,3 тыс. случаев (на 13,1% больше, чем годом ранее). В них погибло 960 человек (больше на 5,7%), было ранено 8,4 тыс. участников (на 4,0% больше).

Ожидается, что документ, подготовленный МВД, поступит на рассмотрение в правительство до конца текущего года, затем его направят в Госдуму РФ. Не исключено, что новые нормы вступят в силу через год после официальной публикации.

Россия авто и общество ГИБДД законы

 

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