Совсем другой Nissan Kicks нового поколения – с дизайном бюджетника Kait

23.03.2026 493 0 0
Под видом «совершенно нового» кроссовера Kicks с гибридной установкой e-Power кое-где решено продавать рестайлинговую версию модели предыдущей генерации.

По-настоящему новый паркетник Nissan Kicks, то есть второго поколения, рассекретили еще в 2024 году. Дебютным рынком для такой пятидверки стали Штаты, в прошлом году она добралась до стран Латинской Америки. А в рамках открывшегося сегодня Бангкокского международного автосалона компания Nissan провела премьеру еще одного Кикса, который объявлен «совершенно новым». Вот только это рестайлинговая версия предыдущей модели. Причем кроссовер с таким дизайном доступен и на латиноамериканских рынках, но уже в качестве отдельной модели под именем Kait.

Внешне адресованный Таиланду паркетник практически дословно повторил Nissan Kait, не считая другой надписи на корме. Если сравнивать с «первым» Nissan Kicks, то заменили бамперы и радиаторную решетку. Кроме того, кроссовер обрел двухэтажную головную оптику и новые задние фонари. Длина свежего тайского Кикса равна 4300 мм против 4290 мм у местного предшественника. Слегка растянули даже колесную базу – 2620 мм вместо 2615 мм.

В салоне тайского Nissan Kicks появилась модернизированная передняя панель – с прямоугольными боковыми дефлекторами обдува вместо круглых, как и у Nissan Kait. Но если последний получил еще и иные центральные дефлекторы, то у азиатского Кикса они прежние. Зато экран мультимедиа-системы предназначенного для Таиланда паркетника теперь прилеплен к передней панели, а не встроен в нее. Базовый Кикс имеет 9-дюймовый планшет, у остальных двух исполнений – тачскрин диагональю 12,3 дюйма.

В списке оборудования самого дешевого Nissan Kicks еще значатся: 7-дюймовый дисплей в приборке, климат-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения. Следующая по старшинству версия – это также беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, система удержания в полосе движения. Топовый паркетник получил цифровое салонное зеркало и систему автоматического экстренного торможения при движении задним ходом.

Как и раньше, в Таиланде Nissan Kicks предложен только в виде гибрида с фирменной установкой e-Power. Эту систему модернизировали еще на местном предшественнике, так что на этот раз ее менять не стали. Установка включает работающий исключительно в режиме генератора и не связанный с колесами трехцилиндровый атмосферник 1.2 (82 л.с.). Передние колеса же вращает электромотор мощностью 136 л.с. Отметим, заокеанский Nissan Kicks второго поколения до сих пор представлен только в «традиционных» версиях, у Nissan Kait гибридной модификации тоже нет.

Для Таиланда Kicks все так же производят локально, там уже принимают заказы. Модель оценили в 839 000 – 929 000 батов (примерно 2,08 млн – 2,3 млн рублей по актуальному курсу). При этом первым клиентам паркетник будет доступен по сниженным ценам (от 789 900 батов или 1,96 млн рублей). Предполагается, что впоследствии такой новый Nissan Kicks появится и в других странах Юго-Восточной Азии.

