Бюджетный кроссовер Nissan Kait на базе старого Kicks полностью рассекречен

На производственной родине уже объявлены комплектации и цены компактного паркетника Kait. Как и ожидалось, технику пятидверка разделила с донором.

Накануне компания Nissan провела в Бразилии для местных журналистов первый показ кроссовера Kait. А теперь раскрыты все характеристики и опубликован прайс-лист. Напомним, совершенно новой разработкой паркетник не является – это переименованный и модернизированный Nissan Kicks предыдущего поколения на платформе V. Со временем Kait вытеснит донорскую пятидверку, которая до сих пор присутствует в продаже с «фамилией» Play. Приставка старому Киксу понадобилась для того, чтобы его не путали с моделью второй генерации на тележке CMF-B. Производство всех упомянутых кроссоверов ведется на бразильском заводе Nissan.

Nissan Kait и донорский Nissan Kicks Play

У Kait кузов от «первого» Kicks, но дизайн все же свой. Кроссоверу достались двухэтажная головная оптика, новые бамперы, капот и радиаторная решетка. Еще заменили багажную дверь и фонари, задний номерной знак перенесли ниже. Паркетник по умолчанию имеет 17-дюймовые колеса.

Длина Nissan Kait составляет 4304 мм, что на 6 мм меньше, чем у донора. Высота увеличена на миллиметр – теперь 1611 мм. Ширина и колесная база остались прежними – 1760 и 2620 мм соответственно. Совпадает и объем багажника – 432 литра. «Второй» Nissan Kicks крупнее: длина бразильской версии – 4365 мм, расстояние между осями – 2655 мм. Грузовой отсек этого кросса вмещает 470 литров.

Интерьер старого Кикса тоже доработан. Внутри Nissan Kait – модернизированная передняя панель с прямоугольными боковыми дефлекторами обдува вместо круглых. Другим стал и блок управления «климатом». Начальные версии Kait имеют 8-дюймовый планшет мультимедиа, тогда как у «первого» Kicks в базовой и «средней» комплектациях идет 7-дюймовый экран. Более богатые исполнения Nissan Kait получили экран диагональю 9 дюймов (донорскому SUV такой не положен).

Всего у нового паркетника четыре варианта исполнения. В списке оборудования самого дешевого Nissan Kait Active также значатся: светодиодная оптика, тканевая обивка, кондиционер, камера заднего вида и круиз-контроль. В следующей комплектации Sense Plus появляются системы автоторможения и слежения за разметкой. Kait Advance Plus – это еще беспроводная зарядка для смартфона и 7-дюймовый дисплей в приборке. Наконец, топовая версия Exclusive имеет «кожаную» обивку, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз» и систему мониторинга «слепых» зон. Прежний Kicks Play беднее.

Как и ожидалось, технику Kait разделил с донорским паркетником. Под капотом установлен атмосферник 1.6, который традиционно для Бразилии питается как бензином (110 л.с.), так и этанолом (113 л.с.). Мотор работает в паре с вариатором. Новый Кикс в Южной Америке представлен с турботройкой 1.0 (120 л.с. на бензине и 125 л.с. на этаноле) и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний, хотя, например, в США у «второго» Кикса есть полноприводная версия (там модель предложена с четырехцилиндровым атмосферником 2.0 и CVT).

Nissan Kait оценили в 117 990 – 152 990 реалов, что эквивалентно примерно 1,7 млн – 2,2 млн рублей по текущему курсу. Базовый старый Nissan Kicks Play там стоит столько же, сколько и самый доступный Kait. А Кикс второго поколения бразильцам обойдется минимум в 166 990 реалов (2,4 млн рублей). В следующем году Kait бразильского производства начнут поставлять и в другие страны Латинской Америки.