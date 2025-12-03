Рестайлинг ×

Показан бюджетный кроссовер Nissan Kait на базе «первого» Kicks

03.12.2025 294 0 1
Показан бюджетный кроссовер Nissan Kait на базе «первого» Kicks

Дебютным рынком для компактного паркетника Nissan будет Бразилия, там же налажен его выпуск. По предварительным данным, техника перешла со старого Кикса, который и стал донором для модели.

Компания Nissan провела в Бразилии первый показ кроссовера Kait. Паркетник, напомним, адресован в основном странам Латинской Америки, его производство уже ведется на бразильском заводе. И совершенно новой разработкой модель не является – за основу взяли Nissan Kicks предыдущего поколения на платформе V. Kait придет на смену старому Киксу, который сейчас носит «фамилию» Play. А продавать «новинку» будут параллельно со свежим Nissan Kicks на тележке CMF-B – для Бразилии его тоже производят локально.

1 / 2
2 / 2

У Kait кузов от «первого» Кикса, но дизайн все же свой. Паркетник получил двухъярусную головную оптику, другие капот, бамперы, радиаторную решетку, багажную дверь и задние фонари. Длина и колесная база такие же, как у донора: 4,3 и 2,62 метра соответственно. Совпадает и объем багажника – 432 литра.

Фирменных изображений интерьера еще нет. Салон и вовсе пока продемонстрировали лишь на презентационных слайдах, которые отщелкали бразильские журналисты. Если сравнивать с предыдущим Киксом, то Kait досталась модернизированная передняя панель, при этом центральные дефлекторы обдува все так же расположены сверху. Еще заменили мультимедиа-систему и блок управления «климатом».

1 / 2
2 / 2

О технике сама марка тоже пока не рассказала. Бразильцы пишут, что двигатель перешел со старого Nissan Kicks. Это атмосферник 1.6, который традиционно для Бразилии питается как бензином (110 л.с.), так и этанолом (113 л.с.). Двигатель работает в паре с вариатором. Новый Кикс представлен в Южной Америке с турботройкой 1.0 (120 л.с. на бензине и 125 л.с. на этаноле) и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний, хотя, например, в США у «второго» Кикса есть полноприводная версия (в Штатах модель предложена с четырехцилиндровым атмосферником 2.0 и CVT).

На бразильский рынок Nissan Kait выйдет до конца декабря, так что все подробности о модели появятся в ближайшее время.

кроссовер Бразилия авторынок новинки рестайлинг Nissan Nissan Kait Nissan Kicks

 

