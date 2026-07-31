Спорткар Subaru BRZ получил ряд обновок на домашнем рынке, цены известны

Выпуск спортивного автомобиля под названием Subaru BRZ стартовал в 2012 году, при этом у него есть близнец, актуальное название которого Toyota GR86. Двухдверка актуальной второй генерации появилась в 2020-м, с тех пор получала лишь обновки к очередному модельному году. Теперь стало известно об очередной порции изменений, которая досталась купе Subaru BRZ, предназначенному для домашнего рынка.
Так, модели досталась модернизированная конструкция рычага шестиступенчатой механической коробки переключения передач. Известно, что для внесения изменений инженеры использовали знания и опыт, полученные в ходе участия в серии Super Taikyu. Производитель не стал вдаваться в подробности, но отметил, что изменения привели к более плавному переключению передач ручной коробки.
Ещё Subaru BRZ с механикой снабдили широкоугольной монокулярной камерой, которая в комплекте со стереокамерой с расширенным диапазоном распознавания помогает комплексу водительских помощников EyeSight лучше предотвращать столкновения при перекрёстном движении.
Иных изменений нет: Subaru BRZ на домашнем рынке по-прежнему предлагается с четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 2,4 литра, максимальная мощность которого составляет 235 л.с., а крутящий момент – 250 Нм. Помимо уже упомянутой 6МКП, он также работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а привод у этой двухдверки может быть только задним.
Стартовая цена посвежевшей двухдверки на домашнем рынке равна 3 377 000 иен, что эквивалентно примерно 1,68 млн рублей по текущему курсу. Этой версии положены 17-дюймовые колёсные диски, светодиодная головная оптика, виртуальный щиток приборов, аудиосистема с шестью динамиками, а также обтянутое кожей рулевое колесо с тканевой обивкой сидений.
У следующего исполнения ценник – 3 564 000 иен (около 1,77 млн рублей). Ему положены 18-дюймовые колёсные диски, сидения, отделанные комбинированным материалом со вставками из кожи и искусственной замши, а также акустика с восемью динамиками и накладки на пороги из нержавеющей стали.
Стоимость топовой комплектации Subaru BRZ STI Sport с механической коробкой передач равна 3 839 000 иен (около 1,9 млн рублей), с автоматом – 3 872 000 иен (около 1,92 млн рублей). Такому купе положены затемнённые 18-дюймовые колёсные диски, тормозная система Brembo с золотистыми суппортами, чёрные вставки на кузове, иные амортизаторы, кнопка зажигания STI и интерьер с красными декоративными элементами.
Напомним, прошлой осенью стало известно о том, что спорткар Subaru BRZ обзавёлся гоночной спецверсией STI Sport Type RA.
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