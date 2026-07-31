Спорткар Subaru BRZ получил ряд обновок на домашнем рынке, цены известны

Выпуск спортивного автомобиля под названием Subaru BRZ стартовал в 2012 году, при этом у него есть близнец, актуальное название которого Toyota GR86. Двухдверка актуальной второй генерации появилась в 2020-м, с тех пор получала лишь обновки к очередному модельному году. Теперь стало известно об очередной порции изменений, которая досталась купе Subaru BRZ, предназначенному для домашнего рынка.

На фото: актуальный спорткар Subaru BRZ

Так, модели досталась модернизированная конструкция рычага шестиступенчатой механической коробки переключения передач. Известно, что для внесения изменений инженеры использовали знания и опыт, полученные в ходе участия в серии Super Taikyu. Производитель не стал вдаваться в подробности, но отметил, что изменения привели к более плавному переключению передач ручной коробки.

Ещё Subaru BRZ с механикой снабдили широкоугольной монокулярной камерой, которая в комплекте со стереокамерой с расширенным диапазоном распознавания помогает комплексу водительских помощников EyeSight лучше предотвращать столкновения при перекрёстном движении.

Иных изменений нет: Subaru BRZ на домашнем рынке по-прежнему предлагается с четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 2,4 литра, максимальная мощность которого составляет 235 л.с., а крутящий момент – 250 Нм. Помимо уже упомянутой 6МКП, он также работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а привод у этой двухдверки может быть только задним.

Стартовая цена посвежевшей двухдверки на домашнем рынке равна 3 377 000 иен, что эквивалентно примерно 1,68 млн рублей по текущему курсу. Этой версии положены 17-дюймовые колёсные диски, светодиодная головная оптика, виртуальный щиток приборов, аудиосистема с шестью динамиками, а также обтянутое кожей рулевое колесо с тканевой обивкой сидений.

У следующего исполнения ценник – 3 564 000 иен (около 1,77 млн рублей). Ему положены 18-дюймовые колёсные диски, сидения, отделанные комбинированным материалом со вставками из кожи и искусственной замши, а также акустика с восемью динамиками и накладки на пороги из нержавеющей стали.

Стоимость топовой комплектации Subaru BRZ STI Sport с механической коробкой передач равна 3 839 000 иен (около 1,9 млн рублей), с автоматом – 3 872 000 иен (около 1,92 млн рублей). Такому купе положены затемнённые 18-дюймовые колёсные диски, тормозная система Brembo с золотистыми суппортами, чёрные вставки на кузове, иные амортизаторы, кнопка зажигания STI и интерьер с красными декоративными элементами.

Напомним, прошлой осенью стало известно о том, что спорткар Subaru BRZ обзавёлся гоночной спецверсией STI Sport Type RA.