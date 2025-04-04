Авторынок ×

Спорткар Toyota GR86 обзавёлся ярко-жёлтой спецверсией Yuzu

04.04.2025 53 0 0

Особенную двухдверку выпустят лимитированным тиражом – всего 860 экземпляров. Исполнение Yuzu Edition будет доступно на американском рынке.

У Toyota и Subaru есть несколько совместных проектов, один из которых – выпуск заднеприводных родственных купе, начавшийся в 2012 году. Речь идёт о Subaru BRZ и Toyota GT86 (на некоторых рынках просто 86). В апреле 2021-го название двухдверки Тойоты для большинства стран изменили – на GR86 (GR – аббревиатура для Gazoo Racing, подразделения компании, которое занимается «заряженными» моделями).

На фото: Toyota GR86 Yuzu Edition

Спорткар Toyota GR86 представлен в том числе на американском рынке, местный офис японской компании рассказал подробнее о купе 2026 модельного года. Одним из новшеств станет наличие спецверсии GR86 Yuzu Edition, которая за счёт яркого цвета кузова станет отсылкой к предшественнику GR86 – Scion FR-S Release Series 1.0, который был выпущен в 2015 году.

Спецверсия с прибавкой Yuzu будет выпущена лимитированным тиражом в 860 экземпляров, предназначенных для США. Известно, что они доберутся до дилеров Toyota в Штатах осенью 2025 года. В списке визуальных отличий особенного Toyota GR86 числятся ярко-жёлтый цвет кузова, чёрный декор, а также комплект новых оригинальных 18-дюймовых матово-чёрных колёсных дисков.

Интерьер Toyota GR86 Yuzu Edition отделан в чёрном цвете с контрастными жёлтыми вставками. Эта цветовая схема используется для спортивных кресел Ultrasuede – с обивкой чёрного цвета с жёлтой прострочкой и перфорацией; а также для оформления рулевого колеса, чехла коробки передач, рычага стояночного тормоза и оформления внутренней части дверей.

На фото: салон Toyota GR86 Yuzu Edition
1 / 2
На фото: салон Toyota GR86 Yuzu Edition
2 / 2

Спецверсии Toyota GR86 достались новые тормоза Brembo и модернизированные амортизаторы Sachs, в компании отметили, что это позволило улучшить управляемость спорткара. Техника у варианта Yuzu стандартная: под капотом располагается четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,4 литра, его максимальная отдача составляет 231 л.с, а крутящий момент – 249 Нм. Он работает в паре либо с шестискоростной механикой, либо с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

1 / 2
2 / 2

Стоимость Toyota GR86 Yuzu Edition станет известна позже, ближе к старту продаж. Стартовый ценник актуального купе на американском рынке составляет 30 000 долларов (эквивалентно примерно 2,52 млн рублей по текущему курсу), за исполнение Premium просят не менее 32 600 долларов (около 2,74 млн рублей), а топ-версия Hakone обойдётся как минимум в 35 270 долларов (порядка 2,96 млн рублей).

Как сообщалось ранее, сейчас Toyota уже занимается разработкой GR86 следующего поколения. По слухам, к реализации проекта на этот раз решили привлечь специалистов не Subaru, а Mazda. Ожидается, что в основу спорткара ляжет новая платформа, при этом он сохранит переднемоторную компоновку и задний привод.

купе США Япония спортивные авто авторынок Toyota Toyota GT86
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Полтора литра спорта: обзор GAC Empow Еще четыре года назад присутствующие на российском рынке китайские марки не слишком-то баловали нашего брата разнообразием кузовов, сосредоточившись на кроссоверах и внедорожниках. Но после... 548 2 0 04.04.2025
Статьи / История Ferrari 288 GTO: как опоздать на старт, стать мечтой спекулянта и попасть в гараж Ники Лауды Ferrari F40, F50, Enzo и LaFerrari вошли в историю как воплощенный в гражданских автомобилях апогей инженерного потенциала компании своего времени. В этих моделях были реализованы передовые... 1542 0 3 03.04.2025
Статьи / Авто с пробегом BMW 5 series IV (E39) с пробегом: подвеска за полмиллиона и непобедимый масложор В первой части рассказа о BMW 5 E39 мы подробно описали основные проблемы кузова, салона и электрики подержанного автомобиля. Сегодня мы перейдем к ходовой части, рулевому управлению, мотор... 1506 7 1 02.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25708 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25480 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 16307 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
7 АВТОВАЗ анонсировал кросс-кабриолет Lada Iskra Cross Cabrio
7 BMW 5 series IV (E39) с пробегом: подвеска за полмиллиона и непобедимы...
6 Четыре мотора, четыре пистолета: тест-драйв M-HERO I
Новые комментарии
Change privacy settings