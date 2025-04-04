Спорткар Toyota GR86 обзавёлся ярко-жёлтой спецверсией Yuzu

У Toyota и Subaru есть несколько совместных проектов, один из которых – выпуск заднеприводных родственных купе, начавшийся в 2012 году. Речь идёт о Subaru BRZ и Toyota GT86 (на некоторых рынках просто 86). В апреле 2021-го название двухдверки Тойоты для большинства стран изменили – на GR86 (GR – аббревиатура для Gazoo Racing, подразделения компании, которое занимается «заряженными» моделями).

На фото: Toyota GR86 Yuzu Edition

Спорткар Toyota GR86 представлен в том числе на американском рынке, местный офис японской компании рассказал подробнее о купе 2026 модельного года. Одним из новшеств станет наличие спецверсии GR86 Yuzu Edition, которая за счёт яркого цвета кузова станет отсылкой к предшественнику GR86 – Scion FR-S Release Series 1.0, который был выпущен в 2015 году.

Спецверсия с прибавкой Yuzu будет выпущена лимитированным тиражом в 860 экземпляров, предназначенных для США. Известно, что они доберутся до дилеров Toyota в Штатах осенью 2025 года. В списке визуальных отличий особенного Toyota GR86 числятся ярко-жёлтый цвет кузова, чёрный декор, а также комплект новых оригинальных 18-дюймовых матово-чёрных колёсных дисков.

Интерьер Toyota GR86 Yuzu Edition отделан в чёрном цвете с контрастными жёлтыми вставками. Эта цветовая схема используется для спортивных кресел Ultrasuede – с обивкой чёрного цвета с жёлтой прострочкой и перфорацией; а также для оформления рулевого колеса, чехла коробки передач, рычага стояночного тормоза и оформления внутренней части дверей.

На фото: салон Toyota GR86 Yuzu Edition 1 / 2 На фото: салон Toyota GR86 Yuzu Edition 2 / 2

Спецверсии Toyota GR86 достались новые тормоза Brembo и модернизированные амортизаторы Sachs, в компании отметили, что это позволило улучшить управляемость спорткара. Техника у варианта Yuzu стандартная: под капотом располагается четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,4 литра, его максимальная отдача составляет 231 л.с, а крутящий момент – 249 Нм. Он работает в паре либо с шестискоростной механикой, либо с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Стоимость Toyota GR86 Yuzu Edition станет известна позже, ближе к старту продаж. Стартовый ценник актуального купе на американском рынке составляет 30 000 долларов (эквивалентно примерно 2,52 млн рублей по текущему курсу), за исполнение Premium просят не менее 32 600 долларов (около 2,74 млн рублей), а топ-версия Hakone обойдётся как минимум в 35 270 долларов (порядка 2,96 млн рублей).

Как сообщалось ранее, сейчас Toyota уже занимается разработкой GR86 следующего поколения. По слухам, к реализации проекта на этот раз решили привлечь специалистов не Subaru, а Mazda. Ожидается, что в основу спорткара ляжет новая платформа, при этом он сохранит переднемоторную компоновку и задний привод.