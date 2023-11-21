Спрос на легкий коммерческий транспорт вырос на 34% в 2023 году

Наибольшим спросом на рынке LCV сегодня пользуются отечественные модели и техника российской сборки. В топ-10 самых востребованных на Авито Авто моделей как в сегменте новых LCV, так и в сегменте LCV с пробегом преобладает продукция российских производителей и сборочных производств – ГАЗ, УАЗ, DongFeng и Sollers.
«Высокая популярность среди покупателей моделей отечественных марок и сборочных производств в сегменте LCV связана не только с более низкой ценой этих автомобилей. Другой значимый фактор – удобство в обслуживании. Поскольку автомобили LCV чаще всего используются для коммерческих грузовых и пассажирских перевозок, долгий простой техники при необходимости ремонта создает дополнительные издержки. На модели отечественной сборки можно оперативно найти запчасти практически в любой точке России, а возможность найти нужные комплектующие в регионе эксплуатации автомобиля имеет большое значение», – отмечают эксперты Авито Авто.
Лидерство отечественных производителей: какие модели пользуются наибольшим спросом в сегменте новых LCV
За 10 месяцев 2023 года доля ГАЗель Next в структуре спроса на новые LCV на Авито Авто составила 22,66%. Доля УАЗ Профи – 11,4%, доля DongFeng Captain – 10,09%.
Топ-5 моделей новых LCV по спросу на Авито Авто, III квартал 2022 г.
|Бренд
|Модель
|Доля в структуре спроса на новые LCV в 2023 г.
|Изменение цены
|ГАЗ
|ГАЗель Next
|22,66%
|1,5%
|УАЗ
|Профи
|11,04%
|-0,7%
|DongFeng
|Captain T
|10,09%
|34,1%
|Sollers
|Atlant
|8,17%
|n/a
|КАМАЗ
|Компас 5
|7,47%
|6,3%
В сегменте LCV с пробегом рейтинг самых востребованных моделей, согласно данным Авито Авто, не претерпел значительных изменений в сравнении с 2022 годом. Хотя некоторые модели в рейтинге появились только в текущем году, доли популярных моделей в структуре спроса за период январь-октябрь 2023 года остались приблизительно такими же, как и годом ранее.
Топ-5 моделей LCV с пробегом по спросу на Авито Авто, январь-октябрь 2023 г.
|Марка
|Модель
|Доля в структуре спроса на LCV с пробегом в 2023 г.
|Изменение цены за период
|ГАЗ
|ГАЗель 3302
|26,56%
|16,3%
|ГАЗ
|ГАЗель Next
|5,69%
|21,4%
|ГАЗ
|ГАЗель 33023
|5,42%
|18,9%
|Ford
|Transit
|4,57%
|9,6%
|ГАЗ
|ГАЗель 2705
|3,96%
|1,8%
Топ регионов по спросу на новые LCV: где такими автомобилями интересуются активнее всего
В топ-5 регионов по уровню спроса на новые LCV на Авито Авто в период январь-октябрь 2023 года вошли Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Ленинградская области, а также Дагестан.
Топ 5 регионов по предложению и спросу на новые LCV на Авито Авто, январь-октябрь 2023 г.
|Регион
|Доля предложения на LCV в 2023 г.
|Доля спроса на LCV в 2023 г., год к году
|Московская область
|5,9%
|37,4%
|Краснодарский край
|2,7%
|45,4%
|Свердловская область
|12,6%
|16,6%
|Ленинградская область
|1,2%
|44,2%
|Дагестан
|25,2%
|30,0%
Для комментирования вам необходимо авторизоваться