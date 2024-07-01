Спрос на мотоциклы с пробегом вырос вдвое в преддверии лета, а на новые мотоциклы – в 2,6 раза

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на мотоциклы в России в период с марта по май 2024 года. Оказалось, что за сезон выросли и спрос, и количество объявлений о продаже транспортных средств с пробегом и новых ТС.

Количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом за сезон выросло на 97,4%. Средняя цена такого ТС составила 188 996 рублей, практически не изменившись за это время.

Лидером по доле в предложении стала Honda, получившая 7,8%. На второй строке – KAYO с долей 6,8%. Это китайская компания, специализирующаяся на разработке и выпуске питбайков, эндуро байков, кроссовых мотоциклов и квадроциклов. Третье место с 5,9% от всех предложений в сегменте ТС с пробегом заняла марка Yamaha, четвертое досталось российскому ИЖу (5,7%). Замыкает топ-5 Motoland с 5,2%.

Иж Планета-5. Фото: autowp.ru

Спрос в этом сегменте за сезон вырос в 2,2 раза. На первом месте по спросу оказались мотоциклы ИЖ: их доля – 9,7%. Немного уступили им мотоциклы KAYO, чья доля – 9,3%. Honda получила 6,3%, а Motoland – 5,3%. На последнем месте в топ-5 – мотоциклы Racer с 5,2%.

Наиболее востребованными моделями весной 2024 года стали ИЖ Планета-5 и Юпитер-5: доля каждого из них – 2,8%, а средняя цена – 45 000 и 40 000 рублей соответственно. Далее следует IRBIS TTR 125 – совместная разработка российской компании IRBIS MOTORS и французской APOLLO MOTORS. Его доля – 1,1%, а средняя цена 52 000 рублей. Четвертую строку занимает Урал ИМЗ-8.103-10 (он же легендарный «Урал», который часто встречается в фильмах советской эпохи). Его доля 1%, а средняя цена – 88 888 рублей. Замыкает пятерку лидеров – кроссовый мотоцикл KAYO K1 250 MX: его для 0,9%, а цена – 150 000 рублей.

Топ-5 моделей мотоциклов с пробегом по доле в спросе, Россия, весна 2024 г., Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена, руб. ИЖ Планета-5 2,8% 45 000 ИЖ Юпитер-5 2,8% 40 000 IRBIS TTR 125 1,1% 52 000 Урал ИМЗ-8.103-10 1,0% 88 888 KAYO K1 250 MX 0,9% 150 000

Предложение новых мотоциклов за сезон выросло на 30,2%, а в сравнении с весной 2023 года – на 90,5%. Средняя цена такого ТС – 199 800 рублей.

Среди марок наибольшую долю в предложении получила Motoland: ей досталось 11% от всех объявлений. Китайский производитель BSE получил 6,3%, еще один представитель Поднебесной KAYO – 5,8%. Четвертую строку занимает марка Regulmoto с 5,5%, пятую – российская Rockot с 4,2%.

Фото: Paha_L, depositphotos.com

Спрос на новые мотоциклы за сезон увеличился в 2,6 раза. Наиболее востребованной моделью среди новых мотоциклов весной 2024 года стала KAYO K1 250 MX: ее доля – 1,9%, а цена – 169 700 рублей. На второй и третьей строках рейтинга по доле в спросе – мотоциклы Ataki Prime 125 и BRZ X5 Lite, каждому из которых досталось по 1,7%. При этом первый более чем в два раза бюджетнее второго: их средняя цена 79 990 и 162 700 рублей соответственно. Четвертую и пятую строку занимают байки KAYO: Basic TT125 (1,6%) и DBR SX-50A (1,4%). Первый обойдется в среднем в 98 490 рублей, а второй – в 32 990 рублей.

Топ-5 моделей новых мотоциклов по доле в спросе, Россия, весна 2024 г., Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена, руб. KAYO K1 250 MX 1,9% 169 700 Ataki Prime 125 1,7% 79 990 BRZ X5 Lite 1,7% 162 700 KAYO Basic TT125 1,6% 98 490 KAYO DBR SX-50A 1,4% 32 990