Спрос на мотоциклы с пробегом вырос вдвое в преддверии лета, а на новые мотоциклы – в 2,6 раза

Количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом за сезон выросло на 97,4%. Средняя цена такого ТС составила 188 996 рублей, практически не изменившись за это время.
Лидером по доле в предложении стала Honda, получившая 7,8%. На второй строке – KAYO с долей 6,8%. Это китайская компания, специализирующаяся на разработке и выпуске питбайков, эндуро байков, кроссовых мотоциклов и квадроциклов. Третье место с 5,9% от всех предложений в сегменте ТС с пробегом заняла марка Yamaha, четвертое досталось российскому ИЖу (5,7%). Замыкает топ-5 Motoland с 5,2%.
Спрос в этом сегменте за сезон вырос в 2,2 раза. На первом месте по спросу оказались мотоциклы ИЖ: их доля – 9,7%. Немного уступили им мотоциклы KAYO, чья доля – 9,3%. Honda получила 6,3%, а Motoland – 5,3%. На последнем месте в топ-5 – мотоциклы Racer с 5,2%.
Наиболее востребованными моделями весной 2024 года стали ИЖ Планета-5 и Юпитер-5: доля каждого из них – 2,8%, а средняя цена – 45 000 и 40 000 рублей соответственно. Далее следует IRBIS TTR 125 – совместная разработка российской компании IRBIS MOTORS и французской APOLLO MOTORS. Его доля – 1,1%, а средняя цена 52 000 рублей. Четвертую строку занимает Урал ИМЗ-8.103-10 (он же легендарный «Урал», который часто встречается в фильмах советской эпохи). Его доля 1%, а средняя цена – 88 888 рублей. Замыкает пятерку лидеров – кроссовый мотоцикл KAYO K1 250 MX: его для 0,9%, а цена – 150 000 рублей.
Топ-5 моделей мотоциклов с пробегом по доле в спросе, Россия, весна 2024 г., Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|ИЖ
|Планета-5
|2,8%
|45 000
|ИЖ
|Юпитер-5
|2,8%
|40 000
|IRBIS
|TTR 125
|1,1%
|52 000
|Урал
|ИМЗ-8.103-10
|1,0%
|88 888
|KAYO
|K1 250 MX
|0,9%
|150 000
Предложение новых мотоциклов за сезон выросло на 30,2%, а в сравнении с весной 2023 года – на 90,5%. Средняя цена такого ТС – 199 800 рублей.
Среди марок наибольшую долю в предложении получила Motoland: ей досталось 11% от всех объявлений. Китайский производитель BSE получил 6,3%, еще один представитель Поднебесной KAYO – 5,8%. Четвертую строку занимает марка Regulmoto с 5,5%, пятую – российская Rockot с 4,2%.
Спрос на новые мотоциклы за сезон увеличился в 2,6 раза. Наиболее востребованной моделью среди новых мотоциклов весной 2024 года стала KAYO K1 250 MX: ее доля – 1,9%, а цена – 169 700 рублей. На второй и третьей строках рейтинга по доле в спросе – мотоциклы Ataki Prime 125 и BRZ X5 Lite, каждому из которых досталось по 1,7%. При этом первый более чем в два раза бюджетнее второго: их средняя цена 79 990 и 162 700 рублей соответственно. Четвертую и пятую строку занимают байки KAYO: Basic TT125 (1,6%) и DBR SX-50A (1,4%). Первый обойдется в среднем в 98 490 рублей, а второй – в 32 990 рублей.
Топ-5 моделей новых мотоциклов по доле в спросе, Россия, весна 2024 г., Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|KAYO
|K1 250 MX
|1,9%
|169 700
|Ataki
|Prime 125
|1,7%
|79 990
|BRZ
|X5 Lite
|1,7%
|162 700
|KAYO
|Basic TT125
|1,6%
|98 490
|KAYO
|DBR SX-50A
|1,4%
|32 990
Спрос на мотоциклы традиционно имеет сезонный характер: с уходом холодов он увеличивается. От поездок в теплую летнюю погоду многие получают наслаждение и яркие впечатления надолго. Дополнительным фактором, позитивно сказывающимся на спросе, стала стабильность цен. По нашим данным, несмотря на наступление мотосезона, цены на мотоциклы остались на уровне зимы: колебания в обоих сегментах оказались в пределах 5%.
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