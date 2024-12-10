Средства от штрафов за нарушения ПДД могут начать отправлять в федеральный бюджет

Предложение о перераспределении доходов от «оплаченных» постановлений ГИБДД появилось на фоне планов по увеличению размера взысканий, а также по уменьшению скидки при уплате в льготный период.

Согласно актуальным нормам, регионы РФ получают 100% сумм от штрафов за нарушения правил дорожного движения. Однако это в скором времени может измениться: Министерство финансов РФ разработало законопроект, согласно которому такие доходы необходимо перераспределить, об этом со ссылкой на соответствующий проект поправок в Бюджетный кодекс сообщает РБК.

Фото: etaphop, Depositphotos.com

В случае одобрения законопроекта, подготовленного Минфином, регионам (в которых было вынесено постановление) оставят только 75% общей суммы штрафов за нарушения ПДД, а оставшиеся 25% будут направлены в федеральный бюджет. По данным издания, этот документ уже был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Согласно данным российского Казначейства, по итогам прошлого года бюджеты регионов получили от штрафов за нарушение ПДД в общей сложности 119,2 млрд рублей. При этом наибольшая сумма доходов от оплаченных нарушителями взысканий была ожидаемо зафиксирована в Москве (22,7 млрд рублей), далее следует Московская область (14,5 млрд рублей), на третьем месте – Санкт-Петербург (6,5 млрд рублей).

Фото: avk78, Depositphotos.com

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о том, что в России хотят увеличить размер штрафов для нарушителей ПДД. Так, согласно новой сетке, самое «популярное» правонарушение – превышение скоростного лимита на 20-40 км/ч – «подорожает» с нынешних 500 до 700 рублей. В случае одобрения норм за превышение на 40-60 км/ч сумма вырастет до 1,5-2,5 тыс. рублей, при повторном аналогичном превышении – до 3-3,75 тыс. рублей.

Стоит отметить, что ещё законодатели предложили изменить размер скидки для тех, кто успеет провести оплату в течение льготных 20 дней с момента вынесения постановления. Так, её предложено сократить с 50 до 25%. В результате ожидается, что доходы, получаемые с помощью штрафов за нарушения ПДД, вырастут. Ведь если сейчас за минимальное превышение нарушитель может заплатить лишь 250 рублей, то в случае одобрения предлагаемых норм «стартовый» размер штрафа со скидкой вырастет до 525 рублей.

Фото: sauletas, Depositphotos.com

Отметим, за вождение в нетрезвом состоянии, передачу управления ТС пьяному водителю, а также за отказ от проверки на состояние опьянения, согласно новой сетке, предложено наказывать штрафом в размере 45 тыс. рублей (актуальное взыскание – 30 тыс. рублей), при этом срок лишения прав оставлен прежним – 1,5-2 года.

Ещё одно «популярное» нарушение ПДД – проезд на «красный» – в случае одобрения поправок в КоАП обойдётся нарушителям в 1,5 тыс. рублей (сейчас 1 тыс. рублей), а за повторное нарушение размер взыскания составит 7,5 тыс. рублей или лишение прав на срок 4-6 месяцев (сейчас – 5 тыс. рублей, срок тот же). Дороже обойдётся и езда по обочине – 2,5 тыс. рублей вместо нынешних 1,5 тыс. рублей.

Ранее предполагалось, что законопроект с поправками к КоАП могут принять до конца текущего года, в этом случае он, вероятно, вступит в силу уже 1 января 2025-го.