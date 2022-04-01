SsangYong лишился инвестора, но ещё надеется выпустить новый кроссовер: известны сроки

Ожидается, что у грядущего SUV корейского бренда будут как «традиционная», так и полностью электрическая версии. Премьера намечена на этот год.

Несколько дней назад стало известно о том, что сделка по продаже компании SsangYong сорвалась. Kolesa.ru уже рассказывал об этом подробно, так что напомним лишь вкратце: корейская фирма Edison Motors (занимается выпуском автобусов и электрических грузовиков) не смогла собрать нужную сумму для выкупа почти 75% акций у индийской Mahindra & Mahindra. Сам SsangYong подтвердил разрыв достигнутого ранее соглашения и объявил о поиске нового инвестора. Одновременно производитель заявил о том, что сегодня он находится в лучшем состоянии по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, компания поделилась планами на ближайшее будущее – видимо, чтобы выглядеть привлекательнее в глазах новых потенциальных владельцев.

Итак, в конце июня 2022-го SsangYong рассчитывает запустить в производство анонсированный еще в прошлом году кроссовер, который пока носит внутризаводской индекс J100. В актуальной линейке марки модель окажется на ступеньку выше паркетника Korando. Тестовые образцы уже не раз попадались шпионам, и, судя по фото, серийный SUV в целом будет таким же брутальным, как на эскизах. Корейские профильные медиа пишут, что у кросса несущий кузов.

SsangYong J100

В 2021-м SsangYong описывал свой будущий кроссовер как электрокар, но теперь выяснилось, что индекс J100 присвоен «традиционному» варианту: местные СМИ прочат такой модели бензиновую «турбочетверку» 1.5. Чисто электрическая версия тоже в планах – ее обозначили как U100, «зеленый» кросс должен встать на конвейер в 2023 году.



Корейские медиа также сообщают, что ранее SsangYong зарегистрировал имя Torres – мол, оно может достаться товарному исполнению J100, хотя официально это еще не подтверждено.

SsangYong J100

А еще SsangYong строит завод в Саудовской Аравии: партнером корейцев стала компания Saudi National Automobiles Manufacturing (SNAM), производство должно стартовать уже в 2023 году, предприятие будет выпускать внедорожники Rexton и пикапы Rexton Sports (экспортное название грузовика – Musso).



Посмотрим, согласится ли новый владелец поддержать все задумки SsangYong. Если таковой, конечно, вообще найдется.