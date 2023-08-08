Стало известно, сколько будет стоить проезд по половине платной трассы М-12

Одной из наиболее загруженных бесплатных федеральных трасс считается М-7 «Волга»: эта дорога проходит от Москвы через Казань до Уфы. В прошлом десятилетии было принято решение о строительстве платного дублёра для этой дороги: работы по возведению скоростной магистрали М-12 «Восток» стартовали в 2018-м. Напомним, её маршрут пройдёт от российской столицы через Нижний Новгород до Казани, в дальнейшем трасса будет продлена (строительство также уже идёт).

Сейчас некоторые участки новой трассы М-12 уже открыты для движения. В частности, уже можно проехать по двум не связанным между собой отрезкам пути в Московской и Владимирской областях, они проходят от ЦКАД до «большой бетонки» и от трассы М-7 до Р-132 «Золотое кольцо».



Известно, что в начале сентября будет запущено сквозное движение на 415,5-километровом участке от Москвы (от Зенинского шоссе) до Арзамаса (Нижегородская область). Как сообщили в «Автодоре», проезд по этому маршруту обойдется владельцам легковых автомобилей в 2,82 тыс. рублей. О том, сколько будет стоить проезд до Казани, госкомпания сообщит позже.

Согласно тарифной сетке, владельцы легковых автомобилей смогут проехать из Москвы до Электроуглей (в объезд Балашихи) за 130 рублей, до Орехово-Зуево – за 585 рублей, до Владимира – за 1399 рублей, до Арзамаса – за 2821 рубль. Проезд от Владимира до Арзамаса протяжённостью 259 км обойдётся в 1422 рубля. На М-12 средняя цена одного километра пути равна 6,8 рубля.



Не все согласны с озвученными расценками. По мнению руководителя общественного центра «Автомобилист» Максима Едрышова, которого цитирует «Коммерсант», тарифы на проезд по половине трассы М-12 являются «неприлично дорогими». Он считает, что стоимость должна быть вдвое ниже. Эксперт предположил, что цена проезда от Москвы до Екатеринбурга, вероятно, составит около 12-13 тыс. рублей. И добавил, что «это ненормальная ситуация, когда расходы на дорогу превышают расходы на топливо».

По мнению члена общественного совета при областном минтрансе Андрея Мухортикова, следует соотносить затраты с расходами на топливо, а также учитывать разницу во времени поездки по платной М-12 и бесплатной М-7. По его словам, если водитель будет двигаться по трассе равномерно, к примеру, со скоростью 100-110 км/ч, расход топлива окажется ниже; он предположил, что таким образом можно «компенсировать до 40% тарифа».



Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что тарифы на платных трассах в РФ должны отвечать рыночным реалиям и уровню доходов населения. Он предлагает вернуть скидки по транспондерам, которые исчезли в 2021 году, а также «заморозить тарифы на нынешнем уровне на следующие пять лет».

Напомним, маршрут основного отрезка трассы М-12 «Восток» пройдет по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской областей, республик Чувашия и Татарстан. Протяжённость этой автодороги составит 811 км; время в пути между Москвой и Казанью сократится с 12 до 6,5 часа.