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  • Старший брат собравшегося в Россию паркетника Changan: это Uni-K, и ему обещан полный привод

Старший брат собравшегося в Россию паркетника Changan: это Uni-K, и ему обещан полный привод

28.10.2020 267 0 0

Китайская компания раскрыла облик второго кроссовера новой серии Uni, также стали известны основные характеристики модели. Полноценная презентация пройдет в ноябре, а на домашний рынок SUV должен выйти в следующем году.

 

Линейка Uni (с китайского названия можно перевести как «гравитация») у Changan появилась в начале 2020-го, ее первенцем стал кросс Uni-T, он стартовал в Китае летом. В сентябре фирма показала предвестника второго SUV этой серии – концепт Vision-V. Неделю назад Changan распространил тизеры грядущего товарного паркетника, который окажется на ступеньку выше Uni-T. Теперь же опубликованы полноценные фирменные картинки и объявлено имя: модель назвали вовсе не Uni-V, на что вроде бы намекал шоу-кар, а Uni-K.

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От прототипа конвейерному кроссоверу достались Т-образные светодиодные ходовые огни, раздвоенный спойлер на крыше и объединенные светящейся полоской задние фонари. Фары сделали чуть крупнее, бамперы – проще, сзади красуются сдвоенные круглые патрубки выхлопной системы. С младшим паркетником модель роднят «мозаичная» радиаторная решетка и выдвижные ручки дверей, причем у Uni-K выдвигаются все ручки, тогда как у Uni-T – только передние (задние спрятаны сверху).

По данным китайских СМИ, длина «уника» равна 4865 мм, ширина – 1948 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2890 мм. То есть по своим размерам Changan Uni-K недалеко ушел от последнего Toyota Highlander (4966/1930/1755 мм), а расстояние между осями у «японца» и вовсе такое же. Ну а Changan Uni-T уже ближе к Toyota RAV4 (длина этого «китайца» — 4515 мм, колесная база – 2710 мм).

Салон Uni-K пока не засвечен, не исключено, что его оформили в стиле Uni-T, в этом случае виртуальная «приборка» объединена с большим тачскрином продвинутой мультимедийной системы, плюс старший кросс мог получить необычный джойстик коробки. Также модель, скорее всего, имеет трассовый автопилот третьего уровня – участие человека потребуется лишь в чрезвычайной ситуации (у Changan Uni-T такой тоже есть, для работы автопилота по периметру кузова «раскиданы» камеры и сенсоры). Заваленные задние стойки крыши ставят крест на третьем ряде кресел.

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Местные профильные медиа пишут, что Changan Uni-K предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (мощность не уточняется) и восьмиступенчатым «автоматом» от Aisin. Кроме того, у кроссовера якобы будет полный привод. Младший Uni-T бывает только переднеприводным, этот паркетник оснащается «турбочетверкой» 1.5, выдающей 180 л.с., мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Все подробности о кроссе Changan Uni-K станут известны после премьеры, которая пройдет в ноябре. В Китае продажи начнутся в первой половине 2021 года. Паркетник Uni-T сегодня стоит от 113 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 297 000 рублей по текущему курсу.

Кстати, «тэшку» планируют привезти в Россию в следующем году, об этом местное подразделение Changan заявило на своих страницах в соцсетях. У старшего SUV, видимо, тоже есть шансы на появление в РФ, но до этого еще далеко.

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