Старт продаж Nissan NX8 уже близко: показан интерьер

Главным рынком для нового кроссовера Nissan станет Китай, так что модель была разработана с учетом предпочтений местной публики. В салоне установили модное ныне гигантское табло, паркетник также получил удобные кресла и холодильник.

Внешность адресованного Поднебесной кроссовера Nissan NX8 показали на фирменных картинках в декабре 2025-го. В начале этого года было объявлено о том, что новинка встала на конвейер местного завода: как и другие модели бренда, для КНР паркетник производит компания Dongfeng Nissan. А теперь NX8 продемонстрировали китайским журналистам и блогерам. Одновременно марка распространила официальные изображения интерьера. Напомним также, что Nissan NX8 – это третья разработанная локально электрифицированная модель новейшей N-серии. Кроссовер присоединится к седанам Nissan N7 и Nissan N6.

Интерьер сделан в угоду китайской публике. Перед водителем расположен отдельный и довольно крупный приборный экран. А всю остальную площадь передней панели занимает гигантское табло, состоящее из двух тачскринов.

Nissan NX8 также получил двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. В верхней части тоннеля расположены пара площадок для беспроводной зарядки и круглые подстаканники с крышками (они буквально вдавливаются). В подлокотнике спрятан отсек с функциями подогрева и охлаждения. Переднее пассажирское кресло имеет откидную подставку для ног и режим «нулевой гравитации». Спинку заднего дивана тоже можно наклонить назад. В списке оборудования еще заявлена аудиосистема аж с 25 динамиками. Наконец, в Nissan заявили о том, что электроника NX8 – с искусственным интеллектом.

Что же касается экстерьера паркетника, то его оформили в едином стиле с седанами Nissan N7 и N6. Особенности дизайна – гладкая панель спереди, фары-бумеранги, дополнительная светодиодная полоска практически во всю ширину передка, выдвижные ручки дверей и монофонарь со светящейся надписью Nissan. Кроме того, для Nissan NX8 предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом (у четырехдверок лидара пока нет).

Nissan NX8 уже получил сертификат, так что основные характеристики известны.В основе кроссовера лежит платформа Tianyan с 800-вольтовой архитектурой. Длина Nissan NX8 составляет 4870 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2917 мм. Паркетнику положены 18-, 19- или 20-дюймовые диски.

Кроссовер будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. Первая модификация – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (148 л.с.) и 265-сильный электродвигатель (все еще неизвестно, на какой оси установлен электрический движок). Ранее китайские СМИ писали, что гибрид предложат с батареей емкостью 20,3 кВт*ч, 21,1 кВт*ч или 37,4 кВт*ч. Теперь некоторые медиа еще указывают аккумулятор на 43,2 кВт*ч. Для электроверсии заявлен мотор с двумя вариантами мощности – 292 или 340 л.с. Электрокросс комплектуется батареей на 73 или 81 кВт*ч.

Предварительные заказы на Nissan NX8 начнут принимать 20 марта. Тогда же, вероятно, сам производитель раскроет все подробности о начинке.