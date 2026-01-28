Гибридные авто ×

Новейший кроссовер Nissan NX8 встал на конвейер

Новейший кроссовер Nissan NX8 встал на конвейер

Свежий паркетник Nissan пока адресован только Китаю, там же налажен его выпуск. Модель предложат как с гибридной установкой, так и в виде полноценного электрокара.

Сертификат кроссовера Nissan NX8 появился в базе Минпрома КНР в начале декабря, тогда же марка поделилась первыми фирменными изображениями. А теперь паркетник встал на конвейер местного завода – как и другие модели бренда, для Китая новинку производит компания Dongfeng Nissan. Фото с предприятия растиражировали многие «поднебесные» медиа, в том числе, и Autohome. Также сообщается, что полноценную премьеру паркетника проведут весной. Ну и напомним, что NX8 – это уже третья разработанная локально электрифицированная модель новейшей N-серии. Паркетник присоединится к седанам Nissan N7 и Nissan N6.

В основе кроссовера лежит платформа Tianyan с 800-вольтовой архитектурой. Длина Nissan NX8 равна 4870 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2917 мм. Новинке положены 18-, 19- или 20-дюймовые диски.

Внешность паркетника выполнена в едином стиле с четырехдверками. Особенности дизайна – гладкая панель спереди, фары-бумеранги, дополнительная светодиодная полоска практически во всю ширину передка, выдвижные ручки дверей и монофонарь со светящейся надписью Nissan. Кроме того, для NX8 предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом (у седанов N6 и N7 лидара пока нет).

Пятиместный интерьер сам производитель еще не продемонстрировал, однако китайские СМИ уже раздобыли его картинки. Внутри – двухспицевый руль, отдельный приборный экран и сдвоенное табло мультимедиа. На центральном тоннеле есть пара площадок для зарядки смартфонов.

Nissan NX8 предложат как в виде гибрида, так и с полностью электрической установкой. Первая модификация – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (148 л.с.) и 265-сильный электродвигатель (пока неизвестно, на какой оси установлен электрический движок). По предварительным данным, гибрид будет доступен с батареей емкостью 20,3 кВт*ч, 21,1 кВт*ч или 37,4 кВт*ч. Максимальная дальнобойность только на электротяге – 185 км. Для электроверсии заявлен мотор с двумя вариантами мощности – 292 или 340 л.с. Электрокросс якобы комплектуется аккумулятором на 73 или 81 кВт*ч, запас хода – от 565 до 650 км.

Больше официальных подробностей о кроссовере Nissan NX8 наверняка появится еще до презентации.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто Nissan Nissan NX8
