Стартап Arrival разработает легковое такси для Uber с учётом мнений трудящихся

Разочаровавшаяся в беспилотных машинах компания Uber решила разработать комфортное электрическое такси с человеческим управлением и поручило эту задачу британскому стартапу Arrival. Выпуск таксомотора, известного пока как Arrival Car, начнётся в третьем квартале 2023 года.

Стартап Arrival часто мелькает в российской прессе, поскольку он основан в 2015 году на деньги инвестфонда Kinetik, за которым стоит Денис Свердлов, в прошлом глава Минкомсвязи России и топ-менеджер российской телекоммуникационной компании Yota, — всем интересно, как там развивается инновационный бизнес нашего соотечественника. До сегодняшнего дня Arrival был известен как перспективный производитель электрических фургонов и автобусов, сумевший заключить контракт на поставку 10 тысяч машин американской курьерской службе UPS, а сегодня было объявлено о грядущем вторжении в легковой сегмент в партнёрстве с Uber.

Будущий таксомотор представлен пока только в виде единственной картинки, на которой мы видим его строго сверху. Судя по всему, Arrival Car будет иметь однообъёмную компоновку и обычный 5-местный салон, но с большим запасом пространства для ног задних пассажиров, тогда как традиционный лондонский кэб предполагает 5-местный пассажирский отсек, оделённый перегородкой от водителя, а пространство рядом с водителем используется для багажа.

Впрочем, как сообщает официальный пресс-релиз, разработка Arrival Car только началась и в ней будут участвовать обычные водители Uber, которые смогут фактически сконфигурировать машину под себя и существенно повлиять на её дизайн и компоновку. Прецедент такого подхода у Arrival уже есть: в прошлом году стартап после консультаций с сотрудниками UPS изменил дизайн и компоновку своего электрического фургона.



Никаких технических подробностей об Arrival Car пока нет — известно лишь, что машина проектируется с расчётом на большие пробеги (50 тысяч км в год), а производство начнётся в третьем квартале 2023 года. Но финальный дизайн машины разработчики обещают показать уже в конце этого года.

Сумма и объём контракта между Uber и Arrival не объявлены, но, вероятно, речь идёт о десятках тысяч машин. Uber хочет с помощью Arrival Car полностью электрифицировать свой парк в Лондоне к 2025 году, в континентальной Европе и в Северной Америке — к 2030 году, а это огромные рынки извоза.

Производиться Arrival Car будут на так называемых микрофабриках — легко возводимых по месту потребления заводах площадью 10 000 м2, где нет традиционного конвейера и многих сложных технологических операций (например, окраски кузова, так как его наружные композитные панели окрашены в массе).

Добавим, что в прошлом Uber делал ставку на беспилотные такси, которые должны были оставить без работы сотни тысяч водителей по всему миру, но, к великой радости этих водителей, технологической революции пока не случилось, в декабре прошлого года Uber продал своё беспилотное подразделение и теперь, как видим, решил делать такси для живых водителей, а не для искусственного интеллекта.

